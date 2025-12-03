चांदी की कीमतों ने फिर बनाया रिकॉर्ड, आम उपभोक्ताओं के रुझान सहित इस वजह से बढ़ रही कीमतें
चांदी की कीमतों में लगातार बढ़त जारी है. वहीं पिछले कुछ समय से उपभोक्ताओं का रुझान सिल्वर की तरफ बढ़ा है.
Published : December 3, 2025 at 8:45 PM IST
जयपुर: प्रदेश में त्योहारी सीजन में सोने और चांदी की कीमतों ने नया रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन इसके बाद दोनों की कीमतों में गिरावट देखने को मिली थी. इस दौरान आम जनता को काफी राहत मिली थी, लेकिन अब वेडिंग सीजन में सोने-चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. एक बार फिर चांदी की कीमतों ने नया रिकॉर्ड बनाया है. जयपुर सर्राफा बाजार के अध्यक्ष कैलाश मित्तल का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय कारण भी भारत के बाजार को प्रभावित कर रहे हैं. अमेरिका में ब्याज दरों में कमी और टैरिफ को लेकर भारत पर फैसला लंबित रहने से भी सोने-चांदी के भाव तेज हुए हैं. मित्तल का कहना है कि शादी सीजन में ग्राहक अब ग्राम के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने बजट के अनुसार सोना-चांदी खरीदना पसंद कर रहे हैं, जिसके कारण बाजार में तेजी और बढ़ गई है.
रीसाइकिल नहीं: सोने की बढ़ती कीमतों के बाद पिछले कुछ समय से उपभोक्ताओं का रुझान सिल्वर ज्वेलरी और खासकर फैशन ज्वेलरी की तरफ बढ़ा है. मित्तल का कहना है कि चांदी की बढ़ती कीमतों का कारण एक यह भी है कि आजकल इंडस्ट्री में चांदी का उपयोग काफी बढ़ गया है. इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में इसका उपयोग सबसे ज्यादा हो रहा है. ऐसे में जितनी चांदी की खरीद की जा रही है, उसके अनुपात में चांदी रीसाइकिल के लिए बाजार में नहीं आ रही. किसी भी कीमती धातु की उपलब्धता सीमित दायरे में है. कारोबारियों का मानना है कि जिस तरह से विश्व में युद्ध के हालात बने हुए हैं, ऐसे में इस समय इन्वेस्टर्स को सोने और चांदी के अलावा अन्य कोई ऐसा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा जो निवेश के लिए बेहतर हो. ऐसे में पिछले कुछ सालों से इन दोनों कीमती धातुओं में निवेश तेजी से बढ़ा है.
चांदी रिकॉर्ड स्तर पर: बुधवार को जयपुर सर्राफा बाजार की ओर से जारी कि गई सोने और चांदी की कीमतों की बात करें, तो चांदी एक बार फिर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है. बीते दिन के मुकाबले 24 कैरट सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली और 24 कैरेट सोना 500 रुपया महंगा हुआ. जिसके बाद 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख 32 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम रही. वहीं 22 कैरेट सोने के दाम 1 लाख 23 हजार 400 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए हैं. इसके अलावा चांदी की बात करें, तो बुधवार को चांदी में बड़ा उछाल देखने को मिला और चांदी 4000 रुपया प्रति किलो महंगी हुई. जिसके बाद चांदी के दाम 1 लाख 84 हजार रुपए प्रति किलो रहे.
इस तरह चमकी ये दोनों धातु: बीते 11 माह की बात की जाए, तो गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिली है. 22 कैरेट यानी जेवराती सोने की बात करें, तो पिछले 9 माह में जेवरात में सोने की कीमत 44 हजार 300 रुपए तक बढ़ गई. वहीं सिल्वर की कीमतों की बात करें, तो बीते 11 माह में सिल्वर के दाम 88 हजार 300 रुपए तक बढ़ गए हैं.