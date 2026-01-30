ETV Bharat / state

चांदी के बढ़ते दामों से घोड़ी नहीं चढ़ पा रहे दूल्हे, जेवर चढ़ाने के रिवाज ने शादियों पर लगाया ब्रेक

चांदी के बढ़ते दामों से मध्य प्रदेश के आदिवासी समाज पर आर्थिक संकट. दूल्हा पक्ष की ओर से दुल्हन को चांदी देने की है परंपरा.

चांदी के बढ़ते दामों से घोड़ी नहीं चढ़ पा रहे दूल्हे (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 8:13 PM IST

रतलाम: चांदी के रिकॉर्ड तोड़ बढ़ते दामों का असर मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचलों पर साफ तौर पर देखा जा रहा है. आदिवासी अंचलों में होने वाली शादियों चांदी के लगातार बढ़ते दामों से टूटने लगीं हैं. ऐसा इसलिए कि चांदी से बने आभूषण पहनना आदिवासियों की परंपरा और पहचान है और शादियों में चांदी के आभूषणों को दुल्हन को देने का रिवाज है लेकिन अब चांदी के गहने भी आदिवासियों के बजट से बाहर होने लगे हैं. ऐसे में रतलाम के आदिवासी अंचल में कई शादियां टूट रहीं हैं तो कई कैंसिल हो गई हैं. ऐसे में यहां के आदिवासी युवा अब घोड़ी नहीं चढ़ पा रहे हैं.

चांदी के बढ़ते दामों से आदिवासी समाज पर संकट

चांदी के लगातार बढ़ते दामों ने वैश्विक स्तर पर बाजारों में हड़कंप मचा रखा है. ऐसे में केवल कीमती धातुओं का व्यापार और व्यापारी ही प्रभावित नहीं हुए हैं बल्कि आदिवासी अंचल में रहने वाले ग्रामीणों पर भी संकट आ गया है. दरअसल चांदी की बढ़ती कीमत ने आदिवासियों का परंपरागत गहने छीन लिए हैं. चांदी के गहने अब आदिवासियों के बजट से बाहर होने लगे हैं. इसके चलते आदिवासी अंचल में होने वाली शादियां भी चांदी के बढ़ते दामों की वजह से प्रभावित हो रही हैं. कुछ शादियां कैंसिल की जा रही हैं तो कुछ शादियां टूट भी रही हैं. जिसका कारण दूल्हे पक्ष द्वारा महंगी हो चुकी चांदी रिवाज के अनुसार दुल्हन को नहीं दे पाना है.

आदिवासी अंचलों में है चांदी चढ़ाने का रिवाज (ETV Bharat)

सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा वीडियो

अलीराजपुर जिले में कांग्रेस विधायक से एक आदिवासी महिला के द्वारा चांदी के बढ़ती कीमत के बारे में किया गया संवाद इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर सर्कुलेट हो रहा है. जिसमें वह चांदी की बढ़ती हुई कीमत को लेकर चिंता व्यक्त कर रही है. वहीं, आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधि और सामाजिक लोग अब इस अर्थिक संकट पर मंथन कर चांदी के लेनदेन के इस रिवाज को सीमित करने पर विचार कर रहे हैं.

चांदी के बढ़ते दामों से आदिवासी समाज पर संकट (ETV Bharat)

आदिवासी अंचलों में है चांदी चढ़ाने का रिवाज

राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर और मध्य प्रदेश के रतलाम , झाबुआ, अलीराजपुर साहित्य गुजरात के दाहोद जिले में अधिकांश आबादी आदिवासी बहुल क्षेत्र है. इस पूरे आदिवासी अंचल में आदिवासियों की वेशभूषा का महत्वपूर्ण अंग चांदी के जेवर हैं. खासकर आदिवासी महिलाएं चांदी के जेवर ही पहनती हैं.

आदिवासी समाज के लिए कार्य करने वाले एक्टिविस्ट श्याम मईड़ा ने बताया कि "आदिवासी समाज के लिए चांदी सम्मान और समृद्धता का प्रतीक है. यहां विवाह तय होते समय दूल्हे पक्ष द्वारा दुल्हन के लिए चांदी चढ़ाने का रिवाज है. जिसके अंतर्गत दूल्हा पक्ष अपने सामर्थ्य अनुसार किलो में चांदी दुल्हन को भेंट करते हैं. वर्तमान में सामान्य परिवार द्वारा 1 किलो से 2 किलो तक चांदी चढ़ाई जाती है. वहीं समृद्ध परिवार इससे अधिक चांदी भी दुल्हन को भेंट स्वरूप देते हैं. लेकिन अब चांदी के दाम 4 लाख रुपये प्रति किलो तक पहुंच जाने की वजह से आदिवासियों के इस महत्वपूर्ण रिवाज और परंपरा पर संकट खड़ा हो गया है."

चांदी के बढ़ते दामों से नहीं कर पा रहे वादा पूरा (ETV Bharat)

चांदी के बढ़ते दामों से नहीं कर पा रहे वादा पूरा

रतलाम ग्रामीण के मथुरी गांव की सरिता मौर्य ने बताया कि "उनके दोनों बच्चों की सगाई पास के गांव में 1 साल पहले की थी. तब हमने 2-2 किलो चांदी दुल्हनों को भेंट करने के लिए हां किया था. लेकिन अब चांदी के भाव चार लाख रुपए तक पहुंच गए. अब समझ नहीं आ रहा की क्या करें. एक बच्चे की तो सगाई भी टूट गई. वहीं, दूसरे बच्चे की शादी भी इस साल नहीं करेंगे.

गांव की ही कालीबाई ने बताया कि "उसके पोते की सगाई कर दी थी लेकिन अब 2 किलो चांदी कहां से लाएं. शादी नहीं करें तो बच्चे कल को भाग जाएं तो पुलिस तो हमें बंद कर देगी. चांदी नहीं देंगे तो शादी टूट जाएगी. अब इतनी महंगी चांदी जमीन बेचकर लाएं या कर्जा लेकर.

जेवर चढ़ाने के रिवाज ने शादियों पर लगाया ब्रेक (ETV Bharat)

'चांदी से 10 युवाओं की शादी टूटी'

अलीराजपुर जिले के सरपंच संघ के अध्यक्ष छमराला भाई ने बताया कि "उनके गांव में 10 बच्चों की शादियां चांदी नहीं खरीद पाने की वजह से टूट गई हैं. उन्होंने खुद अपनी बेटी की शादी 1 साल के लिए आगे बढ़ा दी है. वह गांव-गांव जाकर समाज के लोगों को एकत्रित कर रहे हैं और चांदी के लेन-देन की इस परंपरा को सीमित करने के लिए लोगों को जागरुक कर रहे हैं."

जयस संगठन के डॉ अभय ओहरी ने बताया कि "आदिवासी समाज के लोगों से अपील की है कि चांदी चढ़ाने कि इस परंपरा को सीमित करना चाहिए. कर्ज लेकर या जमीन बेचकर शादी करने से आदिवासी परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और वह कभी कर्ज से नहीं निकल पाएगा."

मथुरी निवासी युवा पंकज मौर्या ने बताया कि "उनके गांव में ऐसे कई युवा हैं, जिनके परिवार इतनी महंगी चांदी खरीद कर शादी नहीं करवा सकते हैं. ऐसे में कई युवा घर से भाग कर शादी कर लेते हैं जिससे समाज में विवाद की स्थितियां भी निर्मित होती हैं."

साहूकारों के यहां चांदी गिरवी रखने वाले भी छुड़वा रहे चांदी

चांदी के दामों में आग लगने के बाद से ही आदिवासी अंचल में लोग साहूकारों के यहां रखे अपने चांदी के गहने छुड़वाने पहुंच रहे हैं. उन्हें डर है कि कीमत बढ़ने के बाद कहीं, साहूकार उन्हें गहने देने से इंकार न कर दे. ऐसे में कई दुकानों पर विवाद की स्थितियां भी निर्मित हो रही हैं.

