पहली बार चांदी 2 लाख पार, एक साल में भाव दोगुने, सोना भी रिकॉर्ड स्तर पर

जयपुर: चांदी ने अभी तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए. बुधवार को चांदी के दाम 2 लाख के पार पहुंच गए, जो नया रिकॉर्ड है. चांदी के भाव एक साल में दोगुने हो गए हैं. इसके अलावा सोना भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया.

जयपुर सर्राफा बाजार के पदाधिकारी मातादीन सोनी ने बताया कि 1 जनवरी 2025 को चांदी के दाम 88 हजार के आसपास थे, लेकिन दिसंबर में दाम 2 लाख पार कर गए. एक साल में चांदी के दाम दोगुने हो गए. सोनी ने कहा कि चांदी की मांग अधिक है, लेकिन उत्पादन कम है. साथ ही इंडस्ट्री सेक्टर में चांदी की मांग कुछ साल से बढ़ी है.

सर्राफा बाजार के पदाधिकारी सोनी ने कहा कि सोने की कीमतों ने भी नया रिकॉर्ड बनाया है. बुधवार को जयपुर सर्राफा बाजार से जारी सोने की कीमतों की बात करें तो बीते दिन के मुकाबले 24 कैरट सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली. 24 कैरेट सोना 800 रुपया महंगा हुआ. इसके बाद 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख 36 हजार 500 रुपए प्रति 10 ग्राम रही. 22 कैरेट सोने के दाम 1 लाख 27 हजार 600 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए.