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सूरजकुंड दिवाली मेले में छाए प्रतापगढ़ के चंद्रभान, रसोई में इस्तेमाल होने वाली फॉयल से बनाते हैं शानदार पेंटिंग, 30-35 लोगों को दे रहे रोजगार

सूरजकुंड दिवाली मेले में छाए प्रतापगढ़ के चंद्रभान ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेला परिसर में आयोजित दिवाली मेले में इन दिनों पेपर फॉयल से तैयार अनोखी पेंटिंग लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं. उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से आए कलाकार चंद्रभान पांडे अपने हाथों के हुनर से सिल्वर फॉयल को खूबसूरत कलाकृतियों में बदल रहे हैं. इन पेंटिंग की खासियत यह है कि इन्हें तैयार करने के लिए किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि हर डिजाइन हाथों से बनाया जाता है. उनकी कला न केवल लोगों को आकर्षित कर रही है, बल्कि 30 से 35 लोगों के लिए रोजगार का माध्यम भी बनी हुई है.

हाथों की कारीगरी से तैयार होती हैं अनोखी पेंटिंग: चंद्रभान पांडे पहली बार सूरजकुंड दिवाली मेले में अपनी कलाकृतियां लेकर पहुंचे हैं. वह पिछले करीब 20 वर्षों से इस कला से जुड़े हुए हैं. उनकी स्टॉल पर प्रदर्शित पेंटिंग की बारीकियां देखकर मेले में आने वाले लोग रुककर इन्हें देखते हैं और अपनी पसंद के डिजाइन खरीदते हैं. इन कलाकृतियों के जरिए वह पारंपरिक हस्तकला को एक अलग पहचान दे रहे हैं. मशीनों के बजाय हाथों से काम करने की वजह से प्रत्येक पेंटिंग में कलाकार की मेहनत और बारीकी साफ दिखाई देती है.

सूरजकुंड दिवाली मेले सिल्वर फॉयल पेंटिंग (ETV Bharat) नौकरी के दौरान सीखी कला: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान चंद्रभान पांडे ने बताया कि, "शुरुआत में मैं नौकरी करता था. उसी दौरान मैंने पेपर फॉयल से पेंटिंग बनाने का हुनर सीखा. धीरे-धीरे इस कला में मेरी रुचि बढ़ती गई और मैंने इसे अपनी पहचान बनाने का माध्यम बना लिया. लगातार अभ्यास और मेहनत के बाद मैंने इसे रोजगार से जोड़ दिया. आज मैं प्रतापगढ़ में रहकर इस कला को आगे बढ़ा रहा हूं. मेरे इस काम से करीब 30 से 35 लोगों को रोजगार मिल रहा है. इस तरह मेरा हुनर दूसरे परिवारों की आजीविका में भी योगदान दे रहा है." सूरजकुंड दिवाली मेले लोगों को पसंद आ रही सिल्वर फॉयल पेंटिंग (ETV Bharat) रसोई में इस्तेमाल होने वाली फॉयल से बनती हैं कलाकृतियां: चंद्रभान पांडे ने आगे बताया कि, "मेरी पेंटिंग बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री सामान्य सिल्वर फॉयल जैसी होती है, जिसका उपयोग रसोई में खाद्य पदार्थों की पैकिंग के लिए भी किया जाता है. इसी फॉयल को विशेष तकनीक और हाथों की कारीगरी से अलग-अलग आकार और डिजाइन में ढालकर खूबसूरत कलाकृतियां तैयार की जाती हैं. साधारण दिखाई देने वाली इस सामग्री को कलात्मक रूप देने के लिए काफी धैर्य और बारीकी की जरूरत होती है. पेंटिंग का हर हिस्सा हाथों से तैयार किया जाता है. ऐसे में छोटी-सी गलती भी पूरी कलाकृति की सुंदरता को प्रभावित कर सकती है." एक पेंटिंग बनाने में लगते हैं तीन से सात दिन: इस कला में समय और मेहनत की अहम भूमिका है. चंद्रभान कहते हैं कि, "एक पेंटिंग को तैयार करने में तीन से सात दिन तक लग सकते हैं. डिजाइन की जटिलता, आकार और बारीकियों के आधार पर समय बदल जाता है. इन पेंटिंग की कीमत 350 रुपये से शुरू होती है और डिजाइन व मेहनत के हिसाब से बढ़ती जाती है. किफायती कीमत से शुरुआत होने के कारण अलग-अलग बजट वाले लोग भी इन कलाकृतियों को खरीद सकते हैं. मेले में आने वाले लोग इन्हें घर की दीवारों की सजावट के लिए पसंद कर रहे हैं." सूरजकुंड दिवाली मेले में फॉयल से बनी आकर्षक पेंटिंग लोगों को पसंद आ रही (ETV Bharat)