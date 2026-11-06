Dhanteras 2026 धनतेरस पर क्यों खरीदी जाती है चांदी की मछली? जानिए कहानी सिल्वर Fish की
Dhanteras Silver Fish: पहले चांदी का सिक्का, फिर मूर्ति का दौर.. अब चांदी की मछली की धनतेरस पर भारी डिमांड. जानें धार्मिक मान्यता. रिपोर्ट-रत्नेश कुमार
Published : November 6, 2026 at 11:53 AM IST
गया : आज मां लक्ष्मी के आगमन का दिन यानी धनतेरस है. सुबह से ही बाजार में चहल-पहल है. पहले धनतेरस के दिन चांदी के सिक्के लोग ज्यादा खरीदा करते थे. अब चांदी की मछली की भारी डिमांड है. ऐसे में सर्राफा बाजारों में चांदी की मछली काफी संख्या में उपलब्ध है. अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार गया में 1 टन चांदी की मछली की बिक्री होगी.
चांदी की मछली की भारी डिमांड
दरअसल, धनतेरस के दिन चांदी की मछली की भारी डिमांड होती है. कुछ वर्षों से चांदी की मछली की खरीददारी में काफी तेजी आई है. धनतेरस के दिन जो व्यक्ति खरीददारी करने को लेकर निकलते हैं, वह चांदी की मछली खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं. अधिकांशत: लोग चांदी की ही मछली खरीदने में रुचि दिखाते हैं.
वैसे बाजारों में चांदी की मछली के अलावा चांदी का हाथी, चांदी का स्वास्तिक, चांदी का गाय, चांदी का कछुआ समेत अन्य सामग्री भी बनती है और सर्राफा दुकानों में रखी भी जाती है. किंतु सर्वाधिक डिमांड चांदी की मछली की ही होती है.
क्यों चांदी की मछली की खरीदारी करते हैं लोग?
धनतेरस के मौके पर चांदी की मछली की लोग जमकर खरीददारी कर रहे हैं. इस संबंध में ब्राह्मणी घाट सूर्य मंदिर के आचार्य मनोज कुमार मिश्रा बताते हैं कि पुराने समय से ही मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के निमित सोने-चांदी और रत्न के सामग्री लोग खरीदने रहे हैं. इसी में चांदी की मछली की खरीददारी का जिक्र यत्र-तत्र मिलता है. मछली प्राचीन काल से सनातन परंपरा में शुभ का द्योतक रही है. इसलिए चांदी की मछली घर में रखना शुभ माना जाता है.
''चांदी की मछली घर में रखने से विघ्न बाधाओं का नाश होता है. सुख संपति घर में आती है, खुशहाली भर जाती है. इसी मान्यता को लेकर धनतेरस पर अधिकांश लोग चांदी की मछली की खरीददारी करते हैं. चांदी की मछली को लेकर यह भी मान्यता है कि इससे नकारात्मकता दूर होती है और इसके कई फायदे होते हैं.''- मनोज कुमार मिश्रा, आचार्य, ब्राह्मणी घाट सूर्य मंदिर, गया
क्या है धार्मिक पक्ष?
मनोज कुमार मिश्रा कहते हैं कि धनतेरस का आरंभ देव-असुर संग्राम के समय से है. समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, जिसमें महालक्ष्मी और धन्वंतरि भी आए. कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी की तिथि को धनतेरस कहा जाता है. धन्वंतरि अमृत कलश लेकर समुद्र से निकले थे. देवलोक में धन्वंतरि को चिकित्सक के रूप में मान्यता है. आयुर्वेद के प्रवर्तक धनवंतरी को कहा जाता है. चूंकि मां लक्ष्मी का अवतरण भी इसी दिन हुआ तो लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए दीपावली के दिन के बीच में धनतेरस आता है, दीपावली अमावस्या तक होती है, धनतेरस को लेकर धन्वंतरि की पूजा होती है.
1 टन बिकने का अनुमान
धनतेरस में ग्राहकों की डिमांड को देखते हुए बड़े पैमाने पर और हर साइज में चांदी की मछली बनाकर स्टॉक में रखे गए हैं. वर्ष 2025 के धनतेरस के दिन 700 से 800 किलोग्राम सिर्फ चांदी की मछली की बिक्री हुई थी. इस बार अनुमान है कि 1000 किलोग्राम चांदी की मछली की बिक्री होगी.
''अभी तकरीबन ज्यादातर घरों के लोग चांदी की मछली खरीद कर ले जाते हैं. पिछले 5 सालों से चांदी की मछली की बिक्री में बेतहाशा वृद्धि हुई है. इस बार 1000 किलो ग्राम यानी की 1 टन चांदी की मछली की बिक्री होने की पूरी संभावना है.''- अमित सोनी, ज्वेलरी दुकान के संचालक
5 ग्राम से लेकर सवा किलो तक की चांदी की मछली
अमित कुमार सोनी बताते हैं कि इस बार भी अलग-अलग साइज में चांदी की मछली तैयार की गई है. 5 ग्राम से लेकर 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम और 1 किलो- सवा किलो तक के वजन में यह उपलब्ध है. क्षमता के अनुसार ग्राहक इसकी खरीददारी धनतेरस को करते हैं.
''5 ग्राम की मछली का आज का जो मूल्य है, करीब ₹1000 की कीमत में यह उपलब्ध है. वहीं 1 किलो का चांदी की मछली तकरीबन ₹2 लाख में उपलब्ध है. धनतेरस की बिक्री के लिए जितना स्टॉक रहता है, वह सब धनतेरस के दिन खत्म हो जाता है. ऐसा हमारा अनुमान है क्योंकि पिछले बार भी यही स्थिति रही थी.''- अमित सोनी, ज्वेलरी दुकान के संचालक
'बदलते दौर के साथ चांदी की मछली सबसे ऊपर'
अमित सोनी आगे कहते हैं कि पहले चांदी का सिक्का, फिर चांदी की मूर्ति और अब चांदी की मछली सबसे ज्यादा बिक रही है. पहले धनतेरस के दिन ब्रिटिश काल का बना चांदी का सिक्का हर कोई खरीदता था. कोई एक, कोई दो कोई 10, इस तरह से सिक्कों की बिक्री होती थी. किंतु पिछले 5 सालों से चांदी के मछली की बिक्री काफी बढ़ गई है.
''चांदी के सिक्का की बिक्री का दौर थमा, फिर चांदी के हाथी, चांदी के कछुआ, चांदी के स्वास्तिक की बिक्री शुरू हुई. आज सर्राफा मंडी में सबसे ज्यादा स्टॉक चांदी की मछली का ही मिलेगा.''- अमित सोनी, ज्वेलरी दुकान के संचालक
अमित सोनी का कहना है कि इस बार स्टैंड वाली मछली फिर से बाजारों में है. चूंकि स्टैंड वाली मछली में एक खासियत होती है कि उसे वैसे स्थान पर रखते हैं, जहां से कोई भी घर के बाहर निकले, तो उसे आसानी से देख सके. ऐसे में स्टैंड वाली मछली की बिक्री ज्यादा होती है. करीब 20 करोड़ की चांदी की मछली सर्राफा मंडी में आज बिकेगी.
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