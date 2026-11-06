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Dhanteras 2026 धनतेरस पर क्यों खरीदी जाती है चांदी की मछली? जानिए कहानी सिल्वर Fish की

चांदी की मछली ऊपर से चढ़ा सोने का रंग ( ETV Bharat )

गया : आज मां लक्ष्मी के आगमन का दिन यानी धनतेरस है. सुबह से ही बाजार में चहल-पहल है. पहले धनतेरस के दिन चांदी के सिक्के लोग ज्यादा खरीदा करते थे. अब चांदी की मछली की भारी डिमांड है. ऐसे में सर्राफा बाजारों में चांदी की मछली काफी संख्या में उपलब्ध है. अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार गया में 1 टन चांदी की मछली की बिक्री होगी.

चांदी की मछली की भारी डिमांड