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मंदिर से चांदी का मुकुट और दानपेटी गायब; पूजा करने पहुंचे पुजारी का आरोप, पुलिस और फोरेंसिक टीम ने की जांच

जांच करती पुलिस की टीम ( Photo credit: ETV Bharat )