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मंदिर से चांदी का मुकुट और दानपेटी गायब; पूजा करने पहुंचे पुजारी का आरोप, पुलिस और फोरेंसिक टीम ने की जांच

सीओ मधुबन दिनेश दत्त मिश्र ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

जांच करती पुलिस की टीम
जांच करती पुलिस की टीम (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 5:46 PM IST

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मऊ : रामपुर थाना क्षेत्र स्थित प्राचीन मंदिर से संदिग्ध हालात में चांदी का मुकुट और दानपेटी गायब हो गई. घटना की जानकारी शनिवार सुबह उस समय हुई, जब मंदिर के पुजारी प्रतिदिन की तरह पूजा-अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे. मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है.

मंदिर के पुजारी सरवन यादव का आरोप है कि जब वह सुबह मंदिर पहुंचे तो देखा कि दोनों चांदी के मुकुट अपने स्थान पर नहीं थे और दानपेटी भी गायब थी. जिसके बाद उन्होंने तत्काल आसपास के ग्रामीणों और मंदिर से जुड़े लोगों को इसकी सूचना दी.

घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और श्रद्धालु मंदिर परिसर में पहुंच गए. स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन-पूजन के लिए आते हैं. ऐसे धार्मिक स्थल पर चोरी की घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है.

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने आस-पास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है तथा चोरी के खुलासे के लिए जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाएगा.

सीओ मधुबन दिनेश दत्त मिश्र ने फोन पर बताया कि अभी तहरीर नहीं मिली है. तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा. दो-तीन लोगों से पूछताछ चल रही है. सुबह थाने से पुलिस टीम पहुंची थी. फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की है, अभी रिपोर्ट नहीं आई है. जैसे ही रिपोर्ट आती है. मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.



यह भी पढ़ें : कानपुर के सिद्धि विनायक मंदिर में चोरी करने वाला गिरफ्तार, तीन दिन तक मंदिर की रेकी की थी

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