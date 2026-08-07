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हजारीबाग के टाटीझरिया में मिला खजाना, घर गिरने के बाद अति प्राचीन चांदी के सिक्के निकले

हजारीबाग: जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर टाटीझरिया प्रखंड के अमनारी गांव के एक घर में खजाना मिला है. इस खजाने की चर्चा पूरे जिले में हो रही है. यह लोगों के बीच कौतूहल का विषय बन गया है कि आखिर मिट्टी के घर में इतना बड़ा खजाना कहां से आया है. वहीं मामले में गृह स्वामी का कहना है कि यह उनकी पुश्तैनी संपत्ति है. इसके पीछे कुछ मान्यताएं भी हैं. यही कारण है कि 24 घंटे से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी घर के किसी भी व्यक्ति ने चांदी के सिक्के को छुआ तक नहीं है.

टाटीझरिया प्रखंड का अमनारी गांव की चर्चा हजारीबाग में सुबह से ही हो रही है. जानकारी के अनुसार लगातार बारिश के बाद गांव के एक पुराने घर की मिट्टी की दीवार ढह गई. दीवार ढहने के बाद दीवार के अंदर चुनवाकर रखा गया कलश फूट गया और उसके अंदर रखे चांदी के सिक्के मलबे के ऊपर बिखर गए. सिक्कों की चमक देखते ही ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और खबर पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई.

गृह स्वामी और स्थानीय का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

अमनारी निवासी बैजू महतो का पुराना मिट्टी का मकान बारिश के चलते कमजोर होकर शुक्रवार सुबह अचानक ढह गया. बैजू महतो का परिवार फिलहाल पास में ही पक्के के मकान में रहता है. पुराना मिट्टी का घर गिरते ही दीवार के आले में रखा एक मिट्टी का कलश टूट गया और उसमें रखे लगभग 300 से अधिक चांदी के सिक्के जमीन पर बिखर गए. परिजनों को जब इसकी भनक लगी, तो वे भी अवाक रह गए.

बैजू महतो के बेटे नंद किशोर प्रसाद ने बताया कि यह उनके परिवार की संपत्ति है. यह घर लगभग 200 साल पुराना है. उनके पिता की उम्र लगभग 91 वर्ष है. उन्होंने बताया कि जो घर गिरा है वह चार पीढ़ी पहले का है. उन्होंने बताया कि इसके पहले भी दीवार गिरने से चांदी के सिक्के मिले थे, लेकिन इस बार भारी मात्रा में चांदी के सिक्के मिले हैं.