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हजारीबाग के टाटीझरिया में मिला खजाना, घर गिरने के बाद अति प्राचीन चांदी के सिक्के निकले

हजारीबाग में खजाना मिला है. एक घर के गिरते ही चांदी के सिक्के बिखर गए.

Silver coins found in Hazaribag
मलबे में बिखरे चांदी के सिक्के. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 7, 2026 at 8:48 PM IST

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हजारीबाग: जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर टाटीझरिया प्रखंड के अमनारी गांव के एक घर में खजाना मिला है. इस खजाने की चर्चा पूरे जिले में हो रही है. यह लोगों के बीच कौतूहल का विषय बन गया है कि आखिर मिट्टी के घर में इतना बड़ा खजाना कहां से आया है. वहीं मामले में गृह स्वामी का कहना है कि यह उनकी पुश्तैनी संपत्ति है. इसके पीछे कुछ मान्यताएं भी हैं. यही कारण है कि 24 घंटे से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी घर के किसी भी व्यक्ति ने चांदी के सिक्के को छुआ तक नहीं है.

टाटीझरिया प्रखंड का अमनारी गांव की चर्चा हजारीबाग में सुबह से ही हो रही है. जानकारी के अनुसार लगातार बारिश के बाद गांव के एक पुराने घर की मिट्टी की दीवार ढह गई. दीवार ढहने के बाद दीवार के अंदर चुनवाकर रखा गया कलश फूट गया और उसके अंदर रखे चांदी के सिक्के मलबे के ऊपर बिखर गए. सिक्कों की चमक देखते ही ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और खबर पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई.

गृह स्वामी और स्थानीय का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

अमनारी निवासी बैजू महतो का पुराना मिट्टी का मकान बारिश के चलते कमजोर होकर शुक्रवार सुबह अचानक ढह गया. बैजू महतो का परिवार फिलहाल पास में ही पक्के के मकान में रहता है. पुराना मिट्टी का घर गिरते ही दीवार के आले में रखा एक मिट्टी का कलश टूट गया और उसमें रखे लगभग 300 से अधिक चांदी के सिक्के जमीन पर बिखर गए. परिजनों को जब इसकी भनक लगी, तो वे भी अवाक रह गए.

बैजू महतो के बेटे नंद किशोर प्रसाद ने बताया कि यह उनके परिवार की संपत्ति है. यह घर लगभग 200 साल पुराना है. उनके पिता की उम्र लगभग 91 वर्ष है. उन्होंने बताया कि जो घर गिरा है वह चार पीढ़ी पहले का है. उन्होंने बताया कि इसके पहले भी दीवार गिरने से चांदी के सिक्के मिले थे, लेकिन इस बार भारी मात्रा में चांदी के सिक्के मिले हैं.

Silver coins found in Hazaribag
घर के मलबे में बिखरे चांदी के सिक्के. (फोटो-ईटीवी भारत)

हालांकि गृह स्वामी का मानना है कि जो भी इन सिक्कों को चोरी कर ले जाता है तो उसके साथ अनहोनी हो जाती है. इसी डर से घर के किसी सदस्य ने सिक्के को हाथ तक नहीं लगाया है. उन्होंने यह भी बताया कि वरीय पदाधिकारी उनके गांव पहुंचे थे. कुछ लोगों ने फोन भी किया था. सभी को यह जानकारी दे दी गई है कि सिक्का कैसे निकला है.

हालांकि घर से खजाना निकलने की बात फैलते ही पूरे टाटीझरिया क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. ग्रामीणों का मानना है कि यह संपत्ति बैजू महतो के पूर्वजों द्वारा सहेज कर रखी गई पुरानी धरोहर है. वहीं अब गांव में इस बात की भी पुरजोर चर्चा छिड़ गई है कि बैजू महतो के दिवंगत भाई बढ़न महतो का जो पुराना मिट्टी का घर है, उसकी दीवारों के भीतर भी इसी तरह चांदी के सिक्के रखे गए हो सकते हैं.

Silver coins found in Hazaribag
कच्चा मकान. (फोटो-ईटीवी भारत)

वहीं मामले में टाटीझरिया के अंचलाधिकारी अमित कुमार झा ने बताया कि गांव के एक घर से चांदी के सिक्के निकलने की सूचना है . इसकी जानकारी जिले के वरीय अधिकारी को दे दी गई है.उन्होंने कहा कि क्योंकि ये चांदी के सिक्के नंद किशोर प्रसाद के घर की दीवारों से मिले हैं इस कारण यह उनकी संपत्ति है. जमीन के अंदर से अगर सिक्के प्राप्त होते तो यह सरकार की संपत्ति हो जाती. उन्होंने कहा कि जैसा वरीय पदाधिकारी का निर्देश होगा वैसा कदम उठाया जाएगा. सिक्के अभी भी यथावत पड़े हैं.

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हजारीबाग में खजाना मिला
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