ETV Bharat / state

चांदी ने तोड़े रिकॉर्ड: 28 दिनों में 1 लाख 37 हजार रुपए महंगी, 4 लाख के करीब पहुंचे दाम

जयपुर: बीते कुछ महीनो से चांदी की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. चांदी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. बीते दिन के मुकाबले चांदी 19 हजार रुपए महंगी हुई है. जयपुर सर्राफा ट्रेडर्स कमेटी के अध्यक्ष कैलाश मित्तल का कहना है कि चांदी में तेजी की स्थिति अभी बनी रहेगी. चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश है और चीन ने चांदी का निर्यात बंद कर दिया है. इससे चांदी की कमी बनी हुई है.

उन्होंने बताया कि ईवी कारों में उपयोग बढ़ने की संभावना से सोलर व गैजेट के साथ औद्योगिक मांग में तेजी के कारण चांदी महंगी हो रही है. बुधवार को जयपुर सर्राफा बाजार की ओर से जारी कि गई सोने और चांदी की कीमतों की बात करें, तो बीते दिन के मुकाबले 24 कैरट सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली. 24 कैरेट सोना 4500 रुपया महंगा हुआ है. जिसके बाद 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख 68 हजार 500 रुपए प्रति 10 ग्राम रही. वहीं 22 कैरेट सोने के दाम 1 लाख 57 हजार 500 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए.