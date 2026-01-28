ETV Bharat / state

चांदी ने तोड़े रिकॉर्ड: 28 दिनों में 1 लाख 37 हजार रुपए महंगी, 4 लाख के करीब पहुंचे दाम

सोलर व गैजेट के साथ औद्योगिक मांग में तेजी के कारण चांदी महंगी हो रही है.

Silver became expensive
चांदी हुई महंगी (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 28, 2026 at 1:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: बीते कुछ महीनो से चांदी की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. चांदी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. बीते दिन के मुकाबले चांदी 19 हजार रुपए महंगी हुई है. जयपुर सर्राफा ट्रेडर्स कमेटी के अध्यक्ष कैलाश मित्तल का कहना है कि चांदी में तेजी की स्थिति अभी बनी रहेगी. चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश है और चीन ने चांदी का निर्यात बंद कर दिया है. इससे चांदी की कमी बनी हुई है.

उन्होंने बताया कि ईवी कारों में उपयोग बढ़ने की संभावना से सोलर व गैजेट के साथ औद्योगिक मांग में तेजी के कारण चांदी महंगी हो रही है. बुधवार को जयपुर सर्राफा बाजार की ओर से जारी कि गई सोने और चांदी की कीमतों की बात करें, तो बीते दिन के मुकाबले 24 कैरट सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली. 24 कैरेट सोना 4500 रुपया महंगा हुआ है. जिसके बाद 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख 68 हजार 500 रुपए प्रति 10 ग्राम रही. वहीं 22 कैरेट सोने के दाम 1 लाख 57 हजार 500 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए.

पढ़ें: छोटे निवेशकों की पहुंच से बाहर सोना-चांदी, जयपुर के सर्राफा व्यापारियों ने तैयार करवाई कॉपर ब्रिक्स

चांदी 1 लाख से अधिक महंगी: बीते 28 दिनों की बात करें, तो चांदी 1 लाख 37 हजार 500 रुपए महंगी हुई है. 1 जनवरी 2026 को चांदी के दाम 2 लाख 35 हजार के आसपास थे. जयपुर सर्राफा बाजार की ओर से जारी कि गई चांदी की कीमतों की बात करें, तो चांदी के दाम 3 लाख 73 हजार रु प्रति किलो पहुंच गए हैं. चांदी अब नए युग का सोना बनने जा रही है. आज का युवा चांदी के फैन्सी उत्पादों को अधिक पसंद कर रहा है. इसके साथ ही परिवारों में चांदी का घरेलू उपयोग बढ़ने लगा है.

TAGGED:

GOLD AND SILVER PRICE
RISING PRICES OF GOLD AND SILVER
SILVER NEW RATE IN MARKET
सोने और चांदी की कीमतें
SILVER BREAKS RECORD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.