ETV Bharat / state

बरसात ने छीना सिल्लासौड़ का रास्ता, सालभर बाद भी नहीं सुधरे हालात, जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं बच्चे

टिहरी गढ़वाल: टिहरी गढ़वाल के धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र का सिल्लासौड़ गांव आज भी बदहाल रास्ते और पुल की समस्या से जूझ रहा है. पिछली बरसात में हेंवल नदी के प्रचंड वेग ने गांव को मुख्य सड़क मार्ग से जोड़ने वाले रास्ते और पुल को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था. शासन-प्रशासन की ओर से रास्ता और पुल जल्द दुरुस्त कराने का भरोसा दिया गया, लेकिन समय बीतता गया और ग्रामीणों की परेशानी जस की तस बनी हुई है. आज ग्रामीणों को टूटे और खतरनाक रास्ते से ही रोजमर्रा की आवाजाही करनी पड़ रही है.

बरसात ने छीना सिल्लासौड़ का रास्ता: दरअसल, पिछली बरसात के दौरान हेंवल नदी ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि नदी के तेज बहाव ने आसपास के रास्तों और संपर्क मार्गों को तहस-नहस कर दिया. सिल्लासौड़ गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाला रास्ता भी इसकी चपेट में आ गया और पुल को भी भारी नुकसान पहुंचा. रास्ता बंद होने के बाद ग्रामीणों के सामने रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई. बाजार से राशन, जरूरी सामान और अन्य वस्तुएं लाना तक मुश्किल हो गया. ग्रामीणों ने किसी तरह अपनी आवाजाही जारी रखी और सिस्टम की ओर से जल्द रास्ता ठीक कराने के आश्वासन का इंतजार करते रहे.

नदी किनारे असुरक्षित है रास्ता: हालांकि, काफी मशक्कत के बाद पुल को किसी तरह आवाजाही के लायक तो बना दिया गया, लेकिन रास्ते की स्थिति आज भी बदहाल है. नदी के किनारे क्षतिग्रस्त और असुरक्षित रास्ते से ही ग्रामीणों को गुजरना पड़ रहा है. सबसे ज्यादा परेशानी गांव के स्कूली बच्चों को उठानी पड़ रही है. रोजाना बच्चे इसी क्षतिग्रस्त रास्ते से होकर स्कूल आने-जाने को मजबूर हैं. हेंवल नदी के किनारे रास्ते की खराब स्थिति देखकर अभिभावकों को भी हर वक्त अनहोनी की चिंता सताती रहती है.

क्या कहते हैं ग्रामीण: बुजुर्ग ग्रामीण विमला देवी का कहना है कि-