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चारधाम यात्रा 2027 में यात्रियों को मिल सकती है सिलक्यारा टनल की सौगात, 26 किमी की दूरी होगी कम

चारधाम यात्रा 2027 में यात्रियों को मिल सकती है सिलक्यारा टनल की सौगा ( PHOTO- ETV Bharat )

उत्तरकाशी: यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आगामी चारधाम यात्रा में राहत भरी खबर सामने आ सकती है. यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यारा-पोलगांव सुरंग को आगामी यात्रा सीजन तक यातायात के लिए तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है. निर्माण कंपनी नवयुगा इंजीनियरिंग लिमिटेड के अधिकारियों के मुताबिक, सुरंग का सिविल निर्माण कार्य मार्च तक पूरा करने की योजना है. इसके बाद सुरंग में बिजली, प्रकाश व्यवस्था समेत अन्य इलेक्ट्रिकल कार्य किए जाएंगे. सभी कार्य निर्धारित समय पर पूरे होने की स्थिति में आगामी चारधाम यात्रा के दौरान सुरंग से आवाजाही शुरू हो सकती है. इससे यमुनोत्री धाम पहुंचने के लिए करीब 26 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी. साथ ही यात्रियों का समय और वाहनों के ईंधन की बचत भी होगी.

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी चारधाम सड़क परियोजना के तहत सिलक्यारा-पोलगांव सुरंग का निर्माण वर्ष 2018 में शुरू किया गया था. करीब 4.5 किलोमीटर लंबी इस सुरंग की निर्माण लागत लगभग 858 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी. परियोजना को वर्ष 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों और निर्माण के दौरान सामने आई चुनौतियों के कारण काम तय समय पर पूरा नहीं हो पाया. सुरंग का निर्माण पूरा होने से यमुनोत्री धाम जाने वाले यात्रियों को मौजूदा सड़क मार्ग के मुकाबले कम दूरी तय करनी पड़ेगी. इससे यात्रा अधिक सुविधाजनक होने की उम्मीद है.