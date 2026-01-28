दून सिल्क के चौथे रिटेल आउटलेट का शुभारंभ, राज्यों के भ्रमण पर जाएंगे रेशम बुनकर, मंत्री ने की घोषणा
उत्तराखंड के रेशम बुनकर चार राज्यों में अध्ययन भ्रमण पर भेजे जाएंगे. मंत्री की घोषणा के साथ ही विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है.
देहरादून: उत्तराखंड को-ऑपरेटिव रेशम फेडरेशन की ओर से प्रदेश के रेशम बुनकरों को चार राज्यों में अध्ययन भ्रमण पर भेजा जाएगा. ताकि प्रदेश के रेशम बुनकर, आधुनिक तकनीक, नवीन डिजाइन और उन्नत रेशम उत्पादन प्रक्रियाओं का अनुभव ले सकें. दरअसल, सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने देहरादून के राजपुर रोड पर दून सिल्क के चौथे रिटेल आउटलेट का शुभारंभ किया. इस दौरान मंत्री ने रेशम बुनकरों को चार राज्यों में अध्ययन भ्रमण पर भेजने की घोषणा की.
धन सिंह रावत ने कहा कि अध्ययन भ्रमण से रेशम बुनकरों की कार्यक्षमता और दक्षता में वृद्धि होगी और वे देश के अन्य राज्यों में अपनाई जा रही श्रेष्ठ तकनीकों को उत्तराखंड में लागू कर सकेंगे. इसके लिए मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह भ्रमण कार्यक्रम पूरी तरह सुनियोजित और उद्देश्यपूर्ण हो, जिससे बुनकरों को इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके. हालांकि, कार्यक्रम के दौरान सहकारिता मंत्री ने रेशम बुनकरों से सीधा संवाद भी किया. इस दौरान बुनकरों ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन, भुगतान व्यवस्था और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है, जिसका सीधा लाभ उन्हें मिल रहा है.
मंत्री ने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में प्रदेश सरकार पारदर्शिता, जवाबदेही और किसानों-बुनकरों के हित को सर्वोपरि रखते हुए काम कर रही है, जिससे जमीनी स्तर पर सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं. कार्यक्रम के दौरान बुनाई कार्यशाला का आयोजन किया गया और सिल्क समग्र परियोजना के तहत लाभार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र वितरित किए गए. इस अवसर पर 25 कीटपालकों को चेक वितरित किए गए, जबकि बुनाई क्षेत्र से जुड़े लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए गए.
फेडरेशन के प्रबंध निदेशक आनंद शुक्ल ने बताया कि रेशम फेडरेशन का लक्ष्य प्रदेश की 10 हजार महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में सशक्त बनाना है. उन्होंने जानकारी दी कि बुधवार को दून सिल्क के चौथे आउटलेट का शुभारंभ किया गया है. जल्द ही प्रदेश के अन्य शहरों में 6 और आउटलेट खोले जाएंगे. साथ ही उन्होंने बताया कि आगामी सालों में फेडरेशन की ओर से 10 करोड़ रुपए के कारोबार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
