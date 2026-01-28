ETV Bharat / state

दून सिल्क के चौथे रिटेल आउटलेट का शुभारंभ, राज्यों के भ्रमण पर जाएंगे रेशम बुनकर, मंत्री ने की घोषणा

चार राज्यों के अध्ययन भ्रमण पर जाएंगे रेशम बुनकर ( PHOTO-ETV Bharat )