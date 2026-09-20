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दुमका के रेशम किसान ने बढ़ाया राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का मान, बेंगलुरु में सम्मानित हुए शंभूनाथ देहरी

दुमका के रेशम किसान शंभूनाथ देहरी को रेशम के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए बेंगलुरु में सम्मानित किया गया. चंदन भट्टाचर्या की रिपोर्ट.

Silk farmer Shambhunath Dehari
बेंगलुरु में सम्मानित रेशम किसान शंभूनाथ देहरी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 20, 2026 at 6:50 PM IST

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रांची: झारखंड के दुमका जिले के मधुबन निवासी रेशम किसान शंभूनाथ देहरी ने राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन किया है. केंद्रीय रेशम बोर्ड के 77वें स्थापना दिवस के अवसर पर बेंगलुरु के गांधी कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित समारोह में उन्हें रेशम के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया. केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने शंभूनाथ देहरी को यह पुरस्कार प्रदान किया.

रेशम किसान को निजी बीज उत्पादक श्रेणी में मिला सम्मान

शंभूनाथ देहरी को यह सम्मान ‘प्राइवेट ग्रेन्योर’ यानी निजी बीज उत्पादक श्रेणी में दिया गया. रेशम उत्पादन के क्षेत्र में उनके कार्य और योगदान को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर उनका चयन किया गया. दुमका जैसे ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले किसान को राष्ट्रीय मंच पर सम्मान मिलने से जिले के साथ पूरे झारखंड के रेशम उत्पादकों में भी उत्साह है.

रेशम पालन से जुड़े किसानों के लिए खास निभा रहे शंभूनाथ देहरी

शंभूनाथ देहरी लंबे समय से रेशम उत्पादन से जुड़े हैं. निजी बीज उत्पादक के तौर पर वे रेशम पालन से जुड़े किसानों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. राष्ट्रीय स्तर पर मिला यह सम्मान रेशम उत्पादन के क्षेत्र में झारखंड की संभावनाओं को भी सामने लाता है.

सम्मान समारोह में देश के अलग-अलग राज्यों से रेशम क्षेत्र से जुड़े अधिकारी, विशेषज्ञ और प्रतिनिधि मौजूद रहे. झारखंड की ओर से हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशक सहित अन्य पदाधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए.

रेशम उत्पादन से जुड़े किसानों को प्रोत्साहन देना

केंद्रीय रेशम बोर्ड के स्थापना दिवस समारोह में झारखंड के किसान को राष्ट्रीय सम्मान मिलना राज्य के लिए गौरव का विषय है. इससे रेशम उत्पादन से जुड़े किसानों को प्रोत्साहन मिलने और इस क्षेत्र में नई संभावनाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. दुमका के शंभूनाथ देहरी की उपलब्धि ने यह भी दिखाया है कि ग्रामीण क्षेत्र के किसान राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मेहनत और कार्य के दम पर पहचान बना सकते हैं.

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