हर्षा रिछारिया के बाद सिलीगुड़ी की छात्रा ने लिया सन्यास, शंकराचार्य जयंती पर भारती चैतन्य बनी साध्वी
शंकराचार्य जयंती पर सिलीगुड़ी की एक छात्रा ने लिया सन्यास, हर्षा रिछारिया ने रविवार को लिया था सन्यास.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 8:32 PM IST
उज्जैन: धार्मिक नगरी उज्जैन में सिंहस्थ 2028 से पहले संन्यास लेने की परंपरा तेज होती जा रही है. मंगलवार को सिलीगुड़ी की एक छात्रा ने मोनी तीर्थ पहुंचकर विधिवत दीक्षा ग्रहण करते हुए सांसारिक जीवन का त्याग कर संन्यास लिया. पिछले तीन दिनों में यह दूसरा मौका है, जब किसी महिला ने यहां आकर सनातन परंपरा के अनुसार संन्यास धारण किया है.
सिलीगुड़ी की रहने वाली व वर्तमान में हरिद्वार में निवासरत 30 वर्षीय भारती चैतन्य ने ग्रेजुएशन के बाद संस्कृत शास्त्रों का अध्ययन किया. मंगलवार को उन्होंने मंगलनाथ मार्ग स्थित गंगा घाट पर मोनी तीर्थ पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर सुमनाजी महाराज से विधिवत दीक्षा लेकर संन्यास जीवन अपना लिया. दीक्षा प्रक्रिया के दौरान उन्होंने परंपरा अनुसार पितरों का पिंडदान और तर्पण किया. साथ ही खुद का भी प्रतीकात्मक पिंडदान किया. संन्यास ग्रहण करने के बाद उनका नया नाम साध्वी रीत प्रज्ञानंद गिरी रखा गया.
प्रज्ञानंद गिरी ने 22 साल पहले त्याग दिया था घर
साध्वी रीत प्रज्ञानंद गिरी ने बताया कि "उनका झुकाव बचपन से ही आध्यात्म की ओर रहा है. इसी कारण वे करीब 22 साल पहले घर छोड़कर हरिद्वार में रहने लगी थीं. वर्तमान में उनकी पढ़ाई जारी है, लेकिन अब उन्होंने पूरी तरह से सांसारिक जीवन त्याग कर महाराज से विधिवत दीक्षा ले ली है. उन्होंने कहा कि संन्यास लेने के बाद अब उनका किसी से कोई मोह या संबंध नहीं रहा. आगे उनका एकमात्र उद्देश्य सनातन धर्म का प्रचार-प्रसार करना है.
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रविवार को हर्षा रिछारिया बनी थी साध्वी
बताया जा रहा है कि में 'खूबसूरत साध्वी' के नाम से सुर्खियों में आई ग्लैमर क्वीन ने रविवार को सुमना नंद महाराज से दीक्षा ग्रहण की. भोपाल की रहने वाली हर्षा रिछारिया, जो पहले एंकर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मेकअप आर्टिस्ट के रूप में पहचान रखती थी. अब संन्यास लेकर साध्वी हर्षानंद गिरी बन चुकी हैं. दीक्षा के बाद उन्होंने मोनी तीर्थ में रहकर आध्यात्मिक जीवन अपनाना शुरू कर दिया है.