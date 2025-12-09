ETV Bharat / state

मक्के के पत्ते, धान की भूसी-गन्ने की खोई से बनेंगी टिकाऊ सड़कें और पुल, कानपुर ने खोजा अनोखा तरीका

केंद्र सरकार ने आईआईटी कानपुर के स्टार्टअप एग्रोसिल को दिया पेटेंट. ( Agrosil Team )

कानपुर: जिस सिलिका और लिग्निन को देश में अभी तक चीन से भारी मात्रा में हर साल आयात किया जाता है, उसे कानपुर के व्यक्ति ने अनोखी चीजों से तैयार किया है. साकेत नगर के रहने वाले नवनीत गुप्ता ने मक्के के पत्तों, धान की भूसी और गन्ने की खोई (कृषि अवशेष) से सिलिका और लिग्निन बनाया है. नवीनत के स्टार्टअप एग्रोसिल को आईआईटी कानपुर ने प्रमाणिकता देने के साथ अपने इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर से भी जोड़ा है. केंद्र सरकार ने दिया पेटेंट सर्टिफिकेटः इसके साथ ही नवनीत के इस स्टार्टअप के लिए केंद्र सरकार ने 20 साल के लिए पेटेंट देते हुए सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया है. देश में ऐसा पहली बार हुआ है, जब कृषि अवशेषों से सिलिका व लिग्निन को बनाया गया है. अब नवनीत कानपुर से लेकर दिल्ली तक अपनी पहली यूनिट लगाने जा रहे हैं और इसका उत्पादन करेंगे. नवनीत का दावा है, हर साल देश में जो 1.84 बिलियन टन कृषि अवशेष निकलता है और उससे वायु प्रदूषण होता है. वह, इस स्टार्टअप के माध्यम से काफी हद तक प्रदूषण कम करने में सहयोग कर सकेंगे. साथ ही देश पर चीन से आयात को लेकर जो आर्थिक भार पड़ता है, वह भी कम होगा. 15 सालों पहले की थी शुरुआत: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान नवनीत गुप्ता ने बताया कि करीब 15 साल पहले अपने काम की शुरुआत की थी. तब थोड़ी मात्रा में कृषि अवशेष इकट्ठा किए और सिलिका बनाई. हालांकि, किसी संस्थान से कोई सपोर्ट नहीं मिला तो कुछ समय के लिए काम में ब्रेक लग गया. साल 2023 में अपने इस नवाचार को लेकर आईआईटी कानपुर पहुंचे, जहां देशभर के टॉप-30 प्रोजेक्ट्स (ग्रीन टेक्नोलॉजी पर आधारित) के साथ प्रेजेंटेशन दिया. यहां पर स्टार्टअप सेलेक्ट हो गया और फिर आईआईटी कानपुर की लैब ने उत्पादों को प्रमाणित कर दिया. इसके बाद सरकार के पास अपना स्टार्टअप संबंधी प्रोजेक्ट भेजा, तो पेटेंट भी मिल गया.