मक्के के पत्ते, धान की भूसी-गन्ने की खोई से बनेंगी टिकाऊ सड़कें और पुल, कानपुर ने खोजा अनोखा तरीका
कानपुर निवासी व्यक्ति आईआईटी के साथ मिलकर सिलिका और लिग्निन किया तैयार, अब चीन से नहीं मंगाना पड़ेगा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 9, 2025 at 2:49 PM IST
कानपुर: जिस सिलिका और लिग्निन को देश में अभी तक चीन से भारी मात्रा में हर साल आयात किया जाता है, उसे कानपुर के व्यक्ति ने अनोखी चीजों से तैयार किया है. साकेत नगर के रहने वाले नवनीत गुप्ता ने मक्के के पत्तों, धान की भूसी और गन्ने की खोई (कृषि अवशेष) से सिलिका और लिग्निन बनाया है. नवीनत के स्टार्टअप एग्रोसिल को आईआईटी कानपुर ने प्रमाणिकता देने के साथ अपने इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर से भी जोड़ा है.
केंद्र सरकार ने दिया पेटेंट सर्टिफिकेटः इसके साथ ही नवनीत के इस स्टार्टअप के लिए केंद्र सरकार ने 20 साल के लिए पेटेंट देते हुए सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया है. देश में ऐसा पहली बार हुआ है, जब कृषि अवशेषों से सिलिका व लिग्निन को बनाया गया है. अब नवनीत कानपुर से लेकर दिल्ली तक अपनी पहली यूनिट लगाने जा रहे हैं और इसका उत्पादन करेंगे. नवनीत का दावा है, हर साल देश में जो 1.84 बिलियन टन कृषि अवशेष निकलता है और उससे वायु प्रदूषण होता है. वह, इस स्टार्टअप के माध्यम से काफी हद तक प्रदूषण कम करने में सहयोग कर सकेंगे. साथ ही देश पर चीन से आयात को लेकर जो आर्थिक भार पड़ता है, वह भी कम होगा.
15 सालों पहले की थी शुरुआत: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान नवनीत गुप्ता ने बताया कि करीब 15 साल पहले अपने काम की शुरुआत की थी. तब थोड़ी मात्रा में कृषि अवशेष इकट्ठा किए और सिलिका बनाई. हालांकि, किसी संस्थान से कोई सपोर्ट नहीं मिला तो कुछ समय के लिए काम में ब्रेक लग गया. साल 2023 में अपने इस नवाचार को लेकर आईआईटी कानपुर पहुंचे, जहां देशभर के टॉप-30 प्रोजेक्ट्स (ग्रीन टेक्नोलॉजी पर आधारित) के साथ प्रेजेंटेशन दिया. यहां पर स्टार्टअप सेलेक्ट हो गया और फिर आईआईटी कानपुर की लैब ने उत्पादों को प्रमाणित कर दिया. इसके बाद सरकार के पास अपना स्टार्टअप संबंधी प्रोजेक्ट भेजा, तो पेटेंट भी मिल गया.
ग्रीन केमेस्ट्री के सिद्धांत पर पहली बार सिलिका व लिग्निन बनाया : नवनीत गुप्ता ने बताया कि अभी तक जहां-जहां पर सिलिका व लिग्निन को तैयार किया जा रहा था, वहां पूरी प्रक्रिया में कार्बन उत्सर्जन बहुत अधिक था. इस वजह से वातावरण बहुत अधिक दूषित होता था. यूरोप में जब जीरो कार्बन एमिशन पर काम शुरू हुआ तो वहां की स्टडी के आधार पर ही हमने अपनी टीम के साथ ग्रीन केमेस्ट्री की थ्योरी पर सिलिका व लिग्निन को तैयार किया है. इसमें कृषि अवशेषों के साथ कुछ केमिकल्स प्रयोग में लिए गए. इसके बाद इन्हें डिसॉल्व करके व अन्य प्रक्रियाएं पूरी करके बनाया गया. ये दोनों उत्पाद पूरी तरह से ईको फ्रेंडली हैं. चीन से खरीदना नहीं पड़ेगा. अभी तक चीन से हर साल 10 बिलियन टन लिग्निन भारत में आयात होता है. जबकि चीन से हर साल पांच बिलियन टन सिलिका मंगाया जाता है.
सिलिका और लिग्निन का क्या उपयोग?
नवनीत ने सिलिका के उपयोग को लेकर बताया कि इसका यूज रबर, पेंट, कंस्ट्रक्शन वर्क, सेमीकंडक्टर बनाने में किया जाता है. 2024 में देश के अंदर पहली सड़क लिग्निन से बनी थी. उन्होंने कहा, लिग्निन अब बिटुमिन का एक बेहतर विकल्प बन गया है. नवनीत गुप्ता ने बताया, अभी तक सड़कों के निर्माण में डामर का उपयोग किया जाता है. डामर को पेट्रोलियम पदार्थों से बनाया जाता है. इसके बनाने में कार्बन डाइ आक्साइड बहुत अधिक निकलती है. अब लिग्निन को डामर के साथ मिलाकर उसका प्रयोग किया जाएगा. जिससे उस मैटीरियल की बाइडिंग कैपिसिटी बढ़ जाएगी. बाइडिंग कैपिसिटी बढ़ने से सड़क की गुणवत्ता बेहतर होगी. वहीं, कृषि अवशेषों से तैयार लिग्निन से कार्बन डाई आक्साइड का खतरा भी न के बराबर होगा. इसी तरह सिलिका का उपयोग समुद्र के ऊपर बनने वाले पुलों, पहाड़ों के ऊपर बनने वाले पुलों, जेट एयरवेज की बॉडी समेत अन्य स्थानों पर बड़ी मात्रा में किया जाता है. इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं. अभी तक इन्हें क्रंकीट में मिलाया जाता था. यह सीमेंट की तरह दिखते हैं.
इसे भी पढ़ें- अब जरूरत के हिसाब से बढ़ाए जा सकेंगे लहसुन के गुण, बीमारियों से लड़ने में होगा ज्यादा मददगार