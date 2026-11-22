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मसूरी में महिला हिंसा के खिलाफ साइलेंट वॉक, बेटियों ने दिया बड़ा संदेश

मसूरी में साइलेंट वॉक ( ETV Bharat )

मसूरी: देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा और उत्पीड़न के प्रति समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय महिला परिषद (एआईडब्ल्यूसी) की मसूरी शाखा की ओर से जीरो वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन अभियान के तहत साइलेंट वॉक का आयोजन किया गया. मसूरी शहीद स्थल झूलाघर से शुरू हुई वॉक अंबेडकर चौक होते हुए वापस शहीद स्थल पहुंचकर संपन्न हुई. इसमें तीन विद्यालयों के करीब 55 विद्यार्थियों सहित विभिन्न संगठनों की महिलाओं और स्थानीय नागरिकों ने भाग लेकर महिला सुरक्षा और सम्मान का संदेश दिया.

कार्यक्रम का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी और भाजपा मसूरी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने किया. संस्था की कार्यक्रम संयोजिका कमल शर्मा ने बताया संयुक्त राष्ट्र से जुड़े अभियान के तहत देशभर में एआईडब्ल्यूसी की 550 शाखाओं में एक साथ यह आयोजन किया जा रहा है. संस्था अपने शताब्दी वर्ष के अवसर पर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा समाप्त करने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है.