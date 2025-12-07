ETV Bharat / state

रांची में साइलेंट प्रोटेस्ट, बेजुबानों की आवाज बने लोग

रांची में साइलेंट प्रोटेस्ट के माध्यम से बेजुबानों की सुरक्षा की मांग उठाई गई.

Silent Protest In Ranchi
रांची में साइलेंट प्रोटेस्ट के दौरान लोग. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 7, 2025 at 6:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका के सामने रविवार को एक साइलेंट प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया. जिसमें शहर के हर वर्ग के लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. बच्चों से लेकर युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों तक सभी ने मिलकर यह संदेश दिया कि बेजुबानों की सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है.

इस शांत विरोध-प्रदर्शन का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के उस हालिया आदेश का विरोध दर्ज कराना था, जिसमें आवारा पशुओं को शेल्टर्स में डालने की बात कही गई है. प्रदर्शनकारियों ने इस आदेश को वापस लेने की मांग की. लोगों ने तख्तियों और बैनरों के माध्यम से इस बात पर जोर दिया कि “उद्देश्य बेजुबानों की आवाज बनना है” और इंसानियत की पहचान केवल मनुष्यों से नहीं, बल्कि पशुओं के प्रति करुणा और संरक्षण से भी होती है.

रांची में प्रदर्शन करने वाली महिलाओं का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

आवारा पशुओं को शेल्टर्स में नहीं डालने की मांग

प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार और संबंधित प्राधिकरण से अपील की कि सड़कों पर रहने वाले स्ट्रै जानवरों के लिए मानवीय और सुरक्षित समाधान निकाला जाए, ताकि इंसान और पशु दोनों सम्मान और सुरक्षा के साथ रह सकें.

लोगों ने बेजुबानों के लिए दिखायी संवेदनशीलता

इस साइलेंट प्रोटेस्ट ने रांची के लोगों की संवेदनशीलता और सामाजिक जागरुकता को एक बार फिर साबित किया. शहरवासियों का कहना है कि यह आवाज तब तक उठती रहेगी, जब तक न्यायपूर्ण और दयालु समाधान सामने नहीं आता है.

ये भी पढ़ें-

देवघर में आवारा कुत्तों के आतंक से खौफ में लोग, रोज आ रहे डॉग बाइट के 30 से 35 केस, नगर निगम हुआ एक्टिव

हजारीबाग में आवारा कुत्तों का आतंक, 20 लोगों को काटकर किया घायल

रांची में कुत्तों की बढ़ती आबादी से दहशत, छह महीने में 11 हजार से ज्यादा लोगों को काटा, 5 साल से नहीं हुआ सर्वे

TAGGED:

SILENT PROTEST IN RANCHI
DEMAND PROTECTION OF STRAY ANIMALS
SUPREME COURT ON STRAY ANIMALS
रांची में साइलेंट प्रोटेस्ट
SILENT PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.