BHU कैंपस में स्टूडेंट की गिरफ्तारी पर भड़के छात्र, मौन प्रदर्शन किया शुरू,प्रॉक्टोरियल बोर्ड पर लगाए गंभीर आरोप

वाराणसी: काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (BHU) में एक बार फिर तनाव का माहौल बना हुआ है. मंगलवार की रात एक छात्र की गिरफ्तारी से नाराज बिरला छात्रावास के छात्रों ने प्रॉक्टोरियल बोर्ड के खिलाफ मौन विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. छात्रों ने बिरला छात्रावास के मार्ग को बंद कर आवागमन रोक दिया. छात्रावास के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और हाथों में संदेश लिख कर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं. छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की एकतरफा कार्रवाई के चलते छात्र की गिरफ्तारी हुई है.

बोर्ड की टीम ने एक तरफा कार्रवाई की: बता दें कि बीएचयू कैंपस में पिछले कुछ दिनों से अलग-अलग मामलों को लेकर हंगामा मचा हुआ है. एक ओर जहां यूजीसी के नियमों को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा था. वहीं, दूसरी तरफ कैंपस में एक छात्र पर हमले का भी मामला सामने आया था, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया था. इसी को लेकर कल रात बिरला छात्रावास के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था. छात्रों का आरोप है प्रॉक्टोरियल बोर्ड की टीम ने एक तरफा कार्रवाई की है. इसमें छात्र रौशन मिश्रा की गिरफ्तारी की गई है. इसी वजह से छात्रों ने मौन प्रदर्शन का रास्ता चुना है.