BHU कैंपस में स्टूडेंट की गिरफ्तारी पर भड़के छात्र, मौन प्रदर्शन किया शुरू,प्रॉक्टोरियल बोर्ड पर लगाए गंभीर आरोप

छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की एकतरफा कार्रवाई के चलते छात्र की गिरफ्तारी हुई है.

BHU में छात्रों का मौन विरोध प्रदर्शन
BHU में छात्रों का मौन विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 1:17 PM IST

वाराणसी: काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (BHU) में एक बार फिर तनाव का माहौल बना हुआ है. मंगलवार की रात एक छात्र की गिरफ्तारी से नाराज बिरला छात्रावास के छात्रों ने प्रॉक्टोरियल बोर्ड के खिलाफ मौन विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. छात्रों ने बिरला छात्रावास के मार्ग को बंद कर आवागमन रोक दिया. छात्रावास के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और हाथों में संदेश लिख कर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं. छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की एकतरफा कार्रवाई के चलते छात्र की गिरफ्तारी हुई है.

बोर्ड की टीम ने एक तरफा कार्रवाई की: बता दें कि बीएचयू कैंपस में पिछले कुछ दिनों से अलग-अलग मामलों को लेकर हंगामा मचा हुआ है. एक ओर जहां यूजीसी के नियमों को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा था. वहीं, दूसरी तरफ कैंपस में एक छात्र पर हमले का भी मामला सामने आया था, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया था. इसी को लेकर कल रात बिरला छात्रावास के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था. छात्रों का आरोप है प्रॉक्टोरियल बोर्ड की टीम ने एक तरफा कार्रवाई की है. इसमें छात्र रौशन मिश्रा की गिरफ्तारी की गई है. इसी वजह से छात्रों ने मौन प्रदर्शन का रास्ता चुना है.

BHU में छात्रों का मौन विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)

छात्रों में आक्रोश का माहौल : छात्रों ने बताया कि बिरला-ए छात्रावास में करीब 50 से 60 लोगों की संख्या में प्रॉक्टोरियल बोर्ड की टीम पहुंची थी. इस दौरान बिना किसी जांच प्रक्रिया के छात्र रौशन मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया. बोर्ड ने छात्रों की बात अनसुनी कर दी और मनमाना कदम उठाया है. इसके बाद छात्रों में आक्रोश का माहौल है. उनकी मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो ताकि छात्र रौशन मिश्रा को न्याय मिल सके.

