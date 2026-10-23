खूंटी में फादर बारला पर हमले के बाद बढ़ा आक्रोश, जांच के लिए SIT गठित, आज निकलेगा मौन जुलूस
खूंटी में फादर बेनेडिक्ट बारला पर हमले के विरोध में मौन जुलूस निकाला जाएगा.
Published : October 23, 2026 at 9:08 AM IST
रांची/खूंटी: झारखंड के खूंटी में आरसी बालक मध्य विद्यालय के प्रिंसिपल फादर बेनेडिक्ट बारला पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है. खूंटी के एसपी ऋषभ गर्ग ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आठ सदस्यीय विशेष जांच टीम का गठन किया है. इधर, रांची के अस्पताल में इलाज करा रहे फादर बारला की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है. चिकित्सकों के मुताबिक, वह अब खतरे से बाहर हैं. वहीं, घटना के विरोध में आज मसीही समुदाय और स्थानीय नागरिकों की ओर से मौन जुलूस निकाला जाएगा.
गिरफ्तारी के लिए आठ सदस्यीय SIT गठित
मामले की गंभीरता को देखते हुए खूंटी एसपी ऋषभ गर्ग ने आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए आठ पुलिस पदाधिकारियों की विशेष जांच टीम गठित की है. टीम में एएसपी अभियान क्रिस्टोफर केरकेट्टा, डीएसपी मंगल सिंह जामुदा, खूंटी थाना प्रभारी बाबू बंसी साव, मारंगहादा थाना प्रभारी जुगेश सिंह और मुरहू थाना प्रभारी गॉडविन केरकेट्टा समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल हैं.
पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. सूत्रों के मुताबिक, कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हालांकि, पुलिस की ओर से इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है.
हमले के विरोध में आज निकलेगा मौन जुलूस
फादर बारला पर हुए हमले को लेकर स्थानीय स्तर पर आक्रोश बना हुआ है. घटना के विरोध और न्याय की मांग को लेकर शुक्रवार को मसीही समुदाय और स्थानीय नागरिक मौन जुलूस निकालेंगे. यह मौन जुलूस नेताजी चौक से होते हुए लोयोला कॉलेज हॉस्टल ग्राउंड पहुंचेगा, जहां इसका समापन होगा. आयोजकों ने हिंसा के खिलाफ एकजुटता दिखाने और शांतिपूर्ण तरीके से न्याय की मांग उठाने की अपील की है. साथ ही, जुलूस के दौरान शांति और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन से आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है.
घायल फादर बारला की हालत स्थित
फादर बेनेडिक्ट बारला पर मंगलवार रात स्कूल परिसर में अज्ञात अपराधियों ने जानलेवा हमला किया था. हमले में घायल होने के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया था. फिलहाल, उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है. चिकित्सकों के अनुसार, उनका ब्लड प्रेशर और शुगर का स्तर सामान्य हो गया है. सभी आवश्यक मेडिकल जांच पूरी कर ली गई हैं. घावों के चिकित्सकीय आकलन के बाद आगे के इलाज की प्रक्रिया तय की जाएगी. फादर बिसु ने भी उनके खतरे से बाहर होने की पुष्टि की है.
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