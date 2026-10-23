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खूंटी में फादर बारला पर हमले के बाद बढ़ा आक्रोश, जांच के लिए SIT गठित, आज निकलेगा मौन जुलूस

आरसी बालक मध्य विद्यालय ( Etv Bharat )

रांची/खूंटी: झारखंड के खूंटी में आरसी बालक मध्य विद्यालय के प्रिंसिपल फादर बेनेडिक्ट बारला पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है. खूंटी के एसपी ऋषभ गर्ग ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आठ सदस्यीय विशेष जांच टीम का गठन किया है. इधर, रांची के अस्पताल में इलाज करा रहे फादर बारला की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है. चिकित्सकों के मुताबिक, वह अब खतरे से बाहर हैं. वहीं, घटना के विरोध में आज मसीही समुदाय और स्थानीय नागरिकों की ओर से मौन जुलूस निकाला जाएगा.

गिरफ्तारी के लिए आठ सदस्यीय SIT गठित