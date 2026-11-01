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लाल पाग पहनकर पटना में जुटे 10000 ब्राह्मण, 15 सूत्री मांग को लेकर मौन जुलूस

पटना में ब्राह्मण समाज का प्रदर्शन ( ETV Bharat )

पटना: माथे पर लाल पाग पहने बिहार के ब्राह्मण समाज ने आज पटना में 15 सूत्री मांगों को लेकर लोक मंच के बैनर तले इनकम टैक्स से सप्त मूर्ति तक मौन जुलूस निकाला. पूरे प्रदेश से आए 10000 से अधिक ब्राह्मणों ने अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश की. उससे पहले पटना के मिलर स्कूल मैदान में सभा का भी आयोजन किया गया और पूरे बिहार में कार्यक्रम की घोषणा की गई है.

हक के लिए सड़क पर उतरे ब्राह्मण

पटना के मिरर स्कूल मैदान में लोकमंच के बैनर तले सभी ब्राह्मणों को एक साथ लाने वाले संस्थापक आशीष कुमार उर्फ बबलू झा ने कहा कि पहली बार इस तरह का कार्यक्रम ब्राह्मणों की ओर से किया जा रहा है. हमारा यह कार्यक्रम किसी के विरोध में या समर्थन में नहीं है. हम अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर जुटे हैं क्योंकि आजादी के पहले ब्राह्मण की क्या स्थिति थी, वह मुझे पता नहीं है. आज ब्राह्मणों की दयनीय स्थित है. हमारे युवा चिंतित हैंं, इसलिए हम अपनी आवाज सत्ता तक पहुंचाना चाहते हैं.