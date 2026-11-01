लाल पाग पहनकर पटना में जुटे 10000 ब्राह्मण, 15 सूत्री मांग को लेकर मौन जुलूस
Brahmin community Patna March: लाल पाग पहनकर पटना में 10,000 ब्राह्मणों का जुटान हुआ. 15 सूत्री मांग को लेकर मौन जुलूस निकाला. रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : November 1, 2026 at 6:11 PM IST
पटना: माथे पर लाल पाग पहने बिहार के ब्राह्मण समाज ने आज पटना में 15 सूत्री मांगों को लेकर लोक मंच के बैनर तले इनकम टैक्स से सप्त मूर्ति तक मौन जुलूस निकाला. पूरे प्रदेश से आए 10000 से अधिक ब्राह्मणों ने अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश की. उससे पहले पटना के मिलर स्कूल मैदान में सभा का भी आयोजन किया गया और पूरे बिहार में कार्यक्रम की घोषणा की गई है.
हक के लिए सड़क पर उतरे ब्राह्मण
पटना के मिरर स्कूल मैदान में लोकमंच के बैनर तले सभी ब्राह्मणों को एक साथ लाने वाले संस्थापक आशीष कुमार उर्फ बबलू झा ने कहा कि पहली बार इस तरह का कार्यक्रम ब्राह्मणों की ओर से किया जा रहा है. हमारा यह कार्यक्रम किसी के विरोध में या समर्थन में नहीं है. हम अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर जुटे हैं क्योंकि आजादी के पहले ब्राह्मण की क्या स्थिति थी, वह मुझे पता नहीं है. आज ब्राह्मणों की दयनीय स्थित है. हमारे युवा चिंतित हैंं, इसलिए हम अपनी आवाज सत्ता तक पहुंचाना चाहते हैं.
"ना हम किसी का विरोध कर रहे हैं और ना ही टकराव है. अपने समाज के अधिकार के लिए आवाज उठा रहे हैं. हम संवाद के माध्यम से अपने समाज का भलाई करना चाहते हैं, इसलिए समाज के समर्थन में हम लोग जुटे हैं. ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन समेत 15 सूत्री मांग को लेकर यहां एकजुट हुई हैं."- आशीष कुमार उर्फ बबलू झा, संस्थापक, लोकमंच
क्या हैं 15 सूत्री मांग?
आशीष कुमार ने कहा कि ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन, सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण कराकर श्वेत पत्र जारी कराने की मांग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में भी ब्राह्मण कल्याण बोर्ड काम कर रहा है, इसलिए बिहार में भी इसका गठन होना चाहिए क्योंकि आज ब्राह्मणों की स्थिति बेहतर नहीं है अपेक्षित है. ब्राह्मणों के सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का सर्वेक्षण कराकर श्वेत पत्र जारी किया जाए.
लोकमंच के संस्थापक ने मांग की है कि बाबा परशुराम की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश हो, चंद्रशेखर आजाद की पटना में प्रतिमा स्थापना की जाए. संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय की स्थिति में सुधार लाया जाए और गुरुकुल की तरह वैदिक पढ़ाई शुरू की जाए.
वह आगे कहते हैं, 'भारतीय मंडन मिश्र के नाम पर 1990 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ने संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शिलान्यास किया था लेकिन उसके बाद आई सरकार ने उसे समाप्त कर दिया. अब हम इस सरकार से जिसमें हमारी सहभागिता है, बनाने में मांग कर रहे हैं कि सहरसा में फिर से भारतीय मंडन मिश्र के नाम पर संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए.'
सरकार से सहयोग पर क्या बोले?
जिस सरकार को आप बनाने में मदद देने की बात कर रहे हैं, क्या वह सरकार आपके लिए काम कर रही है? इस पर आशीष कुमार ने कहा कि हम तो अपेक्षा करते हैं कि सरकार हमारी मदद करे. आशीष कुमार ने कहा कि 10000 से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं.
चुनाव पर बोलने से परहेज
2029 और 2030 में जो चुनाव होगा, क्या उसमें भी आप लोगों की भागीदारी होगी? इस पर आशीष कुमार ने कहा कि अभी हम राजनीतिक मुद्दा लेकर नहीं चल रहे हैं वह समय आने पर समाज के लोग तय करेंगे. अभी हम अपनी हिस्सेदारी हक हकूक अपने अधिकार के लिए यहां आए हैं और उसी के लिए मोहन जुलूस भी निकाल रहे हैं.
यूजीसी से ब्राह्मण समाज नाराज?
यूजीसी के मुद्दे पर अपर कास्ट में काफी नाराजगी है, खासकर ब्राह्मणों में भी इस कानून को लेकर नाराजगी है. इस पर लोकमंच के अध्यक्ष आशीष कुमार ने कहा कि यह मामला न्यायालय में है, इसलिए इस पर कुछ भी बोलना ब्राह्मण समाज के लिए सही नहीं है. कोर्ट का जो भी फैसला होगा, हम लोग से स्वीकार करेंगे.
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