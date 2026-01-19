जैन मंदिरों में चोरियों से जैन समाज में रोष, मौन जुलूस और णमोकार मंत्र से गूंजा कलेक्ट्रेट, 5 दिन का दिया अल्टीमेटम
समाज के लोगों ने धरना दिया और प्रशासन को चेताया कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.
Published : January 19, 2026 at 2:58 PM IST
बूंदी : जिले के बड़ा नया गांव और नैनवा कस्बे में स्थित जैन मंदिरों में सिलसिलेवार हुई चोरी की वारदातों ने पूरे जैन समाज में आक्रोश पैदा कर दिया है. पवित्र स्थलों पर बार-बार हो रही इन आपराधिक घटनाओं को लेकर सोमवार दोपहर जैन समाज का आक्रोश सड़कों पर साफ नजर आया. जिलेभर से जुटे महिला-पुरुषों ने अहिंसा सर्किल से जिला कलेक्ट्रेट तक मौन जुलूस निकालते हुए कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए. जुलूस के कलेक्ट्रेट पहुंचते ही समाज के लोगों ने धरना दिया और णमोकार मंत्र का सामूहिक जाप कर प्रशासन को चेताया कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.
सकल जैन समाज के अध्यक्ष संजय कुमार जैन ने कहा कि बड़ा नया गांव और नैनवा कस्बे के नेमीनाथ जैन मंदिर में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं ने जिले की पुलिस व्यवस्था पर बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है. जैन मंदिर केवल इमारत नहीं बल्कि समाज की आस्था, संस्कार और श्रद्धा के केंद्र हैं. इनमे हो रही चोरियों की वारदातें समाज की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचा रहे हैं.
पढे़ं. बड़ानयागांव के मंदिर में चोरी की वारदात के बाद जैन समाज में फैला आक्रोश, दी आंदोलन की चेतावनी
उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बावजूद पुलिस की ओर से न तो आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है और न ही चोरी की गई मूर्तियों व अन्य पवित्र वस्तुओं की बरामदगी हो पा रही है. इससे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और समाज में भय एवं असंतोष का माहौल बन रहा है. उन्होंने प्रशासन से दोनों चोरी की घटनाओं का शीघ्र खुलासा करने, आरोपियों को गिरफ्तार करने और मंदिरों से चुराई गई मूर्तियों व अन्य धार्मिक वस्तुओं को समाज को सुपुर्द करने की मांग की.
पांच दिन का अल्टीमेटम : उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पुलिस प्रशासन ने फिलहाल तीन दिन का समय मांगा है, लेकिन समाज ने अपनी ओर से पांच दिन का अल्टीमेटम दिया है. इस अवधि में चोरी की घटनाओं का खुलासा नहीं हुआ और आरोपी गिरफ्त में नहीं आए तो जिला मुख्यालय से लेकर प्रदेश स्तर तक बड़ा आंदोलन किया जाएगा. यह आंदोलन केवल शांतिपूर्ण ही नहीं बल्कि व्यापक जनसमर्थन के साथ होगा.
पढ़ें. राजस्थान: बूंदी के नेमीनाथ व चित्तौड़गढ़ के बालाजी मंदिर में चोरी, दोनों जगह प्रदर्शन
उन्होंने कहा कि जैन समाज हमेशा शांति, अहिंसा और कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखता आया है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि समाज अन्याय को चुपचाप सहता रहेगा. आस्था के केंद्र सुरक्षित नहीं रहेंगे तो समाज को मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ेगा. विरोध प्रदर्शन में सचिव महावीर जैन, संरक्षक ओमप्रकाश बड़जात्या सहित समाज के अनेक वरिष्ठजन, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग बड़ी संख्या में शामिल रहे.