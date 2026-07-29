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चंडीगढ़ PGI की चेतावनी...बिना लक्षण शरीर में पनप रहा हेपेटाइटिस, हर साल 1000 मरीज पहुंच रहे अस्पताल, विशेषज्ञ बोले- "बीमारी से ज्यादा खतरनाक इसकी खामोशी"

बिना लक्षण शरीर में पनप रहा हेपेटाइटिस ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: कल विश्व हेपेटाइटिस दिवस था. इस मौके पर चंडीगढ़ पीजीआईएमईआर के हेपेटोलॉजी विभाग ने लोगों को हेपेटाइटिस के प्रति जागरूक रहने और समय रहते जांच कराने की सलाह दी है. इस बारे में अधिक जानकारी के लिए ईटीवी भारत ने PGI चंडीगढ़ हेपोटोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. अजय दुसेजा से खास बातचीत की. बातचीत के दौरान डॉ. अजय दुसेजा ने कहा कि, "हेपेटाइटिस अब केवल एक संक्रामक बीमारी नहीं, बल्कि गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बन चुका है. इसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हेपेटाइटिस-बी और सी के अधिकांश मरीज वर्षों तक बिना किसी स्पष्ट लक्षण के बीमारी के साथ जीते रहते हैं और जब तक इसका पता चलता है, तब तक लिवर को गंभीर नुकसान पहुंच चुका होता है." PGI चंडीगढ़ हेपोटोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. अजय दुसेजा से खास बातचीत (ETV Bharat) हर साल 800 से 1000 मरीज पहुंच रहे लिवर क्लिनिक: डॉ. अजय दुसेजा ने बताया कि, "पीजीआईएमईआर की लिवर क्लिनिक में हर साल करीब 800 से 1000 क्रॉनिक हेपेटाइटिस-ए, बी और सी के मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं. इनमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर सहित देश के कई राज्यों के मरीज शामिल होते हैं. मरीजों की यह संख्या बताती है कि बीमारी को लेकर जागरूकता और समय पर जांच की अभी भी बेहद जरूरत है." "बीमारी से ज्यादा खतरनाक इसकी खामोशी": डॉ. दुसेजा ने आगे कहा कि, "हेपेटाइटिस-ए, बी और सी की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि शुरुआती चरण में मरीज को कोई स्पष्ट लक्षण महसूस नहीं होते. लोग सामान्य जीवन जीते रहते हैं, लेकिन वायरस लगातार लिवर को नुकसान पहुंचाता रहता है. कई मरीज तब अस्पताल पहुंचते हैं, जब उन्हें लिवर सिरोसिस या लिवर कैंसर जैसी गंभीर जटिलताएं हो चुकी होती हैं." "इसके अलग-अलग प्रकार, अलग-अलग खतरे": इसके प्रकार और खतरे को लेकर डॉ. दुसेजा ने बताया कि, "हेपेटाइटिस-ए और ई मुख्य रूप से दूषित पानी और भोजन से फैलते हैं, जबकि हेपेटाइटिस-बी और सी संक्रमित रक्त, असुरक्षित इंजेक्शन, संक्रमित उपकरणों और असुरक्षित यौन संबंधों के जरिए फैलते हैं. हेपेटाइटिस-ए और ई के अधिकांश मरीज ठीक हो जाते हैं, लेकिन बी और सी लंबे समय तक शरीर में रहकर गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकते हैं."