चंडीगढ़ PGI की चेतावनी...बिना लक्षण शरीर में पनप रहा हेपेटाइटिस, हर साल 1000 मरीज पहुंच रहे अस्पताल, विशेषज्ञ बोले- "बीमारी से ज्यादा खतरनाक इसकी खामोशी"
पीजीआई ने विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर समय पर जांच, टीकाकरण और जागरूकता पर जोर देते हुए बीमारी के बढ़ते खतरे से आगाह किया.
Published : July 29, 2026 at 12:33 PM IST|
Updated : July 29, 2026 at 12:40 PM IST
चंडीगढ़: कल विश्व हेपेटाइटिस दिवस था. इस मौके पर चंडीगढ़ पीजीआईएमईआर के हेपेटोलॉजी विभाग ने लोगों को हेपेटाइटिस के प्रति जागरूक रहने और समय रहते जांच कराने की सलाह दी है. इस बारे में अधिक जानकारी के लिए ईटीवी भारत ने PGI चंडीगढ़ हेपोटोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. अजय दुसेजा से खास बातचीत की.
बातचीत के दौरान डॉ. अजय दुसेजा ने कहा कि, "हेपेटाइटिस अब केवल एक संक्रामक बीमारी नहीं, बल्कि गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बन चुका है. इसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हेपेटाइटिस-बी और सी के अधिकांश मरीज वर्षों तक बिना किसी स्पष्ट लक्षण के बीमारी के साथ जीते रहते हैं और जब तक इसका पता चलता है, तब तक लिवर को गंभीर नुकसान पहुंच चुका होता है."
हर साल 800 से 1000 मरीज पहुंच रहे लिवर क्लिनिक: डॉ. अजय दुसेजा ने बताया कि, "पीजीआईएमईआर की लिवर क्लिनिक में हर साल करीब 800 से 1000 क्रॉनिक हेपेटाइटिस-ए, बी और सी के मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं. इनमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर सहित देश के कई राज्यों के मरीज शामिल होते हैं. मरीजों की यह संख्या बताती है कि बीमारी को लेकर जागरूकता और समय पर जांच की अभी भी बेहद जरूरत है."
"बीमारी से ज्यादा खतरनाक इसकी खामोशी": डॉ. दुसेजा ने आगे कहा कि, "हेपेटाइटिस-ए, बी और सी की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि शुरुआती चरण में मरीज को कोई स्पष्ट लक्षण महसूस नहीं होते. लोग सामान्य जीवन जीते रहते हैं, लेकिन वायरस लगातार लिवर को नुकसान पहुंचाता रहता है. कई मरीज तब अस्पताल पहुंचते हैं, जब उन्हें लिवर सिरोसिस या लिवर कैंसर जैसी गंभीर जटिलताएं हो चुकी होती हैं."
"इसके अलग-अलग प्रकार, अलग-अलग खतरे": इसके प्रकार और खतरे को लेकर डॉ. दुसेजा ने बताया कि, "हेपेटाइटिस-ए और ई मुख्य रूप से दूषित पानी और भोजन से फैलते हैं, जबकि हेपेटाइटिस-बी और सी संक्रमित रक्त, असुरक्षित इंजेक्शन, संक्रमित उपकरणों और असुरक्षित यौन संबंधों के जरिए फैलते हैं. हेपेटाइटिस-ए और ई के अधिकांश मरीज ठीक हो जाते हैं, लेकिन बी और सी लंबे समय तक शरीर में रहकर गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकते हैं."
10 साल की रिसर्च में सामने आ रहे नए संकेत: डॉ. अजय दुसेजा ने कहा कि, "पीजीआई में पिछले 10 वर्षों से हेपेटाइटिस-ए पर लगातार रिसर्च चल रही है. शुरुआती निष्कर्षों में यह देखा गया है कि हेपेटाइटिस-ए अब पहले की तुलना में अधिक गंभीर रूप लेता दिखाई दे रहा है. हालांकि इस विषय पर अभी कई पहलुओं का अध्ययन जारी है और रिसर्च पूरी होने के बाद विस्तृत निष्कर्ष सामने आएंगे."
जागरूकता अभियान और स्क्रीनिंग कैंप की शुरुआत: विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर पीजीआई में "Hepatitis: Let's Break It Down" थीम के तहत विशेष जागरूकता और स्क्रीनिंग अभियान शुरू किया गया है. डॉ. दुसेजा ने इस बारे में बताया कि, "लिवर क्लिनिक में स्क्रीनिंग कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां मरीजों और उनके परिजनों को संक्रमण, बचाव और उपचार की जानकारी दी जा रही है. संक्रमित पाए जाने वाले मरीजों को काउंसलिंग और नियमित फॉलो-अप की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है."
बचाव ही सबसे प्रभावी उपाय: इसके बचाव को लेकर डॉ. अजय दुसेजा ने कहा कि, "हेपेटाइटिस से बचाव इलाज से बेहतर है. हेपेटाइटिस-ए और बी का टीकाकरण जरूर करवाएं, केवल स्वच्छ भोजन और सुरक्षित पानी का सेवन करें, डिस्पोजेबल या स्टरलाइज्ड सुई का ही उपयोग करें, रक्त चढ़ाने से पहले उसकी जांच सुनिश्चित करें और असुरक्षित यौन संबंधों से बचें."
सरकारी अस्पतालों में मुफ्त जांच और इलाज: डॉ. दुसेजा ने आगे बताया कि, "राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (NVHCP) के तहत पीजीआई सहित सरकारी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में हेपेटाइटिस-बी और सी की जांच और इलाज नि:शुल्क उपलब्ध है. लोगों को लक्षणों की अनदेखी करने के बजाय समय पर जांच करानी चाहिए."
इन लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज न करें: इसके लक्षणों के बारे में डॉ. अजय दुसेजा ने कहा कि, "यदि लगातार थकान, भूख कम लगना, आंखों और त्वचा का पीला पड़ना, गहरे रंग का पेशाब, पेट में दर्द या सूजन अथवा बिना कारण वजन घटना जैसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत जांच करानी चाहिए. समय पर बीमारी का पता चल जाए तो इलाज संभव है और लिवर को गंभीर नुकसान से बचाया जा सकता है. जोखिम वाले लोगों को नियमित जांच और टीकाकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए."
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