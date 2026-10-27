अलवर के पैंतपुर में अधिकतर घरों पर लटके ताले...पसरा सन्नाटा, कल मतदान के लिए वोटर्स को लाने की जुगत
उमरैण पंचायत समिति के इस गांव के ज्यादातर परिवार रोजी रोटी की तलाश में दूसरे प्रदेशों में चले जाते हैं.
Published : October 27, 2026 at 2:23 PM IST
अलवर: अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के उमरैण पंचायत समिति के पैंतपुर गांव में 28 अक्टूबर को मतदान से पहले सन्नाटा पसरा है. इस गांव के ज्यादातर परिवार रोजी रोटी की तलाश में गांव छोड़कर दूसरे प्रदेशों में चले जाते हैं. ग्रामीणों का कहना है, उनके पूर्वजों के समय से ही ऐसा होता आ रहा है. यहां के ज्यादातर बाशिंदों के पलायन से गांव खाली रहता है. जब लोग अपने परिवार के साथ घर लौटते हैं तो मेला सा माहौल दिखता है. गत वर्ष रामसर साइट में शामिल हुई सिलीसेढ़ झील के निकट होने के बाद भी इस गांव के लोगों को रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में जाना मजबूरी है.
स्थानीय निवासी भूरया ने बताया कि पैंतपुर में 28 अक्टूबर को पंचायती राज चुनाव के लिए मतदान है. इस गांव के ज्यादातर लोग काम के लिए पंजाब, उत्तराखंड व हरियाणा जैसे प्रदेशों में पलायन कर जाते हैं. इस कारण पूरे गांव में सन्नाटा रहता है. इस गांव में नट समाज के लोग रहते हैं, जिन्हें आसपास रोजगार नहीं मिल पाता. परिवार के भरण पोषण के लिए दूसरे प्रदेशों में रोजगार पर निर्भर रहना पड़ता है. पुरखे के टाइम से पलायन का दौर जारी है. ग्रामीण भूरया ने बताया कि यहां के ज्यादातर लोग परिवार के साथ घरों पर ताला लगाकर करीब 8 माह दूसरे प्रदेशों में चले जाते हैं. पैंतपुर के ज्यादातर ग्रामीण बेरोजगार होने के कारण पंजाब में नाचने गाने का काम कर आजीविका कमाने के साथ छोटा मोटा रोजगार करते हैं.
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मतदान के लिए बुलाते: ग्रामीण भूरया ने बताया, दूसरे राज्य में प्रवास के दौरान मतदान होता है तो गांव के लोग वहां से मतदाताओं को गाड़ियों से यहां लाते हैं और मतदान के बाद उन्हीं राज्यों में छोड़ने जाते हैं. इस गांव में करीब 900 मतदाता हैं. 28 अक्टूबर को यहां जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के लिए मतदान है.
राखी पर जाते और वैशाख में लौटते: स्थानीय निवासी भूरया ने बताया कि पैंतपुर के ज्यादातर निवासी रक्षाबंधन के बाद रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं. वैशाख में अपने गांव लौटते हैं. स्थानीय निवासी खेमचंद ने बताया कि गांव के लोगों के जाने के बाद सड़कें सूनी व गांव में सन्नाटा दिखाई पड़ता है.जब लोग यहां वापस लौटते हैं तो गांव में रौनक लौट आती है. लोगों के गांव में रहने के दौरान कई बार रात में नाच गाने व मस्ती का माहौल रहता है.
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सूनी बस्ती में प्रचार: पैंतपुर में ई रिक्शा चालक लक्ष्मण ने बताया, उन्हें एक प्रत्याशी ने पैतपुर में प्रचार की जिम्मेदारी दी, लेकिन करीब 200 घरों की बस्ती होने के बाद भी गांव में एक भी व्यक्ति नहीं दिखा. गांव से निकलकर सिर्फ बच्चे स्कूल जाते दिखे. प्रत्याशियों के कहे अनुसार वह 6 दिन से इस गांव में ई-रिक्शा से प्रचार कर रहे हैं. कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश गंगावत ने बताया कि पंचायत चुनाव में एक-एक वोट पार्टी के लिए कीमती है. मतदाताओं को लाने को पार्टी स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं.
सिलीसेढ़ झील के पीछे बसा है गांव: पैंतपुर हाल में रामसर साइट में शामिल सिलीसेढ़ झील के पीछे बसा है. जिले के प्रमुख पर्यटन केंद्र के पास बसा होने के बाद भी पैंतपुर के ज्यादातर लोगों को रोजगार की तलाश में दूसरे प्रदेशों का रुख करना पड़ रहा है.
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