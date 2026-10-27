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अलवर के पैंतपुर में अधिकतर घरों पर लटके ताले...पसरा सन्नाटा, कल मतदान के लिए वोटर्स को लाने की जुगत

पैंतपुर में घरों पर लटके ताले ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के उमरैण पंचायत समिति के पैंतपुर गांव में 28 अक्टूबर को मतदान से पहले सन्नाटा पसरा है. इस गांव के ज्यादातर परिवार रोजी रोटी की तलाश में गांव छोड़कर दूसरे प्रदेशों में चले जाते हैं. ग्रामीणों का कहना है, उनके पूर्वजों के समय से ही ऐसा होता आ रहा है. यहां के ज्यादातर बाशिंदों के पलायन से गांव खाली रहता है. जब लोग अपने परिवार के साथ घर लौटते हैं तो मेला सा माहौल दिखता है. गत वर्ष रामसर साइट में शामिल हुई सिलीसेढ़ झील के निकट होने के बाद भी इस गांव के लोगों को रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में जाना मजबूरी है.