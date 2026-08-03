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BJP कार्यालय के बाहर पसरा सन्नाटा, कार्यकर्ताओं छायी मायूसी

पटना: बांकीपुर उपचुनाव की काउंटिंग और रुझान के बाद बीजेपी कार्यालय में सन्नाटा पसर गया है. जन सुराज के प्रशांत किशोर किसी भी राउंड में अब तक पीछे नहीं रहे हैं. जैसे-जैसे काउंटिंग आगे बढ़ रही है और रुझान मिल रहे हैं, प्रशांत किशोर के खेमे में जश्न का माहौल दिख रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता निराश दिख रहे हैं.

कार्यालय के बाहर पसरा सन्नाटा: बांकीपुर विधानसभा का चुनाव जब भी हुआ है और रिजल्ट आए हैं, हमेशा बीजेपी कार्यालय में जश्न देखने को मिला है लेकिन आज पार्टी प्रदेश कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है. कार्यकर्ताओं के चेहरे पर निराशा का भाव है तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर के खेमे में नाच-गाने के साथ जश्न मनाया जा रहा है. गुलाल लगाये जा रहे हैं.

बीजेपी कार्यालय मं पसरा सन्नाटा (ETV Bharat)

कार्यकर्ताओं छाई मायूसी: भाजपा कार्यकर्ताओं को ऐसे रुझान की उम्मीद नहीं थी. बीजेपी कार्यालय के बाहर सुरक्षा कर्मियों के अलावे के इक्के-दुक्के कार्यकर्ता ही नजर आ रहे हैं. एक तरह से बीजेपी ने हार मान ली है. बीजेपी के लिए बांकीपुर विधानसभा का सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह नितिन नबीन की सीट थी.