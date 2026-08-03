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BJP कार्यालय के बाहर पसरा सन्नाटा, कार्यकर्ताओं छायी मायूसी

बांकीपुर उपचुनाव की गिनती जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, बीजेपी कार्यालय के बाहर सन्नाटा पसर रहा है. पढ़ें पूरी खबर..

Bankipur By Election Result
बीजेपी कार्यालय में सन्नाटा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 3, 2026 at 3:17 PM IST

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पटना: बांकीपुर उपचुनाव की काउंटिंग और रुझान के बाद बीजेपी कार्यालय में सन्नाटा पसर गया है. जन सुराज के प्रशांत किशोर किसी भी राउंड में अब तक पीछे नहीं रहे हैं. जैसे-जैसे काउंटिंग आगे बढ़ रही है और रुझान मिल रहे हैं, प्रशांत किशोर के खेमे में जश्न का माहौल दिख रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता निराश दिख रहे हैं.

कार्यालय के बाहर पसरा सन्नाटा: बांकीपुर विधानसभा का चुनाव जब भी हुआ है और रिजल्ट आए हैं, हमेशा बीजेपी कार्यालय में जश्न देखने को मिला है लेकिन आज पार्टी प्रदेश कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है. कार्यकर्ताओं के चेहरे पर निराशा का भाव है तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर के खेमे में नाच-गाने के साथ जश्न मनाया जा रहा है. गुलाल लगाये जा रहे हैं.

बीजेपी कार्यालय मं पसरा सन्नाटा (ETV Bharat)

कार्यकर्ताओं छाई मायूसी: भाजपा कार्यकर्ताओं को ऐसे रुझान की उम्मीद नहीं थी. बीजेपी कार्यालय के बाहर सुरक्षा कर्मियों के अलावे के इक्के-दुक्के कार्यकर्ता ही नजर आ रहे हैं. एक तरह से बीजेपी ने हार मान ली है. बीजेपी के लिए बांकीपुर विधानसभा का सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह नितिन नबीन की सीट थी.

नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और राज्यसभा जाने के बाद उन्होंने यह सीट छोड़ी थी. साथ ही सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहला विधानसभा का उपचुनाव था. इससे पहले विधान परिषद के उपचुनाव में भी एनडीए को हार मिली थी और अब विधानसभा उपचुनाव में भी बीजेपी के लिए स्थिति ठीक नहीं है.

31 राउंड में मतों की गिनती होनी है. 20 राउंड की गिनती हो चुकी है. प्रशांत किशोर लगातार आगे चल रहे हैं. 11 हजार से अधिक वोटों से वह आगे चल रहे हैं. खास बात ये है कि वह किसी भी राउंड में पीछे नहीं हैं और लगातार बढ़त के आंकड़े को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं.

जन सुराज पार्टी से प्रशांत किशोर उम्मीदवार हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने नीरज सिन्हा को मैदान में उतारा है. वहीं राष्ट्रीय जनता दल से रेखा गुप्ता प्रत्याशी हैं. 30 जुलाई को बांकीपुर उपचुनाव के लिए वोट डाले गए थे.

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