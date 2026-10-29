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गैरसैंण में दो दिन चहल-पहल फिर सन्नाटा, राज्य आंदोलनकारी बोले- सैर सपाटा कर निकले 'माननीय'

गैरसैंण: 'चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात' यह कहावत उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण पर एक बार फिर बिल्कुल सटीक साबित हो रही है. दो दिनों तक रंग-बिरंगी व दूधिया रोशनी से जगमग रहा आलीशान विधानसभा भवन और पूरा परिसर अब फिर से घने अंधेरे एवं सन्नाटे की आगोश में समा चुका है.

माननीयों और बड़े अफसरों की गाड़ियों के हूटरों का जो कानफोड़ू शोर पिछले दो दिनों से पूरी घाटी में गूंज रहा था, वो अब थम गया है. जहां भारी चहल-पहल, वीआईपी आवाजाही और भारी सुरक्षा घेरा था, वहां अब ऐसी वीरानी छा गई है, मानो इस वीरान पहाड़ पर कोई रहता ही न हो.

गैरसैंण में दो दिन चहल-पहल फिर सन्नाटा (वीडियो सोर्स- ETV Bharat)

डेढ़ दिन का वीआईपी जमावड़ा, फिर वही वीरानी: बीती 27 अक्टूबर से आयोजित इस विधानसभा सत्र के दौरान गैरसैंण से लेकर भराड़ीसैंण, कर्णप्रयाग और कालेश्वर तक भारी गहमागहमी रही. एक तरफ जहां अधिकारियों और मंत्रियों का काफिला दौड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ अपनी मांगों को लेकर आए प्रदर्शनकारियों की नारेबाजी से आसमान गूंज रहा था.

रंग-बिरंगी व दूधिया रोशनी से जगमग रहा आलीशान विधानसभा भवन (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

हर बार की तरह इस बार भी उत्तराखंड की जनभावनाओं से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल पीछे छूट गया कि आखिर इस 'डेढ़ दिन' के सत्र से गैरसैंण को क्या मिला? क्षेत्रीय जनता इस बार इस उम्मीद के साथ टकटकी लगाए बैठी थी कि आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए सरकार गैरसैंण की तकदीर बदलने वाली कोई ऐतिहासिक घोषणा करेगी.

उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

विशेषकर गैरसैंण को नया जिला बनाए जाने की चर्चाओं से स्थानीय लोग बेहद उत्साहित थे, लेकिन जनभावनाओं पर तब कुठाराघात हो गया, जब बिना प्रश्नकाल के ही सत्र को आनन-फानन में अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया. इस दौरान न तो विधायक अपने क्षेत्रों की बुनियादी समस्याएं सदन में उठा पाए और न ही सरकार ने गैरसैंण के लिए कोई बड़ी राहत दी. हाथ लगी तो सिर्फ और सिर्फ मायूसी.

भराड़ीसैंण में वीआईपी जमावड़ा (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

टैक्सपेयर्स का रुपया, वीआईपी कमरों में 'माननीय', कड़कड़ाती ठंड में जवान बेहाल: राज्य आंदोलनकारियों का आरोप है कि नेताओं और नौकरशाहों के खाने-पीने, ठहरने और आलीशान गाड़ियों के ईंधन पर काफी धन खर्च किया गया. माननीयों और अफसरों के वीआईपी कमरों में हीटर से लेकर तमाम ऐशो-आराम की सुविधाएं मौजूद थीं, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के अलग-अलग जिलों से इस दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में कानून-व्यवस्था संभालने पहुंचे सुरक्षा बल के जवानों को कड़कड़ाती ठंड के बीच भारी दिक्कतों और अव्यवस्थाओं से दो-चार होना पड़ा.

माननीयों और बड़े अफसरों की गाड़ियों के हूटरों से गूंजता रहा गैरसैंण (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

आंदोलनकारी व सामाजिक कार्यकर्ता बोले- यह सिर्फ बजटीय डकैती और सियासी पर्यटन: सरकार के इस रवैये को लेकर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और क्षेत्रीय जनता ने बेहद तीखे सवाल खड़े किए हैं. वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी सुरेश कुमार बिष्ट, हरिकृष्ण भट्ट और हरेंद्र कंडारी ने सत्र की अवधि पर सवाल उठाते हुए कहा कि,