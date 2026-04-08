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गोरखपुर का सिकरीगंज पुल 15 दिन बंद रहेगा; पुलिस और ट्रैफिक विभाग ने मार्ग बदला

गोरखपुर का सिकरीगंज पुल 15 दिन बंद रहेगा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: दक्षिणांचल हिस्से को संतकबीर नगर जिले से जोड़ने वाला कुआनो नदी पर बना सिकरीगंज का पुल 15 दिन बंद रहेगा. मरम्मत कार्य को लेकर यह 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक यह पुल आवागमन के लिए पूरी तरह से बंद होगा.

इस पुल से होकर संत कबीर नगर से आने वाले लोग गोरखपुर के दक्षिणी क्षेत्र में जाते हैं. लिंक एक्सप्रेसवे पर चढ़ते हैं. वहीं बनारस, बलिया, मऊ, आजमगढ़ समेत कई जिलों का आवागमन भी इसी पुल के जरिए होता है. जिलाधिकारी दीपक मीना और गोरखपुर पुलिस ने आमजन के लिए यह महत्वपूर्ण सूचना जारी की है.

लोक निर्माण विभाग (PWD) अधिशासी अभियंता ध्रुव अग्रवाल ने बताया कि थाना सिकरीगंज क्षेत्र के कस्बा सिकरीगंज में कुआनो नदी पर बने पुल की संरचनात्मक मरम्मत कराई जाएगी. आवागमन रोकने के लिए पुलिस को सूचना दे दी गई है.

पुल को जैक की मदद से उठाकर उसकी मरम्मत की जाएगी, जिससे उसकी मजबूती और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. यह कार्य तकनीकी रूप से संवेदनशील होने के कारण पुल पर किसी भी प्रकार का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

सभी प्रकार के वाहन (दोपहिया, चारपहिया, भारी वाहन) पैदल आवागमन भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग किया जा सकता है.