गोरखपुर का सिकरीगंज पुल 15 दिन बंद रहेगा; पुलिस और ट्रैफिक विभाग ने मार्ग बदला
लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ध्रुव अग्रवाल ने बताया कि पुल का मरम्मत कराया जाना है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 8, 2026 at 8:11 AM IST
गोरखपुर: दक्षिणांचल हिस्से को संतकबीर नगर जिले से जोड़ने वाला कुआनो नदी पर बना सिकरीगंज का पुल 15 दिन बंद रहेगा. मरम्मत कार्य को लेकर यह 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक यह पुल आवागमन के लिए पूरी तरह से बंद होगा.
इस पुल से होकर संत कबीर नगर से आने वाले लोग गोरखपुर के दक्षिणी क्षेत्र में जाते हैं. लिंक एक्सप्रेसवे पर चढ़ते हैं. वहीं बनारस, बलिया, मऊ, आजमगढ़ समेत कई जिलों का आवागमन भी इसी पुल के जरिए होता है. जिलाधिकारी दीपक मीना और गोरखपुर पुलिस ने आमजन के लिए यह महत्वपूर्ण सूचना जारी की है.
लोक निर्माण विभाग (PWD) अधिशासी अभियंता ध्रुव अग्रवाल ने बताया कि थाना सिकरीगंज क्षेत्र के कस्बा सिकरीगंज में कुआनो नदी पर बने पुल की संरचनात्मक मरम्मत कराई जाएगी. आवागमन रोकने के लिए पुलिस को सूचना दे दी गई है.
पुल को जैक की मदद से उठाकर उसकी मरम्मत की जाएगी, जिससे उसकी मजबूती और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. यह कार्य तकनीकी रूप से संवेदनशील होने के कारण पुल पर किसी भी प्रकार का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.
सभी प्रकार के वाहन (दोपहिया, चारपहिया, भारी वाहन) पैदल आवागमन भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग किया जा सकता है.
गोरखपुर पुलिस ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि यह काम जनसुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है. असुविधा के लिए खेद जताते हुए प्रशासन ने सभी से धैर्य और सहयोग की अपेक्षा की है.
उन्होंने कहा कि इसके बंद होने के संकेत कई जगह लगाई जा रहे हैं. अनावश्यक यात्रा से बचें और दूसरों को भी इस सूचना से अवगत कराएं, ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी या दुर्घटना से बचा जा सके.
करीब चार दशक पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह की पहल पर यह पुल बनाया गया था. कुआनो नदी पर बना यह पुल जर्जर हो चुका है इसलिए इसे मरम्मत की आवश्यकता है. जिलाधिकारी गोरखपुर की अनुमति के बाद से इस पर मरम्मत का कार्य शुरू हो रहा है.
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