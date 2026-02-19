ETV Bharat / state

सिख समुदाय के दर्जनों नेताओं ने थामा कांग्रेस का दामन, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने दिलाई पार्टी की सदस्यता

पार्टी के नए सदस्यों के साथ झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश व अन्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: राज्य में शहरी निकाय चुनाव को लेकर गहमागहमी के बीच गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने अल्पसंख्यक सिख समुदाय के समाजसेवियों और नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई. झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष और कांग्रेस नेता ज्योति सिंह मथारू की पहल पर समाजसेवी सुखपाल सिंह नामधारी, गुरदीप सिंह और प्रितपाल सिंह के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में सिख समुदाय के लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की.

कार्यक्रम के दौरान सभी नए साथियों का पार्टी नेतृत्व द्वारा अंगवस्त्र और पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया तथा संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक सशक्त बनाने के संकल्प को दोहराया. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि सदस्यता अभियान प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जनहितकारी नीतियों, सामाजिक समरसता और विकासोन्मुख दृष्टिकोण के प्रति बढ़ते विश्वास का प्रतीक है. सदस्यता ग्रहण समारोह में प्रदेश मीडिया चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी, सोनाल शांति, झारखंड प्रदेश कृषि विपणन पर्षद के अध्यक्ष रवीन्द्र सिंह, महानगर अध्यक्ष कुमार राजा, सह कार्यालय प्रभारी राजन वर्मा शामिल थे.

पार्टी का पट्टा पहनाकर स्वागत करते कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश. (फोटो-ईटीवी भारत)

सर्वधर्म समभाव की पक्षधर कांग्रेस- केशव महतो कमलेश

मिलन समारोह के बाद अपने संबोधन में पीसीसी अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से सर्वधर्म समभाव और आपसी भाईचारे की पक्षधर रही है. सिख समुदाय का ऐतिहासिक और अतुलनीय योगदान देश और समाज के निर्माण में रहा है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सिख समाज के सम्मानित लोगों के पार्टी से जुड़ने से संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी और प्रदेश में कांग्रेस की विचारधारा और मजबूत होगी.

कांग्रेस समाज के हर वर्ग के साथ-सुबोधकांत सहाय

मिलन समारोह के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है. उन्होंने कहा कि यह सदस्यता कार्यक्रम केवल संख्या में वृद्धि नहीं, बल्कि विचारों की एकजुटता का प्रतीक है. उन्होंने नए साथियों से आह्वान किया कि वे संगठन को बूथ स्तर तक सशक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं.