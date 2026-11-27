कड़ा-कृपाण नहीं उतारने पर सिख युवक को पटवारी परीक्षा में बैठने से रोका! हिमाचल से लेकर पंजाब तक बवाल
कड़ा और कृपाण पहनकर पहुंचे अमृतधारी सिख छात्र को कथित तौर पर पटवारी भर्ती परीक्षा में प्रवेश नहीं मिला. सिख समुदाय में रोष.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 7:57 PM IST|
Updated : November 27, 2026 at 8:13 PM IST
पांवटा साहिब: सोलन स्थित देवभूमि ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में एक अमृतधारी सिख युवक को कथित तौर पर पटवारी की परीक्षा में बैठने से रोकने का मामला सामने आया है. मामले को एक छात्र के भविष्य के साथ-साथ धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों से भी जोड़ा जा रहा है.
आरोप है कि छात्र को परीक्षा हॉल में जाने से पहले कथित तौर पर कड़ा और कृपाण उतारने को कहा गया. पांवटा साहिब से सोलन के आंजी में स्थित देवभूमि सेंटर में परीक्षा देने पहुंचे छात्र जशनदीप ने कहा कि 'मैंने कड़ा और कृपाण डाला था, लेकिन मुझे इसे उतारने के लिए कहा गया. ऐसा ने करने पर मुझे प्रवेश करने से रोक दिया गया. सिख धर्म में कड़ा और कृपाण केवल आभूषण नहीं हैं, बल्कि धार्मिक आस्था, पहचान और मर्यादा से जुड़े प्रतीक हैं. अपने ही देश में धार्मिक प्रतीकों के कारण परीक्षा से वंचित होना पड़ा, जो बेहद दुखद.'
मानसिक रूप से पहुंची ठेस
जशनदीप ने आगे कहा कि जशनदीप ने कहा कि परीक्षा के लिए महीनों तक तैयारी की थी. परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के बाद प्रवेश न मिलना मानसिक रूप से बेहद पीड़ादायक रहा. इससे पहले भी वह कई प्रतियोगी और बोर्ड परीक्षाएं मैं दे चुका हैूं, उन सभी परीक्षाओं में कड़ा और कृपाण पहनकर ही शामिल हुआ और कभी इस तरह की रोक-टोक नहीं हुई, लेकिन पटवारी भर्ती परीक्षा के दौरान पहली बार इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा. अन्य परीक्षाओं में कड़ा, कृपाण पहनना मान्य है तो एचपीआरसीए की परीक्षा में मान्य क्यों नहीं. उन्होंने सवाल उठाया कि जब एक ओर देश में सभी धर्मों को समान सम्मान देने की बात कही जाती है, तो दूसरी ओर धार्मिक आस्था और शिक्षा के बीच इस तरह की स्थिति क्यों पैदा हो रही है.
बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने साधा निशाना
वहीं, सोलन में प्रेस कॉन्प्रेंस के दौरान हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गुरमीत सिंह ने कहा कि 'कांग्रेस का सिख विरोधी चेहरा 1984 से ही देखते आए हैं. हमें एक सिख छात्र से जानकारी मिली की आज पटवारी भर्ती परीक्षा में उसे कड़ा, कंघा और कृपाण के कारण परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं दी गई. उस अमृतधारी सिख छात्र को कड़ा, कृपाण उतारने के लिए कहा गया, लेकिन छात्र ने ऐसा करने से मना कर दिया.' सुप्रीम कोर्ट ने खुद कड़ा, कृपाण को शरीर का अभिन्न अंग माना है, लेकिन हिमाचल सरकार की एक नोटिफिकेश ने उस बच्चे का करियर बर्बाद कर दिया. उस छात्र के माता-पिता पर क्या बीत रही होगी.
गुरमीत सिंह ने कहा कि खून पसीने की कमाई जोड़कर बच्चे को पढ़ाया और तैयारी करवाई गई, लेकिन हिमाचल कांग्रेस सरकार की नोटिफिकेशन, जिसमें कड़ा, कृपाण सहित अन्य धार्मिक वस्तुओं को अंदर ले जाने पर रोक लगाने की बात कही गई थी. और उस बच्चे को परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया. एक कागज के टुकड़े ने पिता और एक बच्चे की मेहनत को बर्बाद कर दिया. इस नोटिफिकेशन में ये भी लिखा है कि महिलाओं को मंगलसूत्र और चूढ़िया भी उतारने की बात लिखी गई है, लेकिन महिला का सुहाग उजड़ने पर भी मंगलसूत्र और चूढ़िया उतारी जाती हैं. ये किस तरह की तानाशाही है? प्रदेश सरकार को दोबारा सिख छात्र का पेपर करवाना चाहिए.
अब ये मामला तूल पकड़ता दिख रहा है. पंजाब में भी इसकी आलोचना हो रही है. आने वाले समय में कांग्रेस इस मुद्दे पर बैकफुट पर जा सकती हैं, क्योंकि कुछ माह बाद ही पंजाब में विधानसभा चुनाव होंगे और विपक्षी पार्टियां इसे मुद्दा बना सकती हैं.
पंजाब बीजेपी अध्यक्ष ने की निंदा
पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों इस मामले पर कहा कि 'ये बेहद दुखद है और हिमाचल की कांग्रेस सरकार को जाने क्या हुआ है. एक अमृतधारी सिख छात्र को परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया है. इसकी सख्त निंदा करता हूं.'
सिख समुदाय में रोष
इस घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय सिख समुदाय के लोगों में नाराजगी है. सिख समुदाय के लोगों का कहना है कि यह किसी एक युवक का मामला नहीं है, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा मुद्दा है. प्रशासन से मामले की जांच कराने और भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है. परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा जांच जरूरी है, लेकिन धार्मिक प्रतीकों के प्रति संवेदनशीलता भी उतनी ही जरूरी है. धार्मिक प्रतीकों की जांच सम्मानजनक तरीके से की जा सकती है, लेकिन उन्हें उतारने के लिए मजबूर करना सही
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