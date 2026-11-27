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कड़ा-कृपाण नहीं उतारने पर सिख युवक को पटवारी परीक्षा में बैठने से रोका! हिमाचल से लेकर पंजाब तक बवाल

कड़ा-कृपाण पहनने के कारण एग्जाम हॉल में जाने से रोका: जशनदीप ( ETV Bharat )

पांवटा साहिब: सोलन स्थित देवभूमि ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में एक अमृतधारी सिख युवक को कथित तौर पर पटवारी की परीक्षा में बैठने से रोकने का मामला सामने आया है. मामले को एक छात्र के भविष्य के साथ-साथ धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों से भी जोड़ा जा रहा है.

आरोप है कि छात्र को परीक्षा हॉल में जाने से पहले कथित तौर पर कड़ा और कृपाण उतारने को कहा गया. पांवटा साहिब से सोलन के आंजी में स्थित देवभूमि सेंटर में परीक्षा देने पहुंचे छात्र जशनदीप ने कहा कि 'मैंने कड़ा और कृपाण डाला था, लेकिन मुझे इसे उतारने के लिए कहा गया. ऐसा ने करने पर मुझे प्रवेश करने से रोक दिया गया. सिख धर्म में कड़ा और कृपाण केवल आभूषण नहीं हैं, बल्कि धार्मिक आस्था, पहचान और मर्यादा से जुड़े प्रतीक हैं. अपने ही देश में धार्मिक प्रतीकों के कारण परीक्षा से वंचित होना पड़ा, जो बेहद दुखद.'