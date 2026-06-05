31 साल से न MP-MLA और न ही कोई MLC, बिहार की राजनीति में सिख समाज की अनदेखी क्यों?
बिहार की सियासत में सिख हाशिये पर है. इस समुदाय से 31 साल से कोई जनप्रतिनिधि नहीं चुना गया है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : June 5, 2026 at 3:18 PM IST
पटना: बिहार में इन दिनों एक बार फिर से चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है. यह इसलिए, क्योंकि विधान परिषद में 10 सीटों पर चुनाव होने हैं. हालांकि यह विधायकों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि एमएलसी के तौर पर उच्च सदन में जाएंगे. दूसरी तरफ एक विधानसभा सीट बांकीपुर में उपचुनाव है तो उसकी अलग राजनीति चल रही है. तमाम दलों से अलग-अलग जाति और वर्ग से प्रतिनिधित्व देने की बात चल रही है लेकिन सिख समुदाय को एक बार फिर दरकिनार किया जा रहा है, जिससे इस समाज के लोग काफी मायूस हैं.
सियासत के 'शोपीस' बने सरदार?: सिख समाज भी चाहता है कि उनको राजनीति में नुमाइंदगी मिले लेकिन उनकी ओर किसी पार्टी का ध्यान नहीं है. बिहार के सिख समुदाय के लोग लंबे वर्षों से अपने समुदाय से जनप्रतिनिधि बनने का इंतजार कर रहे हैं. लोग बताते हैं कि पिछले 31 सालों से हमारे समाज से कोई भी विधानसभा या विधान परिषद तक नहीं पहुंचा है, बिहार से लोकसभा और राज्यसभा जाने की बात तो कर भी नहीं सकते.
31 साल से सिख नुमाइंदगी नहीं: 1995 में इंदर सिंह नामधारी को संयुक्त बिहार में डाल्टेनगंज से टिकट मिला था. उसके बाद से किसी भी सिख को राजनीतिक दल से टिकट नहीं मिला. शायद वजह यह है कि यह किसी बड़ी जाति के वोट बैंक से नहीं आते हैं. ऐसे में उनकी पीड़ा काफी है.
समाजसेवी सरदार जगजीवन सिंह कहते हैं कि 1974 में मलेश्वर प्रसाद सिंह एमएलसी बनाए गए थे. उन्हें कांग्रेस ने एमएलसी बनाया था. इंदर सिंह नामधारी राजनीति में रहे. जब तक का बिहार झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ था लेकिन जब से झारखंड बंटा, तब से कोई भी सिख समुदाय का प्रतिनिधि नहीं बना है. यह बहुत ही अफसोस की बात है.
आबादी कम, इसलिए दरकिनार: सरदार जगजीवन सिंह कहते हैं, 'टिकट तो नहीं मिलता लेकिन मनोनयन भी हम लोगों का नहीं होता है. यह बहुत ही अफसोस की बात है. हम लोग कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं. हमारी आबादी बहुत छोटी है. हर पार्टी को इस बारे में सोचना चाहिए. कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व दे, एमएलसी बनाएं, आयोग में जगह दे, उनको बनाना चाहिए. पता नहीं यहां के राजनीतिक दल क्या सोचते हैं. हमारी आबादी कम है इसलिए ऐसा होता है.'
"कोई भी पार्टी सिख समाज को प्रतिनिधित्व नहीं देती है. यह बहुत ही सोचनीय है. हर पार्टी को सोचना चाहिए. यह गुरुओं की धरती है. पटना साहिब में दूर-दूर से संगत आते हैं, वह सभी टूरिस्ट होते हैं. फिर भी हम लोग को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है. यह बहुत ही दुख की बात है. सभी पार्टियों को इस बारे में सोचना चाहिए."- सरदार जगजीवन सिंह, समाजसेवी
कब तक झोला ढोते रहें हम?: सिख समुदाय की अनदेखी पर जगजीवन सिंह ने कहा कि हमारी प्रबल इच्छा है कि हमारे जैसे लोग हमारे समाज से जाकर सदन में हमारी बात को कहें. हमारी समस्याओं को उठाएं. वे कहते हैं, 'पगड़िया तो पार्टी में दिखती हैं. लगातार हम लोग झंडा ढो रहे हैं. झोला ढो रहे हैं, बस इस इंतजार में कि कभी ना कभी कुछ मिलेगा और जब कुछ मिलने की बारी आती है तो हम लोगों को नेगलेक्ट कर दिया जाता है.'
सिख समाज की लगातार अनदेखी: वहीं, सिख नेता और आरजेडी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय महासचिव सरदार रंजीत सिंह कहते हैं कि उनके समुदाय के लोग सभी दलों से जुड़े हैं. हमेशा उनका झंडा ढोते हैं. हालांकि बदले में आज तक कुछ नहीं मिला. बिहार में हम लोगों को अल्पसंख्यक के रूप में जरूर रखा गया है, लेकिन पंजाब में हम लोग अल्पसंख्यक नहीं हैं. अल्पसंख्यक की परिभाषा है कि जिनकी संख्या कम हो, वह अल्पसंख्यक होता है.
"1995 में इंदर सिंह नामधारी पहले विधायक और फिर बिहार के मंत्री भी बने थे. आज 31 साल हो गए, विधानसभा में कोई भागीदारी नहीं है. हाल में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, किसी पार्टी ने किसी सिख समुदाय के एक व्यक्ति को टिकट नहीं दिया. 1974 में कटिहार से सरदार मलेश्वर सिंह को दो बार एमएलसी बनाया गया था. उसके बाद 1986 से लेकर आज तक विधान परिषद में भी कोई सिख समुदाय का व्यक्ति नहीं गया."- सरदार रंजीत सिंह, सिख नेता
आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद कहते हैं कि लालू यादव ने सिख समुदाय को बहुत कुछ दिया. उन्हें सम्मानित किया. हमारे यहां पार्टी में सिख समाज के अनेकों लोग हैं. महासचिव के पद पर सरदार रणजीत सिंह को रखा है, सरदार अमरेंद्र सिंह को रखा है. जब लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अल्पसंख्यक आयोग का उपाध्यक्ष हमेशा सिख समाज के लोगों को ही रखा था. सत्ता में आएंगे तो जरूर सिख समाज को आगे बढ़ाएंगे.
"लालू प्रसाद यादव की सोच रही थी कि सभी अल्पसंख्यकों को समाज और समाज के बीच उन्हें राजनीतिक रूप से सम्मानित करें. उनको पहचान दें. सभी समाज को जोड़कर गंगा जमुनी तहजीब के तहत काम करें. हम यदि सत्ता में होते तो उन्हें सम्मानित करते लेकिन जो सत्ता में हैं, जनता दल यू और बीजेपी सिख समाज को कभी सम्मानित नहीं किया. उनके संगठन में भी सिख समाज के लोग नहीं है और सत्ता में लगातार 20 वर्षों से वह लोग हैं."- एजाज अहमद, प्रवक्ता, आरजेडी
क्या बोले बीजेपी प्रवक्ता: वहीं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता दानिश इकबाल कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश का एक राजनीतिक दल है, जिसने देश के सभी समाज को राजनीति में प्रतिनिधित्व दिया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल में सिख समाज की नुमाइंदगी है. आगे इस पर पार्टी जरूर विचार करेगी.
"जब हम सत्ता में आए तो एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया, जो पसमांदा समाज से आते थे. वर्तमान राष्ट्रपति आदिवासी समाज से आती हैं. हमने इससे पहले रामनाथ गोविंद जो दलित समाज से आते थे, उनको सम्मानित किया राष्ट्रपति बनाकर. केंद्रीय मंत्रिमंडल में आप देखेंगे कि अल्पसंख्य समाज के जो लोग हैं, ईसाई समाज के लोगों, सिख समाज के लोगों उन सभी लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है."- दानिश इकबाल, प्रदेश प्रवक्ता, बीजेपी
बिहार की जाति आधारित गणना (2023) के मुताबिक राज्य में सिखों की संख्या 14758 है. यह अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं. हालांकि तकरीबन सभी जिलों में उनकी एक छोटी-छोटी कम्युनिटी है, गुरुद्वारा हैं. पटना साहिब का नाम भी इन्हीं के समुदाय के मुताबिक रखा गया है. पटना साहिब में इनके दसवें गुरु, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था. सरकार ने कुछ साल पहले 350वें प्रकाश पर्व पर भव्य आयोजन भी किया था.
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