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भिलाई में 15 साल बाद सिख धर्म में घर वापसी, बीमारी के दौर में बदला था धर्म

भिलाई में एक सिख परिवार ने अपने मूल धर्म में वापसी की. गुरुद्वारे में विशेष कीर्तन कर उनकी सिख धर्म में वापसी कराई गई.

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भिलाई सिख धर्म में वापसी (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 23, 2026 at 7:54 AM IST

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दुर्ग भिलाई: एक सिख परिवार ने करीब 15 साल बाद अपने मूल धर्म में वापसी की. कैंप 2 स्थित गुरुद्वारे में विशेष दीवान के दौरान कीर्तन, गुरबाणी और अरदास के साथ पूरे विधि-विधान से परिवार ने दोबारा सिख धर्म अपनाया. इस दौरान संगत की बड़ी उपस्थिति रही और माहौल बेहद भावुक नजर आया.

पति की बीमारी में बदल लिया था धर्म

वहीं परिवार की मुखिया प्रीति कौर ने संगत के सामने अपनी पूरी कहानी साझा की.उन्होंने बताया कि वर्षों पहले उनके पति की गंभीर बीमारी के चलते परिवार मानसिक और आर्थिक रूप से बेहद परेशान था. इसी दौरान कुछ लोगों ने उनके पति के इलाज और स्वस्थ होने का भरोसा दिलाया, जिसके प्रभाव में आकर उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था. लेकिन समय के साथ परिवार ने आत्ममंथन किया और अपने पूर्वजों की परंपरा में लौटने का निर्णय लिया.

सिख धर्म में वापसी (ETV Bharat Chhattisgarh)

गुरुद्वारे में कीर्तन, गुरबाणी और अरदास के बीच घर वापसी

प्रीति कौर ने सर्व समाज के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह से संपर्क कर अपनी इच्छा जताई, जिसके बाद गुरुद्वारे में विशेष आयोजन किया गया. इस दौरान परिवार के चार सदस्यों ने विधिवत घर वापसी की. कार्यक्रम के दौरान कई लोगों की आंखें नम हो गईं और संगत ने परिवार का स्वागत किया.

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सिख धर्म में वापासी करने वाला परिवार (ETV Bharat Chhattisgarh)

सिख यूथ सेवा समिति एवं सर्व समाज कल्याण सेवा समिति का प्रयास

सिख यूथ सेवा समिति एवं सर्व समाज कल्याण सेवा समिति लगातार ऐसे प्रयास कर रही हैं, जिनके तहत सिख समाज से दूर हुए लोगों को फिर से जोड़ा जा रहा है. इससे पहले सुपेला गुरुद्वारा में भी दो परिवारों की घर वापसी कराई जा चुकी है. समिति के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने कहा कि आगे भी ऐसे प्रयास जारी रहेंगे और जरूरतमंद परिवारों की हर संभव मदद की जाएगी.

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