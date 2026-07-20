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शस्त्र लाइसेंस मामले पर सिख समाज आक्रोशित, बाजपुर में की महापंचायत, 1 अगस्त तक डेडलाइन

बाजपुर: उधम सिंह नगर के बाजपुर स्थित गुरुद्वारा साहिब में रविवार को शस्त्र लाइसेंस के मुद्दे को लेकर सिख समाज की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई. जिलेभर से पहुंचे समाज के लोगों ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की. बैठक में चेतावनी दी गई कि यदि 1 अगस्त तक प्रशासन ने इस मामले का समाधान नहीं किया, तो पूरे जिले में धरना-प्रदर्शन और आंदोलन शुरू किया जाएगा.

शस्त्र लाइसेंस मामले पर सिख समाज में आक्रोश: बाजपुर के गुरुद्वारा साहिब में शस्त्र लाइसेंस से जुड़े मामलों को लेकर सिख समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक में उधम सिंह नगर जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग, सामाजिक प्रतिनिधि और लाइसेंस धारक शामिल हुए. बैठक के दौरान पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी व्यक्त की गई और प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की गई.

उधम सिंह नगर पुलिस ने फर्जी शस्त्र लाइसेंस के खिलाफ अभियान चलाया है (ETV Bharat)

बाजपुर में सिख समाज की महापंचायत: बैठक में वक्ताओं ने कहा कि हाल के दिनों में शस्त्र लाइसेंस धारकों के खिलाफ जिस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है, उससे समाज में असंतोष व्याप्त है. उनका आरोप है कि जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उनमें कई मामलों में उचित कानूनी धाराओं के स्थान पर अन्य धाराओं का प्रयोग किया गया है. समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि ऐसे मामलों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जानी चाहिए, ताकि निर्दोष लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े और उन्हें न्याय मिल सके.

कानूनी प्रक्रिया का पालन करने की मांग: बैठक के दौरान कई वक्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस देर रात लाइसेंस धारकों के घर पहुंचकर पूछताछ कर रही है. उनका कहना था कि इस तरह की कार्रवाई से परिवारों में भय और असुरक्षा का माहौल बन रहा है. उन्होंने प्रशासन से मांग की कि यदि किसी व्यक्ति से पूछताछ करनी हो, तो निर्धारित कानूनी प्रक्रिया और उचित समय का पालन किया जाए.

पुलिस की कार्रवाई में हो पारदर्शिता: सिख समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे कानून का सम्मान करते हैं और प्रशासन से सहयोग की भावना रखते हैं. लेकिन किसी भी निर्दोष व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान किया जाना स्वीकार नहीं किया जाएगा. उन्होंने प्रशासन से मांग की कि शस्त्र लाइसेंस से जुड़े सभी मामलों की निष्पक्ष समीक्षा कराई जाए तथा पुलिस की कार्रवाई में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए.