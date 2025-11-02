ETV Bharat / state

गुरु नानक देव की जयंती पर रांची में निकाली गई प्रभात फेरी, शबद-कीर्तन से माहौल हुआ भक्तिमय

रांची के गुरुद्वारा के बाहर सिख समाज के लोगों की भीड़. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः राजधानी रांची में रविवार की सुबह श्रद्धा, भक्ति और उल्लास से भरी नजर आई. सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती के अवसर पर रांची में सिख समाज की ओर से भव्य प्रभात फेरी निकाली गई. शहर की गलियां ‘वाहे गुरु’ के जयघोष और शबद-कीर्तन से गूंज उठी. इस अवसर पर हर आयु वर्ग के श्रद्धालुओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.

हाथों में निशान साहिब लिए निकाली प्रभात फेरी

भोर होते ही सिख संगतें अपने-अपने इलाकों से एकत्र हुईं और हाथों में निशान साहिब लिए प्रभात फेरी की शुरुआत की. प्रभात फेरी रांची के प्रमुख इलाकों रातू रोड, लालपुर, स्टेशन रोड, हरमू रोड और मेन रोड से होती हुई अंत में गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने मत्था टेका और गुरु नानक देव के उपदेशों को याद किया. पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं ने गुरु वाणी का कीर्तन किया, सतनाम वाहे गुरु का उच्चारण करते हुए पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया.

गुरु नानक देव की जयंती पर रांची में निकाली गई प्रभात फेरी में शामिल लोग. (वीडियो-ईटीवी भारत)

सामाजिक संगठनों की ओर से लंगर का आयोजन

प्रभात फेरी में शामिल लोगों के उत्साह का आलम यह था कि ठंडी सुबह की परवाह किए बिना बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चे पारंपरिक पंजाबी परिधान में सजे हुए नाचते-गाते आगे बढ़ते रहे. श्रद्धालुओं के लिए जगह-जगह जल और चाय की सेवा की गई. साथ ही कई सामाजिक संस्थाओं की ओर से लंगर का आयोजन किया गया लोगों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया.

अखंड पाठ साहिब और गुरुवाणी से माहौल भक्तिमय

गुरुद्वारा परिसर में पहुंचने के बाद अखंड पाठ साहिब का आरंभ हुआ और संगतों ने गुरु वाणी का रसपान किया. बच्चों द्वारा गुरुवाणी कीर्तन प्रस्तुत किया गया, जिसने वातावरण को और अधिक भावपूर्ण बना दिया. श्रद्धालुओं ने गुरु नानक देव के संदेशों को जीवन में उतारने का संकल्प लिया.