गुरु नानक देव की जयंती पर रांची में निकाली गई प्रभात फेरी, शबद-कीर्तन से माहौल हुआ भक्तिमय

रांची में गुरु नानक देव की जयंती पर प्रभात फेरी निकाली गई. इस दौरान वाहे गुरु के जयघोष से माहौल भक्तिमय हो गया.

Guru Nanak Dev Birth Anniversary
रांची के गुरुद्वारा के बाहर सिख समाज के लोगों की भीड़. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 2, 2025 at 1:45 PM IST

रांचीः राजधानी रांची में रविवार की सुबह श्रद्धा, भक्ति और उल्लास से भरी नजर आई. सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती के अवसर पर रांची में सिख समाज की ओर से भव्य प्रभात फेरी निकाली गई. शहर की गलियां ‘वाहे गुरु’ के जयघोष और शबद-कीर्तन से गूंज उठी. इस अवसर पर हर आयु वर्ग के श्रद्धालुओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.

हाथों में निशान साहिब लिए निकाली प्रभात फेरी

भोर होते ही सिख संगतें अपने-अपने इलाकों से एकत्र हुईं और हाथों में निशान साहिब लिए प्रभात फेरी की शुरुआत की. प्रभात फेरी रांची के प्रमुख इलाकों रातू रोड, लालपुर, स्टेशन रोड, हरमू रोड और मेन रोड से होती हुई अंत में गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने मत्था टेका और गुरु नानक देव के उपदेशों को याद किया. पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं ने गुरु वाणी का कीर्तन किया, सतनाम वाहे गुरु का उच्चारण करते हुए पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया.

गुरु नानक देव की जयंती पर रांची में निकाली गई प्रभात फेरी में शामिल लोग. (वीडियो-ईटीवी भारत)

सामाजिक संगठनों की ओर से लंगर का आयोजन

प्रभात फेरी में शामिल लोगों के उत्साह का आलम यह था कि ठंडी सुबह की परवाह किए बिना बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चे पारंपरिक पंजाबी परिधान में सजे हुए नाचते-गाते आगे बढ़ते रहे. श्रद्धालुओं के लिए जगह-जगह जल और चाय की सेवा की गई. साथ ही कई सामाजिक संस्थाओं की ओर से लंगर का आयोजन किया गया लोगों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया.

अखंड पाठ साहिब और गुरुवाणी से माहौल भक्तिमय

गुरुद्वारा परिसर में पहुंचने के बाद अखंड पाठ साहिब का आरंभ हुआ और संगतों ने गुरु वाणी का रसपान किया. बच्चों द्वारा गुरुवाणी कीर्तन प्रस्तुत किया गया, जिसने वातावरण को और अधिक भावपूर्ण बना दिया. श्रद्धालुओं ने गुरु नानक देव के संदेशों को जीवन में उतारने का संकल्प लिया.

आपको बता दें कि प्रकाश पर्व हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है. इस दिन को सिख समाज प्रकाश पर्व के रूप में मनाता है, क्योंकि इसी दिन गुरु नानक देव जी का अवतरण हुआ था. प्रकाश पर्व केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि गुरु के विचारों, समानता, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प है.

गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के सदस्यों ने बताया कि प्रभात फेरी का उद्देश्य समाज में प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश देना है. गुरु नानक देव ने अपने जीवन में जात-पात, भेदभाव और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाई थी. उन्होंने “निरंकार ईश्वर एक है” का संदेश दिया और ‘नाम जपो, कीर्तन करो, वंड छको’ के सिद्धांत को जीवन का आधार बताया.

Guru Nanak Dev Birth Anniversary
रांची में प्रभात फेरी निकालते सिख समाज के लोग. (फोटो-ईटीवी भारत)

गुरुनानक देव के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प

प्रभात फेरी में शामिल श्रद्धालुओं ने कहा कि गुरु नानक देव की शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सैकड़ों साल पहले थीं. उनके उपदेश हर व्यक्ति को सादगी, सत्य और सेवा के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं.

रांची में सिख समाज की यह प्रभात फेरी केवल श्रद्धा का प्रदर्शन नहीं, बल्कि समाज में समरसता और सद्भाव का जीवंत उदाहरण बन गई. जैसे-जैसे प्रभात फेरी आगे बढ़ती गई, शहर की सड़कों पर भक्ति, संगीत और मानवता का अनोखा संगम दिखाई देता रहा.

