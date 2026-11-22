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गुरु नानक जयंती से पहले धमतरी में निकला भव्य नगर कीर्तन, पंज प्यारों ने दिया एकता का संदेश

गुरु नानक जयंती की तैयारी ( ETV BHARAT )

धमतरी: सिख धर्म के प्रथम गुरु और संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती को लेकर धमतरी में उत्सव का माहौल बनने लगा है. 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती मनाई जाएगी. इसके पहले रविवार को सिख समाज की ओर से शहर में भव्य नगर कीर्तन निकाला गया. इसमें समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर श्रद्धा, उत्साह और भक्ति का परिचय दिया. नगर कीर्तन के दौरान शहर की सड़कें गुरुवाणी, भक्ति और धार्मिक उत्साह से सराबोर नजर आईं.

नगर कीर्तन में दिखी श्रद्धा