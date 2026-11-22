गुरु नानक जयंती से पहले धमतरी में निकला भव्य नगर कीर्तन, पंज प्यारों ने दिया एकता का संदेश
गुरु नानक जयंती की तैयारी तेज हो गई है. धमतरी में नगर कीर्तन का आयोजन किया गया. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 22, 2026 at 9:07 PM IST
धमतरी: सिख धर्म के प्रथम गुरु और संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती को लेकर धमतरी में उत्सव का माहौल बनने लगा है. 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती मनाई जाएगी. इसके पहले रविवार को सिख समाज की ओर से शहर में भव्य नगर कीर्तन निकाला गया. इसमें समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर श्रद्धा, उत्साह और भक्ति का परिचय दिया. नगर कीर्तन के दौरान शहर की सड़कें गुरुवाणी, भक्ति और धार्मिक उत्साह से सराबोर नजर आईं.
नगर कीर्तन में दिखी श्रद्धा
नगर कीर्तन में सिख समाज के पुरुष सफेद कुर्ते के साथ पीली पगड़ी पहने नजर आए, वहीं महिलाओं ने सफेद पोशाक के साथ पीले दुपट्टे धारण कर शोभायात्रा में हिस्सा लिया. आकर्षक वेशभूषा और अनुशासित तरीके से निकली नगर कीर्तन ने शहरवासियों का ध्यान आकर्षित किया. जगह-जगह लोगों ने नगर कीर्तन का स्वागत किया और गुरु नानक देव जी के प्रति श्रद्धा प्रकट की.
नगर कीर्तन का शहर में हुआ स्वागत
पंज प्यारों की अगुवाई में नगर कीर्तन गुरुद्वारा से प्रारंभ हुआ. इसके बाद गोल बाजार, चमेली चौक, सदर बाजार, कचहरी ढलान, शिव चौक, रिसाई पारा और छत्रपति शिवाजी चौक सहित शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस गुरुद्वारा पहुंचा, जहां नगर कीर्तन का समापन हुआ. पूरे मार्ग में समाज के लोगों की सहभागिता देखने को मिली. नगर कीर्तन का जगह-जगह विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा फूलों की वर्षा के साथ स्वागत किया गया. श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ नगर कीर्तन में शामिल होकर गुरु नानक देव जी के संदेशों को स्मरण करते रहे.
गुरु नानक देव जी का जीवन मानवता, प्रेम, समानता, भाईचारे और सेवा का संदेश देता है. उन्होंने समाज में व्याप्त भेदभाव और ऊंच-नीच की भावना को दूर करने की सीख दी- ममता खालसा,सदस्य, सिख समाज
गुरु नानक देव जी ने हमेशा ईश्वर की भक्ति, मेहनत से कमाई और जरूरतमंदों की मदद करने पर जोर दिया. उनके बताए मार्ग पर चलकर समाज में प्रेम, सद्भाव और एकता कायम की जा सकती है- मनप्रीत सिंह, सदस्य , सिख समाज
गुरु नानक जयंती की तैयारी
गुरु नानक जयंती के अवसर पर गुरुद्वारों में विशेष अरदास, कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. नगर कीर्तन के आयोजन के साथ ही धमतरी में गुरु पर्व की तैयारियां शुरू हो गई हैं.