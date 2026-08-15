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पंजोखरा साहिब विवाद पर सिख समाज की बैठक, दर्ज मामलों को रद्द करने की मांग, 25 अगस्त को पीपली में होंगे एकजुट

शुक्रवार को कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब छठी पातशाही में सिख समाज, विभिन्न सिख जत्थेबंदियों और किसान यूनियन के पदाधिकारियों की बैठक हुई.

Sikh community meeting Kurukshetra
Sikh community meeting Kurukshetra (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 15, 2026 at 8:59 AM IST

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कुरुक्षेत्र: हरियाणा के पंजोखरा साहिब में हुए विवाद को लेकर उपजा तनाव लगातार गहराता जा रहा है. अंबाला में पुलिस और सिख समाज के लोगों के बीच हुए टकराव के बाद स्थिति और गंभीर हो गई है. पुलिस की ओर से डेढ़ दर्जन के करीब सिख युवाओं के खिलाफ मामले दर्ज किए जाने के विरोध में शुक्रवार को कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब छठी पातशाही में सिख समाज, विभिन्न सिख जत्थेबंदियों और किसान यूनियन के पदाधिकारियों की बैठक हुई.

प्रदर्शन के दौरान दर्ज मुकदमों को रद्द करने की मांग: बैठक में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जत्थेदार जगदीश सिंह झींडा भी मौजूद रहे. बैठक में प्रमुख रूप से मांग की गई कि सिख युवाओं के खिलाफ दर्ज किए गए मामलों को तुरंत रद्द किया जाए. साथ ही विवादित घटनाक्रम के दौरान माहौल खराब करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाए.

पंजोखरा साहिब विवाद पर सिख समाज की बैठक (ETV Bharat)

25 अगस्त को कुरुक्षेत्र में सिख समाज की बैठक: जत्थेदार झींडा ने कहा कि तख्त साहिब से उन्हें फोन कर हालचाल जाना गया है और संगत से अपील भी की गई है. उन्होंने तख्त साहिब के जत्थेदार से अपील करते हुए कहा कि 25 अगस्त के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर उनकी ओर से भी आह्वान किया जाए, ताकि पूरा पंथ एकजुट होकर न्याय की मांग कर सके.

Sikh community meeting Kurukshetra
25 अगस्त को पीपली में एकजुट होंगे सिख (ETV Bharat)

शांतिपूर्ण तरीके से होगा प्रदर्शन: जत्थेदार झींडा ने कहा कि "यह एकजुटता न्याय हासिल करने के लिए की जा रही है. विरोध प्रदर्शन के दौरान न तो काली पगड़ियां बांधी जाएंगी और न ही काली पट्टियां बांधी जाएंगी, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से रोष जताया जाएगा. 15 अगस्त को सिख समुदाय से जुड़े नेता, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित हों, इस मामले में अपना विरोध दर्ज करवाएं."

Sikh community meeting Kurukshetra
कुरुक्षेत्र में सिख समाज की बैठक (ETV Bharat)

सरकार से जल्द बातचीत संभव: जत्थेदार झींडा ने बताया कि लाठीचार्ज के बाद मुख्यमंत्री के ओएसडी संधू का फोन आया था और उन्होंने उनका हालचाल जाना. इस दौरान प्रशासन और मुख्यमंत्री के साथ बातचीत को लेकर भी चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के बाद मुख्यमंत्री के साथ बातचीत की संभावना है. यदि मुख्यमंत्री आवास से बातचीत के लिए बुलावा आता है तो सिख समाज के प्रतिनिधि बैठक कर आगे की रणनीति पर विचार करेंगे.

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