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पंजोखरा साहिब विवाद पर सिख समाज की बैठक, दर्ज मामलों को रद्द करने की मांग, 25 अगस्त को पीपली में होंगे एकजुट

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के पंजोखरा साहिब में हुए विवाद को लेकर उपजा तनाव लगातार गहराता जा रहा है. अंबाला में पुलिस और सिख समाज के लोगों के बीच हुए टकराव के बाद स्थिति और गंभीर हो गई है. पुलिस की ओर से डेढ़ दर्जन के करीब सिख युवाओं के खिलाफ मामले दर्ज किए जाने के विरोध में शुक्रवार को कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब छठी पातशाही में सिख समाज, विभिन्न सिख जत्थेबंदियों और किसान यूनियन के पदाधिकारियों की बैठक हुई.

प्रदर्शन के दौरान दर्ज मुकदमों को रद्द करने की मांग: बैठक में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जत्थेदार जगदीश सिंह झींडा भी मौजूद रहे. बैठक में प्रमुख रूप से मांग की गई कि सिख युवाओं के खिलाफ दर्ज किए गए मामलों को तुरंत रद्द किया जाए. साथ ही विवादित घटनाक्रम के दौरान माहौल खराब करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाए.

पंजोखरा साहिब विवाद पर सिख समाज की बैठक (ETV Bharat)

25 अगस्त को कुरुक्षेत्र में सिख समाज की बैठक: जत्थेदार झींडा ने कहा कि तख्त साहिब से उन्हें फोन कर हालचाल जाना गया है और संगत से अपील भी की गई है. उन्होंने तख्त साहिब के जत्थेदार से अपील करते हुए कहा कि 25 अगस्त के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर उनकी ओर से भी आह्वान किया जाए, ताकि पूरा पंथ एकजुट होकर न्याय की मांग कर सके.