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स्वीडन में सिख समुदाय की सीएम सैनी से मुलाकात, रोजगार समेत इन मुद्दों पर चर्चा

NAYAB SAINI SWEDEN VISIT UPDATE ( Haryana DPR )

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी इन दिनों स्वीडन के दौरे पर हैं. शुक्रवार को स्वीडन में बसे सिख समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने इंडिया हाउस में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल के सभी सदस्यों ने मुख्यमंत्री के स्वीडन आगमन पर उनका हार्दिक स्वागत किया. इस मुलाकात के दौरान कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी उपस्थित रहे. मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल के सदस्य मुख्यमंत्री से मिलकर बेहद खुश नजर आए.

स्वीडन में सिख समुदाय की सीएम सैनी से मुलाकात: स्वीडन में दोनों पक्षों के बीच कई अहम विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई. चर्चा में हरियाणा में निवेश और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के साथ-साथ पंजाब के युवाओं को सशक्त बनाने पर विशेष फोकस रहा. सिख प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कहा कि हरियाणा निवेश और रोजगार सृजन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने पंजाब के युवाओं को मजबूत बनाने के प्रयासों पर भी चर्चा की.