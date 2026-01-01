ETV Bharat / state

सिख समुदाय ने गुरु ग्रंथ साहिब पर पुष्प वर्षा कर मनाया नया साल, सोनिहाल के जयकारों से गूंजा गुरुद्वारा

जमशेदपुर: नया साल 2026 को लेकर देशभर में जश्न मनाया जा रहा है. जमशेदपुर के साकची गुरुद्वारा मैदान में सिख समाज कीर्तन दरबार में शामिल होकर गुरु ग्रंथ साहिब पर पुष्प वर्षा किया और नया साल का जश्न मनाया. लोगों का मानना है कि हम गुरु की गोद में पुराने साल की विदाई और नए साल का स्वागत करते हैं, जिससे समाज में सुख शांति समृद्धि बनी रहे.

दरअसल, खालसा सेवा दल द्वारा साल के अंतिम दो दिनों के लिए कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया था. जहां खालसा सेवा दल, द्वारा आयोजित दो दिवसीय कीर्तन दरबार में नवां साल गुरु दे नाल का शुभारंभ साकची गुरुद्वारा प्रांगण में बड़े ही श्रद्धा भक्ति भाव से हुआ. कीर्तन समागम में प्रख्यात रागी जत्थों द्वारा गुरुबाणी प्रस्तुत की गई.

कीर्तन दरबार में लोगों की उमड़ी भीड़ (ETV BHARAT)

अमृतसर हुजूरी रागी श्री दरबार साहिब से भाई सरूप सिंह, पटियाला से बीबी जसप्रीत कौर, तरनतारन से मुख्य ग्रंथि ज्ञानी जजबीर सिंह और साकची गुरुद्वारा साहिब के हजूरी रागी भाई नारायण सिंह ने शबद कीर्तन किया. इस दौरान दरबार में आए संगत गुरु चरणों में लीन रहे. 31 दिसंबर की रात होते ही वाहेगुरु वाहेगुरु जो बोले सोनिहाल के जयकारों के साथ सिख समाज गुरुग्रंथ साहिब पर पुष्प वर्षा कर साल 2026 का स्वागत किया. इस दौरान एक-दूसरे को नए साल की बधाई भी दी.