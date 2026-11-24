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सीकर के निर्मल वर्मा ने रचा इतिहास, गोवा में जीते 2 बड़े अवॉर्ड, अब दक्षिण अफ्रीका में मिलेगा प्रशिक्षण

निर्मल वर्मा को गोवा में जीते 2 बड़े अवॉर्ड ( ETV Bharat Sikar )

सीकर: गांव से निकलकर बड़े सपने देखने और उन्हें अपनी मेहनत से सच करने की कहानी राजस्थान के वन्यजीव फिल्ममेकर निर्मल वर्मा ने लिखी है. कभी टीवी पर एनिमल प्लैनेट पर दक्षिण अफ्रीका के जंगलों और वन्यजीवों की डॉक्यूमेंट्री देखकर वहां जाने का सपना देखा था. करीब 15 साल बाद अब वह सपना पूरा होने जा रहा है. गोवा में आयोजित अंतरराष्ट्रीय मंच GreenStories 2026 में निर्मल को दो बड़े पुरस्कार मिले हैं, जिनमें Sony FX3 Cinema Line कैमरा और दक्षिण अफ्रीका में एक महीने की सिनेमैटोग्राफी लैब में प्रशिक्षण का अवसर शामिल है.

गोडावण पर बनी फिल्म ने दिलाया सम्मान: निर्मल की इस उपलब्धि के पीछे उनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म The Last Call of Godawan की अहम भूमिका रही. यह फिल्म राजस्थान के दुर्लभ पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावण और उसके संरक्षण में जुटे वन्यजीव संरक्षणकर्ता राधेश्याम बिश्नोई के संघर्ष और समर्पण पर आधारित है. फिल्म के निर्देशक निर्मल वर्मा हैं, जबकि सुमित सिसोदिया ने एडिटर और सह-निर्माता की जिम्मेदारी निभाई है. टीम के अन्य सदस्य भूमिका, निधि और सुनील ने भी फिल्म निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.