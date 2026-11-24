सीकर के निर्मल वर्मा ने रचा इतिहास, गोवा में जीते 2 बड़े अवॉर्ड, अब दक्षिण अफ्रीका में मिलेगा प्रशिक्षण
'द लास्ट कॉल ऑफ गोदावण' फिल्म के लिए मिला सम्मान, 15 साल के संघर्ष के बाद मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान
Published : November 24, 2026 at 3:27 PM IST
सीकर: गांव से निकलकर बड़े सपने देखने और उन्हें अपनी मेहनत से सच करने की कहानी राजस्थान के वन्यजीव फिल्ममेकर निर्मल वर्मा ने लिखी है. कभी टीवी पर एनिमल प्लैनेट पर दक्षिण अफ्रीका के जंगलों और वन्यजीवों की डॉक्यूमेंट्री देखकर वहां जाने का सपना देखा था. करीब 15 साल बाद अब वह सपना पूरा होने जा रहा है. गोवा में आयोजित अंतरराष्ट्रीय मंच GreenStories 2026 में निर्मल को दो बड़े पुरस्कार मिले हैं, जिनमें Sony FX3 Cinema Line कैमरा और दक्षिण अफ्रीका में एक महीने की सिनेमैटोग्राफी लैब में प्रशिक्षण का अवसर शामिल है.
गोडावण पर बनी फिल्म ने दिलाया सम्मान: निर्मल की इस उपलब्धि के पीछे उनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म The Last Call of Godawan की अहम भूमिका रही. यह फिल्म राजस्थान के दुर्लभ पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावण और उसके संरक्षण में जुटे वन्यजीव संरक्षणकर्ता राधेश्याम बिश्नोई के संघर्ष और समर्पण पर आधारित है. फिल्म के निर्देशक निर्मल वर्मा हैं, जबकि सुमित सिसोदिया ने एडिटर और सह-निर्माता की जिम्मेदारी निभाई है. टीम के अन्य सदस्य भूमिका, निधि और सुनील ने भी फिल्म निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.
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अंतरराष्ट्रीय मंच पर मिली पहचान: GreenStories पर्यावरण और वन्यजीव फिल्मों के लिए अंतरराष्ट्रीय पिचिंग एवं फिल्म विकास मंच है. यहां दुनिया के बड़े फिल्म विशेषज्ञों और डॉक्यूमेंट्री निर्माताओं के सामने अपनी कहानियां प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है. निर्मल को Sony India की ओर से Sony FX3 कैमरा दिया गया, जबकि NEWF की ओर से दक्षिण अफ्रीका में एक महीने की सिनेमैटोग्राफी लैब में प्रशिक्षण के लिए चुना गया.
सपना कभी नहीं छोड़ा: निर्मल बताते हैं कि गांव से आने और सीमित संसाधनों के कारण वन्यजीव फिल्म निर्माण का सफर आसान नहीं रहा. कई बार अकेले आगे बढ़ना पड़ा और आर्थिक व तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने जुनून को कमजोर नहीं होने दिया. बचपन में टीवी पर दक्षिण अफ्रीका के जंगल देखकर वहां जाने और वन्यजीवों की फिल्में बनाने का सपना देखा था. अब 15 साल बाद उसी जगह प्रशिक्षण का मौका मिलना उनके लिए किसी बड़ी सफलता से कम नहीं है.
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सपने देखना बहुत जरूरी है: निर्मल कहते हैं, सपने देखना बहुत जरूरी है, चाहे वे कितने ही मुश्किल क्यों न हों. उन्हें पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करनी चाहिए. मेरे इस सपने को पूरा होने में 15 साल लगे. कई मुश्किलें आईं, कई बार अकेले चलना पड़ा, लेकिन आज यह सपना सच हो रहा है. राजस्थान के गांवों और जंगलों से शुरू हुआ निर्मल का सफर अब अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंच गया है. उनकी सफलता बताती है कि सीमित संसाधन किसी के सपनों की राह नहीं रोक सकते, बशर्ते जुनून और मेहनत का साथ न छूटे.
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