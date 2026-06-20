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खाटूश्यामजी मारपीट कांड: 5 राज्यों में दबिश के बाद दो मुख्य आरोपी अजमेर से गिरफ्तार, निकाला जुलूस

सीकर: जिले के खाटूश्यामजी कस्बे में 26 मई को हुए चर्चित करण कुमावत मारपीट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. मामले के फरार चल रहे दो मुख्य आरोपियों रूद्र शर्मा और धीरज को पुलिस ने अजमेर जिले के अराई क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले में नामजद सभी प्रमुख आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं.

खाटूश्यामजी थाना अधिकारी पवन चौबे ने बताया कि गत 26 मई को खाटूश्यामजी स्थित तोरण द्वार के पास कुछ लोगों ने करण कुमावत के साथ बेरहमी से मारपीट की थी. घटना का वीडियो और जानकारी सामने आने के बाद क्षेत्र में व्यापक आक्रोश फैल गया था. पीड़ित और समाज के लोगों ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर सीकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना भी दिया था. धरने के दौरान संसदीय कार्य मंत्री जोराराम कुमावत और गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने प्रदर्शनकारियों से वार्ता की थी. दोनों मंत्रियों ने सात दिन के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया था.

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थाना अधिकारी चौबे ने बताया कि घटना के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी. इसके लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने लगातार तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए राजस्थान सहित पांच राज्यों में अभियान चलाया गया.