बड़ा हादसा : खेलते समय ढहा टीला, तीन बच्चों की मौत
राजस्थान के सीकर में मिट्टी की सुरंग बनी मासूमों की कब्र. टिला ढहने से तीन दोस्तों की दर्दनाक मौत. जानिए पूरा मामला...
Published : March 31, 2026 at 7:04 PM IST
सीकर (नेछवा): जिले से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां खेल-खेल में बनाई गई एक मिट्टी की सुरंग तीन मासूम बच्चों की मौत का कारण बन गई. नेछवा थाना इलाके के गनेड़ी गांव में सोमवार को हुए इस हादसे से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी. महज 10 से 14 साल की उम्र के तीन दोस्तों की जान चली गई, जबकि एक साथी बाल-बाल बच गया.
पुलिस ने क्या कहा ? : नेछवा थानाधिकारी (SHO) कैलाश चंद ने मंगलवार को बताया कि प्राथमिक जांच में यह मामला खेलने के दौरान हुए हादसे का ही नजर आ रहा है. पुलिस ने तीनों बच्चों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है. गांव के लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवारों की दयनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए उचित मुआवजे की मांग की है.
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कैसे हुआ हादसा ? : पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार दोपहर करीब 12:30 बजे गांव के पास एक खेत में चार दोस्त खेल रहे थे. वहां मिट्टी का करीब 3 से 4 फीट ऊंचा एक टीला था. बच्चों ने खेल-खेल में उस टीले के नीचे एक सुरंगनुमा ढांचा तैयार किया था. हादसे के वक्त होलश मेघवाल (10), गौतम सैनी (14) और दीपेश नायक (12) सुरंग के भीतर घुस गए थे. उनका चौथा दोस्त कृष्ण सुरंग के मुहाने पर बाहर की ओर खड़ा था, तभी अचानक मिट्टी की ढाय ढह गई और तीनों बच्चे मलबे के नीचे दब गए.
कृष्ण की बहादुरी और लोगों की मदद : मिट्टी ढहते ही बाहर खड़े कृष्ण के पैर भी दब गए थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी. उसने पहले अपने दम पर मिट्टी हटाकर दोस्तों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं होने पर वह जोर-जोर से चिल्लाने लगा. उसकी आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया.
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सूचना मिलते ही नेछवा थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और मलबे को हटाकर तीनों बच्चों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया.
दो परिवारों के बुझ गए चिराग, पिता का साया पहले ही उठ चुका था : इस हादसे की सबसे दुखद बात यह है कि मृतक बच्चों में से दो के सिर पर पिता का साया पहले ही नहीं था. होलश मेघवाल के पिता नानूराम की करीब एक साल पहले ही मौत हुई थी. उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है. दीपेश नायक के पिता ने भी करीब डेढ़-दो साल पहले खुदकुसी कर ली थी. होलश और दीपेश दोनों सरकारी स्कूल के छात्र थे और अपने परिवार की भविष्य की उम्मीद थे.