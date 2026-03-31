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बड़ा हादसा : खेलते समय ढहा टीला, तीन बच्चों की मौत

सीकर (नेछवा): जिले से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां खेल-खेल में बनाई गई एक मिट्टी की सुरंग तीन मासूम बच्चों की मौत का कारण बन गई. नेछवा थाना इलाके के गनेड़ी गांव में सोमवार को हुए इस हादसे से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी. महज 10 से 14 साल की उम्र के तीन दोस्तों की जान चली गई, जबकि एक साथी बाल-बाल बच गया.

पुलिस ने क्या कहा ? : नेछवा थानाधिकारी (SHO) कैलाश चंद ने मंगलवार को बताया कि प्राथमिक जांच में यह मामला खेलने के दौरान हुए हादसे का ही नजर आ रहा है. पुलिस ने तीनों बच्चों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है. गांव के लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवारों की दयनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए उचित मुआवजे की मांग की है.

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कैसे हुआ हादसा ? : पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार दोपहर करीब 12:30 बजे गांव के पास एक खेत में चार दोस्त खेल रहे थे. वहां मिट्टी का करीब 3 से 4 फीट ऊंचा एक टीला था. बच्चों ने खेल-खेल में उस टीले के नीचे एक सुरंगनुमा ढांचा तैयार किया था. हादसे के वक्त होलश मेघवाल (10), गौतम सैनी (14) और दीपेश नायक (12) सुरंग के भीतर घुस गए थे. उनका चौथा दोस्त कृष्ण सुरंग के मुहाने पर बाहर की ओर खड़ा था, तभी अचानक मिट्टी की ढाय ढह गई और तीनों बच्चे मलबे के नीचे दब गए.