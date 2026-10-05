रींगस-खाटूश्यामजी मार्ग पर तेज रफ्तार कार ने श्रद्धालुओं को टक्कर मारी, एक की मौत, युवती घायल
रींगस थाना अधिकारी ने बताया-पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.
Published : October 5, 2026 at 6:44 PM IST
सीकर: रींगस से खाटूश्यामजी मार्ग पर तेज रफ्तार कार ने बाबा श्याम के दर्शन के लिए पदयात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को टक्कर मार दी. हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई. घायल युवती का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है. हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त कार को जब्त कर लिया.
कानपुर के युवक की मौत, युवती गंभीर: रींगस थाना अधिकारी राजेंद्र कमांडो ने बताया कि उत्तर प्रदेश के कानपुर से तीन युवक और एक युवती बाबा श्याम के दर्शन के लिए रींगस पहुंचे थे. सभी श्रद्धालु निशान लेकर रींगस से खाटूश्यामजी की ओर पदयात्रा कर रहे थे. इसी दौरान रास्ते में तेज रफ्तार कार ने पदयात्रियों को टक्कर मार दी. हादसे में अविराज शर्मा और सौम्या दुबे गंभीर रूप से घायल हो गए. मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल पहुंचाया. यहां इलाज के दौरान अविराज शर्मा की मौत हो गई, वहीं सौम्या दुबे का अस्पताल में इलाज जारी है.
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कार जब्त, पुलिस कर रही हादसे के कारणों की जांच: हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को कब्जे में लेकर थाने में खड़ा करवाया है. प्रारंभिक जानकारी में कार की रफ्तार तेज बताई जा रही है. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है. खाटूश्यामजी मार्ग पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पैदल बाबा श्याम के दर्शन के लिए जाते हैं. ऐसे में सड़क पर वाहनों की तेज रफ्तार के कारण पदयात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.
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