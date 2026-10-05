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रींगस-खाटूश्यामजी मार्ग पर तेज रफ्तार कार ने श्रद्धालुओं को टक्कर मारी, एक की मौत, युवती घायल

घायल युवती अस्पताल में भर्ती ( Etv Bharat Sikar )