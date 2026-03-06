ETV Bharat / state

83 साल का हुआ सीकर का S.K अस्पताल, मिर्जा इस्माइल ने रखी थी नींव, सवाई मानसिंह ने चांदी की चाबी से खोला था ताला

शेखावाटी का कल्याण अस्पताल अपने आहते में इतिहास समेटे हुए है.

श्री कल्याण राजकीय अस्पताल सीकर
श्री कल्याण राजकीय अस्पताल सीकर (फोटो ईटीवी भारत सीकर)
Published : March 6, 2026 at 9:59 AM IST

जयपुर : राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र का सबसे बड़ा सरकारी चिकित्सा संस्थान श्री कल्याण राजकीय अस्पताल (एसके अस्पताल), सीकर आज अपने इतिहास के 83 साल पूरे कर चुका है. 6 मार्च 1943 को इस अस्पताल की नींव रखी गई थी. खास बात यह है कि यह अस्पताल देश की आजादी से भी पहले स्थापित किया गया था और तब से लेकर आज तक क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है.

मिर्जा इस्माइल ने रखी थी अस्पताल की नींव : इस अस्पताल की बुनियाद (शिलान्यास) 6 मार्च 1943 को तत्कालीन जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल ने रखी थी. उस समय सीकर जयपुर दरबार के अधीन था. अस्पताल भवन के निर्माण के लिए उस दौर में विशेष रूप से ट्रेन से पत्थर और निर्माण सामग्री मंगवाई गई थी, जिन्हें रेलवे स्टेशन से अस्पताल परिसर तक पहुंचाया गया.

6 मार्च 1943 को इस अस्पताल की नींव रखी गई थी.
6 मार्च 1943 को इस अस्पताल की नींव रखी गई थी. (फोटो ईटीवी भारत सीकर)

करीब पांच साल की अवधि में इस अस्पताल का भवन बनकर तैयार हुआ. उस समय मजदूरों को प्रतिदिन 50 पैसे और मिस्त्री को एक रुपया मजदूरी मिलती थी. अस्पताल निर्माण पर सीकर के राजकोष से करीब 2 लाख 70 हजार रुपये खर्च किए गए थे, जो उस समय बहुत बड़ी राशि मानी जाती थी. इसके अलावा क्षेत्र के सेठ-साहूकारों ने भी उदारतापूर्वक चंदा देकर अस्पताल के निर्माण में योगदान दिया.

सीकर में पहले भी था एलोपैथिक अस्पताल : इतिहासकार महावीर पुरोहित के अनुसार सीकर में पहला एलोपैथिक अस्पताल ट्रेवर हॉस्पिटल था, जिसका शिलान्यास 15 जनवरी 1892 को मकर संक्रांति के दिन राजपूताना के गवर्नर के. सहायक ट्रेवर ने किया था. हालांकि बढ़ती आबादी और चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता को देखते हुए एक बड़े अस्पताल की मांग लंबे समय से की जा रही थी.

सीकर के लोगों की मांग पर बना अस्पताल : स्थानीय निवासी वैद्य रामस्वरूप ने बताया कि कि जब सर मिर्जा इस्माइल सीकर आए थे, तब शहर के प्रमुख लोगों ने उनका सम्मान करते हुए श्री महल (रानी महल) में अभिनंदन पत्र भेंट किया. इसी दौरान उनके सामने यह प्रस्ताव रखा गया कि जयपुर में साल 1936 में सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर का निर्माण हो चुका है और सीकर जयपुर रियासत का एक प्रमुख नगर है, इसलिए यहां भी उसी तरह का बड़ा अस्पताल बनाया जाना चाहिए.

अस्पताल आज अपनी स्थापना के 83 वर्ष पूरे कर चुका है.
अस्पताल आज अपनी स्थापना के 83 वर्ष पूरे कर चुका है. (फोटो ईटीवी भारत सीकर)

इस प्रस्ताव को गंभीरता से लिया गया और कुछ समय बाद अस्पताल निर्माण की स्वीकृति दे दी गई. उस समय सीकर के तत्कालीन शासक राव राजा कल्याण सिंह दिल्ली में थे. उन्हें तार के माध्यम से अस्पताल निर्माण की मंजूरी की सूचना दी गई, जिसके बाद वे तुरंत सीकर लौट आए और निर्माण कार्य शुरू कराया गया. बाद में इसी के नाम पर अस्पताल का नाम श्री कल्याण (एसके) अस्पताल रखा गया.

शेखावाटी की लाइफलाइन
शेखावाटी की लाइफलाइन (फोटो ईटीवी भारत सीकर)

सवाई मानसिंह ने चांदी की चाबी से खोला ताला : भारत की आजादी के बाद 10 अगस्त 1948 को जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय ने इस अस्पताल भवन का उद्घाटन किया. उन्होंने चांदी की चाबी से ताला खोलकर इस भवन को जनता को समर्पित किया. इसके बाद राज्य सरकार ने जुलाई 1954 से अस्पताल का नियमित संचालन शुरू किया. अस्पताल के पहले डीएमएचओ डॉ. केडी शर्मा थे, जबकि डॉ. जयशंकर लुहानी यहां चिकित्सक के रूप में नियुक्त हुए. मुख्य भवन के उद्घाटन के लगभग छह वर्ष बाद अस्पताल परिसर में नेत्र चिकित्सालय भवन का शिलान्यास किया गया.

लाल बहादुर शास्त्री ने किया नेत्र अस्पताल का उद्घाटन : नेत्र चिकित्सालय भवन तैयार होने के बाद 15 नवंबर 1964 को तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इसका उद्घाटन किया. समय के साथ-साथ अस्पताल का विस्तार होता गया और यहां नई-नई चिकित्सा सुविधाएं जुड़ती गईं. करीब 18 साल पहले अस्पताल परिसर के सामने ट्रॉमा सेंटर का निर्माण किया गया. वर्तमान में मुख्य भवन के पीछे एक मल्टी-स्टोरी आधुनिक इमारत का निर्माण भी चल रहा है, जिससे अस्पताल की क्षमता और सुविधाएं और बढ़ेंगी. आजादी के समय स्थापित इस अस्पताल में समय-समय पर कई बदलाव हुए हैं. नई इमारतों के निर्माण, आधुनिक मशीनों की स्थापना और विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति के कारण चिकित्सा सेवाएं लगातार बेहतर हुई है.

6 मार्च 1943 को सर मिर्जा इस्माइल ने रखी थी नींव
6 मार्च 1943 को सर मिर्जा इस्माइल ने रखी थी नींव (फोटो ईटीवी भारत सीकर)

शेखावाटी का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल : आज श्री कल्याण राजकीय अस्पताल (एसके अस्पताल), सीकर शेखावाटी क्षेत्र का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल माना जाता है. यहां सीकर के साथ-साथ झुंझुनूं, चूरू और आसपास के ग्रामीण इलाकों से भी बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं. आधुनिक तकनीक और बढ़ती सुविधाओं के साथ यह अस्पताल क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ बन चुका है.

सीकर का एसके अस्पताल
मिर्जा इस्माइल
