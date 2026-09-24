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सड़क किनारे खड़े मां-बेटे को स्कॉर्पियो ने मारी टक्कर, इलाज के दौरान दोनों की मौत

सांवलपुरा तंवरान गांव के पास मां बेटे सड़क किनारे खड़े थे. इसी दौरान हरियाणा नंबर की स्कॉर्पियो ने दोनों को टक्कर मार दी.

Road Accident Sikar
श्रीमाधोपुर थाना (ETV Bharat Sikar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 24, 2026 at 11:11 AM IST

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सीकर: श्रीमाधोपुर थाना क्षेत्र में मूंड़रू के पास हुए सड़क हादसे में घायल मां बेटे की इलाज के दौरान मौत हो गई. हादसे में दोनों को गंभीर चोटें आई थीं. उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल रेफर किया गया था, जहां उपचार के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया. घटना के बाद परिवार में मातम छा गया. परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है.

थानाधिकारी दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि हादसा मूंड़रू के पास हुआ था. दिवराला की ढाणी त्रिलोक सिंह वाली निवासी कौशल्या देवी अपने बेटे मनीष के साथ अपने पीहर मूंड़रू गई थीं. वहां से दोनों वापस अपने गांव लौट रहे थे. इसी दौरान सड़क किनारे खड़े होने के दौरान हरियाणा नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी ने मां बेटे को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए.

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सड़क किनारे खड़े थे मां बेटे: श्रीमाधोपुर थानाधिकारी मीणा ने बताया कि सांवलपुरा तंवरान गांव के पास मां बेटे सड़क किनारे खड़े थे. इसी दौरान हरियाणा नंबर की स्कॉर्पियो ने दोनों को टक्कर मार दी. हादसे के बाद मौके पर आसपास के लोग एकत्र हो गए और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. दोनों की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया. वहां उपचार के दौरान कौशल्या देवी और उनके बेटे मनीष की मौत हो गई. मौत की सूचना मिलने के बाद परिवार और गांव में शोक की लहर दौड़ गई.

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पुलिस ने शुरू की जांच: हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई. थानाधिकारी दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है. पुलिस स्कॉर्पियो वाहन और उसके चालक के संबंध में भी जानकारी जुटा रही है. हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और वाहन की गति कितनी थी, इसे लेकर भी जांच की जा रही है.

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