सीकर में कृषि भूमि पर कब्जे को लेकर विवाद, 200 लोगों की भीड़ ने खेत में घुसकर की मारपीट, 4 घायल
Ringas agricultural land dispute: थानाधिकारी राजेंद्र कमांडो ने बताया कि पुलिस ने बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की है.
Published : November 22, 2026 at 10:25 AM IST
सीकर: रींगस क्षेत्र के चौमूं पुरोहितान में कृषि भूमि पर कब्जे को लेकर विवाद का मामला सामने आया है. एक पक्ष ने आरोप लगाया है कि करीब 200 लोगों की भीड़ 40 से 50 कैंपर गाड़ियों और ट्रैक्टर-लोडर लेकर खेत में पहुंची. भीड़ ने परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की और खड़ी फसल को नष्ट कर जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया. घटना में परिवार के चार सदस्य घायल हो गए. सभी का अस्पताल में उपचार चल रहा है. पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
कब्जे और मारपीट के आरोपों की जांच शुरू : रींगस थाना अधिकारी राजेंद्र कमांडो ने बताया कि चौमूं पुरोहितान निवासी सुनील मीणा (32) पुत्र चोथमल ने रिपोर्ट दी है. रिपोर्ट में बताया गया है कि वार्ड नंबर 4 में स्थित कृषि भूमि पर वह अपने परिवार के साथ काबिज-कास्त है. मुड़ियागढ़ निवासी राजपाल मीणा और आभावास निवासी बंशी खटीक करीब 200 लोगों को साथ लेकर 40-50 कैंपर गाड़ियों और ट्रैक्टर-लोडर के साथ उसकी कृषि भूमि पर पहुंचे. यहां पहुंचते ही लोगों ने कथित रूप से जबरन खेत में प्रवेश किया और परिवार के सदस्यों के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी.
मारपीट में चार लोगों को आई गंभीर चोटें: रींगस थाना अधिकारी राजेंद्र कमांडो ने बताया कि हमले में परिवार की सुरज्ञान देवी, विक्की मीणा, रोहिताश और कोयली देवी को गंभीर चोटें आईं. घटना के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. आरोप है कि इस दौरान हमलावरों ने ट्रैक्टरों से खेत में खड़ी फसल को नष्ट कर दिया. इसके बाद जमीन पर कब्जा करने की नीयत से तारबंदी भी शुरू कर दी.
वीडियो रिकॉर्डिंग होने का भी दावा: सुनील मीणा ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि पूरी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग उसके पास उपलब्ध है. उसने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और कृषि भूमि से अवैध कब्जा हटवाने की मांग की है. पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2), 126(2), 189(2), 329(3) और 324(4) के तहत मामला दर्ज किया है. प्रकरण की जांच उपनिरीक्षक सांवरमल को सौंपी गई है. राजेंद्र कमांडो ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है.
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