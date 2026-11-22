ETV Bharat / state

सीकर में कृषि भूमि पर कब्जे को लेकर विवाद, 200 लोगों की भीड़ ने खेत में घुसकर की मारपीट, 4 घायल

खेत में खड़ी कैंपर गाड़ियां ( ETV Bharat Sikar )

सीकर: रींगस क्षेत्र के चौमूं पुरोहितान में कृषि भूमि पर कब्जे को लेकर विवाद का मामला सामने आया है. एक पक्ष ने आरोप लगाया है कि करीब 200 लोगों की भीड़ 40 से 50 कैंपर गाड़ियों और ट्रैक्टर-लोडर लेकर खेत में पहुंची. भीड़ ने परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की और खड़ी फसल को नष्ट कर जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया. घटना में परिवार के चार सदस्य घायल हो गए. सभी का अस्पताल में उपचार चल रहा है. पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.