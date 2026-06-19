ETV Bharat / state

RE-NEET UG 2026 : सीकर पुलिस का होटल-हॉस्टल संचालकों को आदेश- संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत दें

पुलिस ने कोचिंग और हॉस्टल संचालकों से विद्यार्थियों को अलग-अलग समय पर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने का आग्रह किया.

Meeting of police officials with hotel, hostel, and PG operators
होटल, हॉस्टल और पीजी संचालकों की बैठक पुलिस अधिकारी (ETV Bharat Sikar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 19, 2026 at 8:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सीकर: जिला पुलिस ने 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा को लेकर सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था मजबूत करने की तैयारी शुरू की. पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को पिपराली रोड पर एक मैरिज गार्डन में होटल, हॉस्टल और पीजी संचालकों की बैठक ली. इसमें परीक्षा में बरती जाने वाली सावधानियां और दिशानिर्देश दिए.

एएसपी डॉ. तेजपाल सिंह ने कहा कि नीट परीक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन की तैयारियां पूरी कर ली है. पिछली बार पेपर लीक प्रकरण में सीकर का नाम चर्चा में आया था, लेकिन जांच में जिले की कोई प्रत्यक्ष भूमिका सामने नहीं आई थी. उन्होंने होटल और हॉस्टल संचालकों से अपील की कि यदि किसी भी स्तर पर गैस पेपर, पेपर लीक या किसी संदिग्ध गतिविधि से जुड़ी सूचना मिलती है तो तुरंत पुलिस तक पहुंचाएं, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.

एएसपी तेजपाल सिंह ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Sikar)

पढ़ें: राजस्थान पुलिस ने NEET UG को लेकर कसी कमर, हर केंद्र पर जैमर और प्रत्येक जिले में स्ट्रांग रूम

डेढ़ लाख स्टूडेंट्स: सीओ सिटी संदीप चौधरी ने कहा कि सीकर देशभर के विद्यार्थियों के लिए प्रमुख शिक्षा केंद्र बन चुका है. यहां करीब डेढ़ लाख विद्यार्थी पढ़ाई के लिए बाहर से आए हैं. विद्यार्थियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करना सामूहिक जिम्मेदारी है. उन्होंने संचालकों से हॉस्टलों में अग्निशमन उपकरणों समेत सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बनाए रखने का आग्रह किया.

हॉस्टल एवं पीजी स्टॉफ से अपील: उद्योग नगर थाना प्रभारी राजेश कुमार बुडानिया ने कहा कि विद्यार्थियों का अपने परिवार के बाद सबसे अधिक संपर्क हॉस्टल और पीजी स्टाफ से रहता है. किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी सबसे पहले संचालकों तक पहुंचती है. इसी उद्देश्य से विशेष ग्रुप बनाया है. इसमें प्राप्त सूचनाओं को तुरंत साझा किया जा सकता है. शहर कोतवाल सुनील कुमार जांगिड़ ने कहा कि परीक्षा दोबारा हो रही है, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही चिंता का विषय होगी और सभी को सतर्क रहना होगा.

Hostel and PG operators in the meeting
बैठक में हॉस्टल एवं पीजी संचालक (ETV Bharat Sikar)

पढ़ें:RE-NEET UG 2026: नहीं हुआ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन तो देना होगा अंडरटेकिंग, एंट्री की गाइडलाइन भी की गई जारी

नाबालिगों को कमरे नहीं दें: बैठक के दौरान हॉस्टल संचालकों ने शहर में अतिक्रमण हटाने और नशा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. ट्रैफिक इंचार्ज कृष्ण कुमार धनखड़ ने बताया कि परीक्षा के दिन अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा. कोचिंग और हॉस्टल संचालकों से विद्यार्थियों को अलग-अलग समय पर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने का आग्रह किया गया है. पुलिस ने होटल संचालकों को नाबालिगों को कमरे नहीं देने, संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने और सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन शीघ्र पूरा कराने के निर्देश भी दिए.

पढ़ें: RE-NEET UG 2026: NTA ने स्टूडेंट्स को भेजे मैसेज, बदल गया परीक्षा केंद्र, एक्सपर्ट ने दी ये सलाह

TAGGED:

SIKAR POLICE ON ALERT
NEET UG ON JUNE 21
INSTRUCTIONS TO HOSTEL OPERATORS
PRECAUTIONS TO BE EXAMINATION
RE NEET UG 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.