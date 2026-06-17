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Re-NEET UG 2026: परीक्षा से पहले सीकर पुलिस अलर्ट, SP ने हॉस्टल-पीजी में पहुंचकर छात्रों से की बातचीत

एसपी प्रवीण नायक नूनावत ने पुलिस टीम के साथ पिपराली रोड और नवलगढ़ रोड क्षेत्र का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने वहां संचालित विभिन्न हॉस्टलों और पेइंग गेस्ट (पीजी) में रह रहे विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया. पुलिस अधिकारियों ने छात्रों से उनकी पढ़ाई, परीक्षा की तैयारी और परीक्षा से जुड़ी किसी भी संदिग्ध जानकारी के बारे में विस्तार से चर्चा की.

सीकर: नीट-2026 परीक्षा को लेकर सीकर पुलिस पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है. परीक्षा से पहले किसी भी प्रकार की अफवाह, पेपर लीक या असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है. इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष गश्त की.

एसपी ने विद्यार्थियों से की बातचीत: बातचीत के दौरान एसपी प्रवीण नायक ने विद्यार्थियों से पूछा कि क्या उनके पास किसी प्रकार का वायरल पेपर, प्रश्नपत्र लीक होने का दावा करने वाला संदेश या परीक्षा से संबंधित कोई अफवाह पहुंची है? उन्होंने छात्रों को जागरूक करते हुए कहा कि यदि उन्हें व्हाट्सएप, टेलीग्राम या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर परीक्षा से जुड़ा कोई संदिग्ध संदेश प्राप्त होता है तो उसकी सूचना तुरंत सीकर पुलिस को दें. पुलिस ऐसे मामलों पर त्वरित कार्रवाई करेगी ताकि किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी फैलने से रोका जा सके.

नीट के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह तैयार: मीडिया से बातचीत में एसपी प्रवीण नायक नूनावत ने बताया कि 21 जून को नीट-2026 परीक्षा आयोजित की जाएगी. परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह तैयार है. उन्होंने कहा कि 21 जून तक शहर में विशेष निगरानी और जागरूकता अभियान लगातार जारी रहेगा. पुलिस टीम नियमित रूप से छात्रावासों, कोचिंग क्षेत्रों और संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण कर रही है.

पेपर लीक विवादों में रहा था सीकर: इस वर्ष नीट परीक्षा का आयोजन पहले 3 मई को किया गया था, लेकिन पेपर लीक की आशंकाओं के चलते परीक्षा विवादों में रही. उस समय सीकर का नाम भी चर्चाओं में आया था, हालांकि बाद में जांच एजेंसियों की पड़ताल में सीकर से किसी प्रकार के पेपर लीक संबंधी तथ्य सामने नहीं आए. इसी अनुभव को देखते हुए इस बार प्रशासन पहले से अधिक सतर्कता बरत रहा है.

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