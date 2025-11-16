घर से कर रहा था मादक पदार्थों की बिक्री, 10 लाख की ड्रग्स के साथ आरोपी गिरफ्तार
फतेहपुर कोतवाली पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई कर आरोपी को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है.
Published : November 16, 2025 at 2:58 PM IST
फतेहपुर (सीकर): जिले की फतेहपुर कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने घर से ही मादक पदार्थों की बिक्री करने वाले आरोपी को धर दबोचा है. आरोपी के घर से करीब 10 लाख का मादक पदार्थ भी जब्त किया गया है. मादक पदार्थों में गांजा, अफीम और डोडा पोस्त शामिल है. अवैध नशे का कारोबार करने वाले आरोपी को माल सहित गिरफ्तार किया गया है.
कोतवाल महेन्द्र कुमार मीणा ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई थी कि कस्बे में एक व्यक्ति द्वारा अपने घर से अवैध मादक पदार्थों की बिक्री की जा रही है. जिस पर कार्रवाई करते हुए टीम का गठन किया गया. सूचना सही पाये जाने पर दबिश दी गई. जिसमें फतेहपुर के वार्ड नंबर 52 के लक्ष्मीनाथनगर निवासी सुरेश माटोलिया पुत्र भंवरलाल माटोलिया को मकान से गिरफ्तार किया गया. उसके कब्जे से 11.550 किलोग्राम गांजा, 1.013 किलोग्राम अफीम व 39.320 किलोग्राम डोडा पोस्त जब्त किया गया.
कोतवाल महेन्द्र कुमार मीणा ने बताया कि मुलजिम के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है. माटोलिया काफी समय से अपने रिहायशी मकान में अवैध मादक पदार्थों का धंधा कर रहा था. वह अपने मकान से ही अवैध मादक पदार्थ मंहगे दामों में बेचता था. प्रकरण की जांच रामगढ़ सेठान थानाधिकारी प्रकाशचन्द को सौंंपी गई है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. आरोपी से यह भी पूछताछ की जा रही है उक्त मादक पदार्थ वह कहां से खरीद रहा था. उसके अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी ली जा रही है.