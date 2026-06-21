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बड़ी कार्रवाई: 8 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

नशा तस्करी के खिलाफ सीकर पुलिस की बड़ी कार्रवाई. 8 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार.

Sadar Police Station
पुलिस थाना सदर सीकर (ETV Bharat Sikar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 21, 2026 at 8:18 PM IST

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सीकर: अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत रविवार को सीकर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. थाना सदर सीकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 8 लाख रुपये की अवैध अंग्रेजी शराब से भरी 110 पेटियां बरामद कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने शराब परिवहन में प्रयुक्त ट्रैक्टर-ट्रॉली को भी जब्त कर लिया है.

पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. तेजपाल सिंह और वृताधिकारी धोद राजेश ढाका के सुपरविजन में थाना सदर सीकर के थानाधिकारी इन्द्रराज मरोड़िया के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था. अभियान के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक ट्रैक्टर-ट्रॉली में अवैध अंग्रेजी शराब भरकर कुछ लोग कंवरपुरा से बाडलवास की ओर जा रहे हैं.

पढ़ें : Operation Root Clearance : कोटा ग्रामीण पुलिस ने पकड़ी 1.5 करोड़ की 539 पेटी अवैध शराब, हैंडलर गुजरात में बैठ चल रहा तस्करी नेटवर्क

पुलिस को हुआ शक तो ट्रैक्टर-ट्रॉली रुकवाई : सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने संभावित मार्गों पर नाकाबंदी कर तलाश शुरू की. इस दौरान बाडलवास से भीखणवासी जाने वाले रास्ते पर जोहड़ी के पास एक संदिग्ध ट्रैक्टर-ट्रॉली दिखाई दी. ट्रॉली के चारों ओर लकड़ी के फंटे लगे हुए थे. पुलिस ने वाहन को रुकवाकर चालक और उसके साथी से पूछताछ की. चालक ने अपना नाम सुरेन्द्र खिलेरी तथा दूसरे युवक ने अपना नाम सुनील कुमार सेषमा बताया.

अवैध अंग्रेजी शराब की 110 पेटियां बरामद : ट्रॉली की तलाशी लेने पर उसमें लकड़ी के कार्टनों में भरी चंडीगढ़ निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब की 110 पेटियां बरामद हुईं. प्रारंभिक जांच में शराब की अनुमानित कीमत करीब 8 लाख रुपये आंकी गई है. पुलिस ने शराब और ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर दोनों आरोपियों को आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, ताकि शराब तस्करी के नेटवर्क और इसके पीछे जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके. -इन्द्रराज मरोड़िया, थानाधिकारी.

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