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Sikar Crime : सीकर में 30 वर्षीय युवक की संदिग्ध मौत, रेस्टोरेंट के कमरे में मिला शव, पुलिस जांच में जुटी

गोकुलपुरा थाना प्रभारी प्रीति बेनीवाल ने बताया कि मंगलवार शाम दासा की ढाणी फाटक के पास स्थित शेखावाटी रेस्टोरेंट से सूचना मिली थी कि एक युवक मृत अवस्था में पड़ा हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. इसके बाद मृतक के परिजनों को सूचना देकर शव को एसके अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया. बुधवार को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करवाई गई है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा.

सीकर: जिले में एक 30 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. युवक का शव शहर के एक रेस्टोरेंट के कमरे में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया. बुधवार को मेडिकल बोर्ड की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया. वहीं, मौत के कारणों को लेकर परिजनों ने सवाल उठाए और कुछ समय के लिए मोर्चरी के बाहर धरने पर भी बैठ गए. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है.

फर्नीचर ठेकेदारी का काम करता था मृतक : मृतक की पहचान विजय जांगिड़ (30) पुत्र बनवारीलाल जांगिड़ निवासी राधाकिशनपुरा के रूप में हुई है. विजय अपने परिवार में सात भाई-बहनों में तीसरे नंबर पर था और फर्नीचर ठेकेदारी का कार्य करता था. परिजनों के अनुसार वह मंगलवार सुबह करीब 11:30 बजे घर से निकला था, लेकिन देर शाम उन्हें उसके निधन की सूचना मिली. खबर मिलते ही परिवार के लोग रेस्टोरेंट पहुंचे, जहां से शव को अस्पताल ले जाया गया.

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धरने पर बैठे परिजन : परिजनों ने युवक की मौत को संदिग्ध बताते हुए कई सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है कि मृतक की नाक पर चोट का निशान भी मिला है, जिससे उन्हें किसी अनहोनी की आशंका है. इसी को लेकर परिजन बुधवार को करीब एक घंटे तक एसके अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे रहे और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की.

परिजनों ने यह भी बताया कि जिस रेस्टोरेंट परिसर में विजय का शव मिला, उसी के माध्यम से उसने 27 मई को लगभग 30 से 35 लाख रुपये में एक प्लॉट बेचा था. मृतक के ताऊजी महावीर प्रसाद ने बताया कि शव पर गले, हाथ और पैरों पर चोटों के निशान थे, जिससे उन्हें हत्या की आशंका है. इस तथ्य को भी परिजन मामले से जोड़कर देख रहे हैं और पुलिस से हर पहलू की जांच करने की मांग कर रहे हैं. पुलिस ने मामले में सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच शुरू कर दी है. थाना प्रभारी प्रीति बेनीवाल का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.