खाटूश्यामजी में बाबा श्याम के जन्मोत्सव की धूम, मेले के दूसरे दिन भी बाबा के दर्शन के लिए उमड़े भक्त
दो दिवसीय जन्मोत्सव मेला. देश भर से लाखों श्रद्धालु पहुंचे. रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें.
Published : November 21, 2026 at 11:37 AM IST
सीकर: जिले की प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खाटूश्यामजी में बाबा श्याम का जन्मोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. देवउठनी एकादशी पर शुरू दो दिवसीय जन्मोत्सव मेले का शनिवार को दूसरा दिन है. पहले दिन खाटूधाम में लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के दर्शन किए. पूरा कस्बा दीपावली की तरह रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा. मंदिर परिसर से लेकर प्रमुख रास्तों और धर्मशालाओं तक आकर्षक सजावट की गई है. आज द्वादशी पर भी देशभर से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है.
बाबा श्याम का विशेष शृंगार : जन्मोत्सव पर बाबा श्याम का विशेष शृंगार किया गया. मंदिर कमेटी अध्यक्ष शक्ति सिंह चौहान ने बताया कि दरबार को फूलों से सजाया गया और 56 भोग की आकर्षक झांकी सजाई गई. बाबा को छप्पन भोग लगाया गया. मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि जन्मोत्सव पर विशेष धार्मिक आयोजन किए गए. कस्बे में जगह-जगह भजन संध्या और कीर्तन हुए. देश के अलग-अलग हिस्सों से आए भजन गायकों ने प्रस्तुतियां दीं. शुक्रवार देर रात तक श्रद्धालु भजनों पर झूमते रहे.
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केक लेकर पहुंचे भक्त, दशावतार की झांकियों ने मोहा मन : बाबा श्याम का जन्मदिन मनाने श्रद्धालु अलग-अलग आकार के केक लाए. भक्तों ने केक अर्पित कर अपने आराध्य का जन्मोत्सव मनाया. मथुरा-वृंदावन से आए कारीगरों ने मंदिर परिसर और बाबा के दरबार को आकर्षक रूप दिया. भगवान विष्णु के दशावतार की झांकियां भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहीं. मंदिर और कस्बे के प्रमुख मार्गों पर विद्युत सजावट ने पूरे वातावरण को उत्सवमय बना दिया.
24 घंटे खुले रहेंगे मंदिर के पट: जन्मोत्सव मेले के दूसरे दिन भी बाबा श्याम का विशेष शृंगार किया गया. मंदिर के कपाट बीते 24 घंटे से लगातार खुले हैं. श्रद्धालु आज भी शयन आरती तक बाबा के दर्शन कर सकेंगे. शयन आरती के बाद दो दिवसीय जन्मोत्सव मेला संपन्न होगा. हालांकि शनिवार और रविवार का वीकेंड होने के कारण अगले दो दिन खाटूधाम में श्रद्धालुओं की भीड़ रहने की संभावना है.
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दो दिन में डेढ़ लाख श्रद्धालु पहुंचे: खाटूधाम आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ का असर रींगस जंक्शन पर देखने को मिला. दो दिनों में करीब डेढ़ लाख श्रद्धालु रींगस पहुंचे. रेलवे ने मेले के लिए चार दिवसीय विशेष रेल संचालन के तहत 16 स्पेशल ट्रेनें चलाईं. इनमें दिल्ली शकूरबस्ती-फुलेरा, रेवाड़ी-रींगस, कुरुक्षेत्र-फुलेरा, भिवानी-जयपुर और हिसार से फुलेरा व रींगस के लिए ट्रेनें शामिल हैं. स्टेशन पर यात्री सुविधा के लिए प्रवेश और निकासी के अलग-अलग रास्ते बनाए हैं. टिकट वितरण के लिए 12 अतिरिक्त काउंटर और छह एटीबीएम मशीनें लगाई गईं. सुरक्षा के लिए 100 से अधिक आरपीएफ जवान और 40 जीआरपी कर्मी तैनात हैं. 24 घंटे एंबुलेंस सेवा, तीन अतिरिक्त शौचालय और 20 अतिरिक्त चेकिंग स्टाफ की व्यवस्था की गई. स्टेशन परिसर और प्लेटफॉर्म पर सफाई के लिए अतिरिक्त कर्मचारी लगाए गए हैं.
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