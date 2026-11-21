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खाटूश्यामजी में बाबा श्याम के जन्मोत्सव की धूम, मेले के दूसरे दिन भी बाबा के दर्शन के लिए उमड़े भक्त

खाटूश्यामजी में बाबा श्याम का विशेष शृंगार ( ETV Bharat Sikar )

सीकर: जिले की प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खाटूश्यामजी में बाबा श्याम का जन्मोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. देवउठनी एकादशी पर शुरू दो दिवसीय जन्मोत्सव मेले का शनिवार को दूसरा दिन है. पहले दिन खाटूधाम में लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के दर्शन किए. पूरा कस्बा दीपावली की तरह रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा. मंदिर परिसर से लेकर प्रमुख रास्तों और धर्मशालाओं तक आकर्षक सजावट की गई है. आज द्वादशी पर भी देशभर से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है.