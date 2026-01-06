ETV Bharat / state

शीतलहर और घने कोहरे से राजस्थान ठिठुरा, धुंध की आगोश में लिपटी राजधानी, जानें कहां कब तक बंद रहेंगे स्कूल

मंगलवार को प्रदेश में तापमान गिरने के साथ ही घने कोहरे को दर्ज किया गया.

Dense fog covered Sikar on Tuesday morning
सुबह घना कोहरा छाया रहा (ETV Bharat Sikar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 6, 2026 at 10:01 AM IST

6 Min Read
जयपुर/सीकर/भरतपुर : शहर में मंगलवार सुबह घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी में काफी ज्यादा गिरावट दिखी. आज प्रदेश के 18 शहरों में शीतलहर और धुंध का अलर्ट मौसम विभाग के जयपुर केंद्र ने जारी किया. तापमान में अचानक आई गिरावट और कड़ाके की ठंड के असर को देखते सोमवार को प्रदेश के 20 जिलों में 8वीं क्लास तक के बच्चों की छुट्टी की घोषणा की गई थी. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य में कोहरे का असर और कोल्ड वेव का प्रभाव 9 जनवरी रहने का अनुमान है. दक्षिण पश्चिम राज्य को छोड़कर राज्य के अधिकतर भागों में घना कोहरा छाया है. आज अजमेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग के फलौदी और जैसलमेर जिलों में भी घना कोहरा दर्ज किया गया.

राजधानी में कोहरे का व्यापक असर: जयपुर शहर में सीजन का पहला घना कोहरा आज दर्ज किया गया. कई इलाकों में शून्य विजिबिलिटी का प्रभाव देखने को मिला. घने कोहरे से हवाई, रेल और सड़क यातायात पर असर नजर आया. चौमूं कस्बा भी लगातार दूसरे दिन कोहरे के आगोश में लिपटा दिखा. विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहन चालक परेशान दिखे. सर्द हवाओं ने भी ठिठुरन का एहसास बढ़ा दिया. सुबह से सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हुए. लोग अलाव का सहारा लेकर सर्दी से बचाव की जुगत करते दिखे. तापमान में गिरावट आने से जन जीवन भी प्रभावित होता हुआ दिखा.

जयपुर समेत कई जिलों में घना कोहरा (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: राजस्थान में सर्दी का डबल अटैक, कई जिलों में पारा 8 डिग्री से नीचे, मावठ की बारिश में भीगा भीलवाड़ा

जयपुर एयरपोर्ट पर घना कोहरा: आज सुबह जयपुर एयरपोर्ट पर महज 50 मीटर की दृश्यता रही. रनवे विजुअल रेंज भी 200 से 225 मीटर के बीच रही. इस कारण फ्लाइट्स के आवागमन में आंशिक परेशानी देखने को मिली. इंडिगो की चंडीगढ़ की फ्लाइट 6E-7742 के डिपार्चर में देरी हुई. सुबह 5:50 बजे की फ्लाइट सवा घंटे देरी से रवाना हुई. सुबह 6:25 बजे इंदौर की फ्लाइट 6E-7744 रवाना नहीं हो सकी. सुबह 6:55 बजे उदयपुर की फ्लाइट 6E-7465 भी रवाना नहीं हो सकी. सोमवार रात भी जयपुर में फ्लाइट की लैंडिंग में परेशानी आई थी. इंडिगो की फ्लाइट 6E-7027 की लैंडिंग नहीं हो सकी. यह उड़ान लखनऊ से जयपुर आ रही थी. फ्लाइट को दिल्ली के लिए डायवर्ट किया गया और यात्रियों को सड़क मार्ग से जयपुर भेजा गया.

10 जनवरी तक दिखेगी सर्दी: राजधानी जयपुर सहित कई जिलों का तापमान 5 डिग्री के आसपास है. राजधानी वासियों को पहली बार कड़ाके की ठंड का एहसास हुआ. मौसम विभाग ने सर्दी से बचाव के चेतावनी दी. जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी और डूंगरपुर के अलावा सभी जिलों का तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा. शीतलहर के कारण प्रदेश के अधिकांश जिलों में स्कूलों का अवकाश घोषित किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार 10 जनवरी तक सर्दी से राहत के आसार नहीं है.

पढ़ें: सर्दी का सितम : कई जगहों पर दिन में भी छाया घना कोहरा, अलाव तापते नजर आए लोग

पारे में 1-2 डिग्री की गिरावट: राजस्थान समेत उत्तर भारत में शीतलहर के कारण तापमान में 1-2 डिग्री गिरावट आई है. जिससे मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया गया है. आज राजधानी जयपुर सहित गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं, सीकर, अलवर, नागौर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ के लिए ठंड का येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार अगले दो से तीन दिनों में ठंड का प्रभाव और अधिक देखने को मिलेगा.

इन जिलों में स्कूलों की छुट्टी: प्रदेश में सर्दी के प्रभाव से डेट दर्जन से ज्यादा जिलों में स्कूलों का अवकाश घोषित किया गया है. जयपुर में कक्षा 1-5 तक 10 जनवरी तक, 6 से 8 तक की कक्षाओं के लिए 8 जनवरी तक अवकाश है. कोटा-बूंदी में 1 से 8 तक स्कूल 7 जनवरी तक बंद है. सीकर, हनुमानगढ़ में 1-8 तक 10 जनवरी तक छुट्टी रहेगी. अजमेर में 5वीं तक 7 जनवरी तक अवकाश है तो कक्षा 6 से 12 की टाइमिंग बदली है. भरतपुर, डीडवाना, चित्तौड़गढ़ में 1 से 8 तक स्कूल बंद है. श्रीगंगानगर, चूरू, करौली समेत कई जिलों में अवकाश जारी है. आदेशों की अवहेलना पर स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

कोहरे की चादर
कोहरे की चादर (फोटो ईटीवी भारत)

पढ़ें: सीकर में पारा शून्य से नीचे पहुंचा, अभी नहीं मिलेगी शीतलहर से राहत

सीकर में जनजीवन प्रभावित: उधर, शेखावाटी अंचल में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है. सीकर जिले में लगातार चौथे दिन घना कोहरा छाया रहा. मंगलवार सुबह से घने कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम रही. इससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ. फतेहपुर के मौसम केंद्र पर मंगलवार सुबह न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से काफी कम है. जबरदस्त सर्दी देखते जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 10 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया है. 11 जनवरी को रविवार है.अब इन कक्षाओं के स्कूल 12 जनवरी से खुलेंगे. वहीं कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों का समय बदला गया है. अब इनकी स्कूलों में पढ़ाई सुबह 11 से शाम 4 बजे तक कराई जाएगी.

सीकर में घना कोहरा (ETV Bharat Sikar)

कड़ाके की सर्दी का असर : भरतपुर जिले में कड़ाके की सर्दी को देखते हुए जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने जिले में संचालित सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए तीन दिवस यानी 8 जनवरी तक और आंगनबाड़ी के विद्यार्थियों का 10 जनवरी तक अवकाश घोषित किया. मंगलवार सुबह आदेशों की जानकारी के अभाव में कई बच्चे कड़कड़ाती सर्दी में स्कूल पहुंच गए, लेकिन बाद में घर लौट गए. कलेक्टर ने आदेश जारी कर स्कूलों का अवकाश 6 जनवरी से 8 जनवरी 2026 तक बढ़ा दिया. अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए लागू होगा, जबकि विद्यालयों का समस्त शिक्षण एवं गैर-शिक्षण स्टाफ पूर्ववत अपने कार्यस्थल पर उपस्थित रहेगा. कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं पूर्व की भांति नियमित रूप से संचालित की जाएंगी.कलेक्टर ने जिले के सभी विद्यालय प्रधानों को आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि किसी भी विद्यालय में आदेश की अवहेलना करते हुए कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं का संचालन किया गया, तो संबंधित संस्था प्रमुख के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

कोहरे ने रोकी रफ्तार
कोहरे ने रोकी रफ्तार (फोटो ईटीवी भारत)

पढ़ें: राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर, अगले दो दिन शीतलहर की चेतावनी

