फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ हाईवे पर सड़क हादसा: कार और रोडवेज बस की टक्कर में एक युवक की मौत, 5 घायल
हादसे में जयपुर निवासी एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है.
Published : October 13, 2026 at 2:12 PM IST
फतेहपुर (सीकर): फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ हाईवे पर अलखपुरा स्टैंड के पास कार और रोडवेज बस की आमने-सामने की भीषण भिड़ंत में जयपुर निवासी एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा इतना जबरदस्त था कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. टक्कर के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया.
हादसे के बाद कार में फंस गए लोग: हेड कांस्टेबल जीवराज सिंह ने बताया कि कार और रोडवेज बस की भिड़ंत के बाद कार में सवार लोग अंदर ही फंस गए. हादसा देखकर मौके पर पहुंचे राहगीरों और स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया तथा कार में फंसे लोगों को बाहर निकालने में मदद की. सूचना मिलने पर पुलिस और हरसावा की 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची. इसके बाद घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है.
जयपुर निवासी की मौत, पांच लोग घायल: हेड कांस्टेबल ने बताया कि हादसे में शिवा, दादाबाड़ी, जयपुर निवासी की मौत हो गई. कार में सवार उनके साथी भानुप्रताप, मोहित और विकास घायल हो गए. वहीं, रोडवेज बस में सवार राजेश नेहरा निवासी चूरू और दिनेश निवासी राजलदेसर भी इस हादसे में घायल हुए हैं. सभी घायलों को अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया. इनमें से एक घायल की हालत गंभीर होने के कारण उसे प्राथमिक उपचार के बाद सीकर रेफर कर दिया गया.
पुलिस जुटी हादसे के कारणों की जांच में: हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी जुटाई. पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है. हाईवे पर कार और रोडवेज बस की आमने-सामने की भिड़ंत ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों ने इस मार्ग पर सड़क सुरक्षा के इंतजाम मजबूत करने तथा दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है.
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