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फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ हाईवे पर सड़क हादसा: कार और रोडवेज बस की टक्कर में एक युवक की मौत, 5 घायल

कार और रोडवेज बस की आमने-सामने की टक्कर ( ETV Bharat Sikar )

फतेहपुर (सीकर): फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ हाईवे पर अलखपुरा स्टैंड के पास कार और रोडवेज बस की आमने-सामने की भीषण भिड़ंत में जयपुर निवासी एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा इतना जबरदस्त था कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. टक्कर के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया.

हादसे के बाद कार में फंस गए लोग: हेड कांस्टेबल जीवराज सिंह ने बताया कि कार और रोडवेज बस की भिड़ंत के बाद कार में सवार लोग अंदर ही फंस गए. हादसा देखकर मौके पर पहुंचे राहगीरों और स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया तथा कार में फंसे लोगों को बाहर निकालने में मदद की. सूचना मिलने पर पुलिस और हरसावा की 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची. इसके बाद घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है.